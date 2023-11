人說結婚七年之癢，你知道美國人說的「婚姻三戒」有哪三個嗎？

文:你的英日語自學導師譯難忘

這裡的「戒」可不是戒律,而是婚禮上新娘戴的戒指。有結過婚的大大可能猜得到前兩個戒指是哪兩個,但你絕對意想不到第三個戒指竟然是讓你會心一笑的。老外的邏輯是很幽默的。

The three rings of marriage

Three rings of marriage是婚姻(marriage)的(of)三個戒指(three rings)。我第一次聽到這句話時是在看瑪丹娜的演唱會。

她唱完〈拜金女〉後披上了長長的白婚紗頭巾,開始假掰地哭說:「我已經離婚兩次了,想到現在可能要再來第三次,我都快要哭了」,然後轉身冷不防來個回眸說:「我唬你的。」

接著,她把麥克風遞給台下一對情侶,對著男的劈頭就問:

瑪丹娜:你知道「婚姻三戒」嗎?(Do you know the three rings of marriage?)

台下男:(點頭)

瑪丹娜:你給她訂婚戒指了嗎?(Did you give her the engagement ring?)

台下男:有。(Yes.)

瑪丹娜:你給她結婚戒指了嗎?(Did you give her the wedding ring?)

台下男:我給了。(I did.)

瑪丹娜:……那你給她愛情墳墓了嗎?(Did you give her the suffering?)

台下男:隨時都給!(All the time!)

瑪:隨時都給啊?很好!(All the time, huh? Good!)

看出瑪丹娜這句話是在玩什麼文字遊戲了嗎?原來婚姻的第三個戒指是你我都知道的「愛情墳墓」。

Suffering = 動詞suffer(受難、受罪、受苦) + ing(把前面的動詞變成名詞、名詞化字尾) Suffering = suffer(受難) + ring(戒指) = 受難的戒指 = 比喻成愛情墳墓

其實不用那麼悲觀,正面地想,婚姻中兩人彼此的suffering也是一種「甜蜜的負擔」。

所以,這第三個戒指不一定都是墳墓,也可能是酸苦甘甜的婚姻滋味。這種意味深長的雙關語,讓瑪丹娜把台下的觀眾都逗笑了。

其實婚姻三戒最早是源自喜劇演員伍迪艾倫(Woody Allen)的一句名言:

There are three rings(戒指) involved(涉及到) with marriage(婚姻). The engagement(訂婚) ring, the wedding(結婚) ring, and the suffering(受苦難、愛情墳墓、甜蜜負擔). 婚姻有三戒(指):訂婚之戒、結婚之戒、受苦之戒

不過美國人玩文字遊戲不僅止於此,我還有看到戒指製造商的網站下了這個標題:

The Three Rings of Marriage: Engagement, Wedding, and Eternity(永恆)

婚姻三戒:訂婚之戒、結婚之戒、永恆之戒

可見戒指廠商有多麼不希望大家走到愛情墳墓啊,連永恆之戒都搬得出來。老外是很幽默的不是?

故事還沒完。問完結婚三戒的歌手瑪丹娜開始在台上徵婚,她丟出手上的花束,被台下一位男粉絲搶到,獅子座的瑪丹娜開始問他:

瑪丹娜:你叫什麼名字? (What’s your name?)

男粉:傑克丹尼斯。(Jake Dennis.)

瑪丹娜:你真熱情。你什麼星座? (That’s enthusiatic. What sign are you?)

男粉:我是天殺的獅子座!(I’m a f***** Leo!)

瑪丹娜:你是天殺的獅子座,嗚耶!。 好吧,我們再說。那你會開車嗎? (A f***** Leo, ooh, yeah! Alright, we’ll see about that. Do you know how to drive a car?)

男粉:我會。(F*** yeah.)

瑪丹娜:OK,你有工作嗎? (Okay, do you have a job?)

男粉:當然! (Absolutely!)

瑪丹娜:你做什麼工作? (What kind of job do you have?)

男粉:我是歌手。(I’m a singer.)

瑪丹娜:(搖頭轉身就走) 你想的美 ~ 一山不能有二虎的, OK? (Ah~uhh...There will not be two captains driving this train, okay?)

看出我想鋪什麼梗了吧?中文的神比喻就是跟英文不一樣。

所謂的一山不容二虎,全文是There will not be two captains driving this train.,也就是說「我這輛(this)火車(train)不會有(There will not be)兩個司機(two captains)在駕駛(driving)」,就是一台火車容不下兩個司機,一山不容二虎。

這種英文只能透過外國人現場的對話來意會,課本不會教的。



本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

原標:人說結婚七年之癢,你知道美國人說的「婚姻三戒」有哪三個嗎?

