人說結婚七年之癢，你知道美國人說的「婚姻三戒」有哪三個嗎？
我們想讓你知道的是
Three rings of marriage，其實是婚姻（marriage）的（of）三個戒指（three rings），我第一次聽到這句話時是在看瑪丹娜的演唱會，想知道訂婚戒和結婚戒之外的第三戒到底是什麼，就必須透過外國人現場的對話來意會，課本不會教的。
文：你的英日語自學導師譯難忘
這裡的「戒」可不是戒律，而是婚禮上新娘戴的戒指。有結過婚的大大可能猜得到前兩個戒指是哪兩個，但你絕對意想不到第三個戒指竟然是讓你會心一笑的。老外的邏輯是很幽默的。
The three rings of marriage
Three rings of marriage是婚姻（marriage）的（of）三個戒指（three rings）。我第一次聽到這句話時是在看瑪丹娜的演唱會。
她唱完〈拜金女〉後披上了長長的白婚紗頭巾，開始假掰地哭說：「我已經離婚兩次了，想到現在可能要再來第三次，我都快要哭了」，然後轉身冷不防來個回眸說：「我唬你的。」
接著，她把麥克風遞給台下一對情侶，對著男的劈頭就問：
瑪丹娜：你知道「婚姻三戒」嗎？（Do you know the three rings of marriage?）
台下男：（點頭）
瑪丹娜：你給她訂婚戒指了嗎？（Did you give her the engagement ring?）
台下男：有。（Yes.）
瑪丹娜：你給她結婚戒指了嗎？（Did you give her the wedding ring?）
台下男：我給了。（I did.）
瑪丹娜：……那你給她愛情墳墓了嗎？（Did you give her the suffering?）
台下男：隨時都給！（All the time!）
瑪：隨時都給啊？很好！（All the time, huh? Good!）
看出瑪丹娜這句話是在玩什麼文字遊戲了嗎？原來婚姻的第三個戒指是你我都知道的「愛情墳墓」。
Suffering = 動詞suffer（受難、受罪、受苦） + ing（把前面的動詞變成名詞、名詞化字尾）
Suffering = suffer（受難） + ring（戒指） = 受難的戒指 = 比喻成愛情墳墓
其實不用那麼悲觀，正面地想，婚姻中兩人彼此的suffering也是一種「甜蜜的負擔」。
所以，這第三個戒指不一定都是墳墓，也可能是酸苦甘甜的婚姻滋味。這種意味深長的雙關語，讓瑪丹娜把台下的觀眾都逗笑了。
其實婚姻三戒最早是源自喜劇演員伍迪艾倫（Woody Allen）的一句名言：
There are three rings（戒指） involved（涉及到） with marriage（婚姻）. The engagement（訂婚） ring, the wedding（結婚） ring, and the suffering（受苦難、愛情墳墓、甜蜜負擔）.
婚姻有三戒（指）：訂婚之戒、結婚之戒、受苦之戒
不過美國人玩文字遊戲不僅止於此，我還有看到戒指製造商的網站下了這個標題：
The Three Rings of Marriage: Engagement, Wedding, and Eternity（永恆）
婚姻三戒：訂婚之戒、結婚之戒、永恆之戒
可見戒指廠商有多麼不希望大家走到愛情墳墓啊，連永恆之戒都搬得出來。老外是很幽默的不是？
故事還沒完。問完結婚三戒的歌手瑪丹娜開始在台上徵婚，她丟出手上的花束，被台下一位男粉絲搶到，獅子座的瑪丹娜開始問他：
瑪丹娜：你叫什麼名字? （What’s your name?）
男粉：傑克丹尼斯。（Jake Dennis.）
瑪丹娜：你真熱情。你什麼星座? （That’s enthusiatic. What sign are you?）
男粉：我是天殺的獅子座！（I’m a f***** Leo!）
瑪丹娜：你是天殺的獅子座，嗚耶！。 好吧，我們再說。那你會開車嗎? （A f***** Leo, ooh, yeah! Alright, we’ll see about that. Do you know how to drive a car?）
男粉：我會。（F*** yeah.）
瑪丹娜：OK，你有工作嗎? （Okay, do you have a job?）
男粉：當然! （Absolutely!）
瑪丹娜：你做什麼工作? （What kind of job do you have?）
男粉：我是歌手。（I’m a singer.）
瑪丹娜：（搖頭轉身就走） 你想的美 ～ 一山不能有二虎的， OK? （Ah~uhh...There will not be two captains driving this train, okay?）
看出我想鋪什麼梗了吧？中文的神比喻就是跟英文不一樣。
所謂的一山不容二虎，全文是There will not be two captains driving this train.，也就是說「我這輛（this）火車（train）不會有（There will not be）兩個司機（two captains）在駕駛（driving）」，就是一台火車容不下兩個司機，一山不容二虎。
這種英文只能透過外國人現場的對話來意會，課本不會教的。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：人說結婚七年之癢，你知道美國人說的「婚姻三戒」有哪三個嗎？
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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