端午節《水邊行事》：宜蘭二龍村龍舟競渡、彰化鹿港端午迎龍王、乞午時水

文：林伯奇、林美容

端午節相關水邊行事

農曆五月五日端午節在台灣稱作「五日節」，有時書面也稱端陽或午日節，每逢此時，家家戶戶包粽子、插艾草，有些靠水的地方則舉行划龍舟比賽，蔚為盛事。而取午時水的風俗雖未必普遍，仍有許多家戶施行。

佐倉孫三的《台風雜記》提到台灣的端午時，強調當時「鬪船」的盛況：「台島亦有端午之事，稱曰祭屈原之靈云。此日作粽，兒童懸香玉於胸，詣神廟；大人則稱鬪船，壯夫八九人，乘輕舸，試競漕，宛然我短艇競走者也。而其舉動最究劇烈，或翻旗幟、或鳴鼓鑼，觀者歡呼，聲如雷霆，可謂壯舉矣。」

在端午節進行龍舟比賽之前，會進行「祭江」，而賽會後舉行「謝江」的儀式，各地儀式有所差異，但都是拋灑部分祭品進入江中，祭祀水中亡靈，祈求比賽平安的意思，有時也演出謝江戲。

宜蘭二龍村龍舟競渡

宜蘭二龍村龍舟競渡，是台灣保留相當完整龍舟競渡文化的地方，整個活動分為三個部分，先前準備、競渡開始與競渡結束。

競渡之前的事先準備工作相當繁複，有：「製旗疏河」、「修整、固定龍舟」、「龍舟迎神、淨香、點睛與祭港」、「下水」、「獻紙頭」、「邀請」、「插旗」。距今二二一年的一八〇二年開始，每年四月，二龍村長出面邀請上下庄耆老、仕紳等，開龍船會，這一切準備，都是在維繫人員安全；表達對神明與河水的敬重，經過這些儀式讓船有靈性，帶給地方平安順利。

競渡當日，首先要由主隊選擇水道，稱為「開港路」，參賽的隊伍要來回划行水道一次，敲鑼與獻紙頭，再返回起始點後燃放鞭炮，以潔淨賽道，祈求人員平安。整個活動最後的儀式為「謝神」或稱「請龍船看戲」，二龍村民將附上神靈的龍舟， 當成神一樣對待，在競渡完成後，會演戲酬謝龍舟、神明，俗稱龍船戲，謝神完成後才代表今年的龍舟競渡儀式完成。

彰化鹿港端午迎龍王

在彰化鹿港，每年在龍舟競賽前會有一個「龍舟下水」儀式，依例迎請鹿港龍山寺的「龍王尊神」，與鹿港天后宮的「水仙尊王」，一同前往龍舟比賽現場，舉行龍舟開光和下水儀式。

鹿港龍山寺的龍王尊神，只雕刻龍頭，且龍角是以真的鹿角鑲嵌於龍頭上， 造型相當特別。鹿港龍山寺「迎龍王尊神」的習俗，日治時期一度中斷，一九七八年才又重新恢復。目前鹿港龍王尊神遶境的時間與龍舟競渡配合，於端午前舉行，遶境時從龍山寺出發，前往迎鹿港天后宮水仙尊王，先往龍舟競渡場地舉行祭祀及龍舟開光點睛儀式，祈求活動平安順利。除了鹿港以外，麥寮拱範宮也有奉祀龍王尊神，除此兩地以外就少見到。

鹿港龍山寺迎龍王尊神，源自泉州原鄉流傳許久的端午習俗，稱為採蓮或嗦囉嗹，龍王尊神為航海的守護神之一，《泉州府志》記載：「五月初一採蓮，城中神廟及鄉村之人以木刻龍頭，擊鼓鑼迎至民家，唱歌謠勞以錢或酒米。」泉州城內與安海、石獅等古鎮，至今保留採蓮及迎龍王的習俗。安海民俗「嗦囉嗹」是端午節迎龍王趨吉避凶，並且在家家戶戶插上菖蒲艾草，灑上雄黃酒，可以說是一個屬於端午水的習俗。

Photo Credit: 前衛出版提供

乞午時水

午時水是指端午節當天正午所取的水，用容器裝起來，放在陰暗的地方，相傳水質不會變壞，如患有熱病的病人，飲用午時水療效甚佳，因此有五月五日取午時井水沐浴，一年疫氣不侵的說法。台灣民間流傳一句諺語：「午時水飲一口，卡好補藥吃三年。」也有人說：「午時洗目睭（眼睛），金到若烏鶖。」

台灣各地許多廟宇，也會在這一天取「午時水」，將取到的午時水分裝成罐，放於廟中供人索取， 這樣的習俗以彰化鹿港最為常見。其中又以彰化鹿港的護安宮敕取午時水活動最為盛大，在端午之前護安宮主神會降駕指定取水地點， 例如一九九四年指定取水地點於彰化二水鄉上豐村的一處山泉。

端午節當天早上由鹿港出發至二水，所有參與的神轎皆在山下等候，由法師唱念請神咒，恭請坐於小轎中的吳府千歲降駕，降駕後， 神轎隨即上山至泉源處，在小法團的協助下舉行祭山神、土地的儀式，感謝山神土地照顧這一口泉水。

祭拜後，小法會舉行敕水買泉的儀式，首先是唱念龍王請神咒，恭請龍王來賜泉，再由法師以三支清香敕取泉水，最後象徵性丟下十元於泉中表示買泉，此時護安宮吳府千歲的乩童會用七星劍插於泉中高喊「取水」，此時大家爭相取用，完成端午取水活動。因為其活動相當有名，來廟中索取午時水的信眾相當多，每回取水都需要帶兩台的載水車取水，才足夠民眾的需要。

書籍介紹

本文摘錄自《水邊行事：從水出發，認識台灣的民俗》，前衛出版

作者：林伯奇、林美容

｜台灣第一本，整理「水邊」之民俗活動，並闡明意義之專書｜

未曾被仔細關注過的台灣日常

隱藏在生活、巷弄間的民俗DNA

祭溪、拜河，乃至於祭拜水仙尊王，皆是與水有關的民間信仰，

在在與常民之生計、生活有關，可證水的信仰一直在你我身旁發生！

人不可一日無水，水邊的祭祀之所以開始，與人類的生存息息相關——

尋找水源，而後開井、建渠、挖埤、修圳；與此同時，諸如水患、溪流改道等，都是需要面對的重要課題。因此，出現如請神鎮水，或用相生相剋之法治水等現象。

順應自然與節氣，便衍生出十二個月不同的民俗活動與祭祀儀式；而台灣傳統祭典儀式中，許多與水相關的醮典與科儀，透過「木有本水有源」觀念，彰顯出漢文化的對本源之看重。