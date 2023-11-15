英國內閣改組震撼彈：前首相卡麥隆回鍋外交大臣，為何沒有民選議員身分也能當閣員？

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因為旗下閣員爭議不斷，近期做了一系列內閣改組，而在幾個位子我換你你換我之間，最讓人驚訝的是英國前前前前首相卡麥隆（David Cameron）無預警回歸，在亂世之下接受外交大臣（Foreign Secretary）的重責。

在台灣，許多報導翻出卡麥隆與習近平卿卿我我的過往，指出英國可能因此對中關係軟化影響台灣利益，但對英國政局稍有研究的人應該會提出另個問題：卡麥隆明明不是議員，為何可以在內閣制的英國當閣員？

不是民選的議員，為什麼可以當內閣閣員？

一般來說，絕大部分英國內閣閣員都是各選區選出的議員，而英國也沒有台灣「不分區立委」的形式，其意義就是讓閣員盡量都具有民意基礎，都是人們一票一票投出來的（當然，決定誰當什麼官的決定權還是在首相）。

但這個制度也有些特例，因為英國有個非選舉任命的上議院（House of Lords），傳統上是由貴族和神職人員世襲席位，同時也有透過政府為賢達封位而成的「終身貴族」（Life peer）——雖然名叫「終身」，但事實上只有「一生」，因為這種形式的貴族權力只限制在個人身上不能世襲，後面冠上的封邑也只有象徵性，不像真正的世襲貴族可以收稅。

英國政府這樣上議院議員入閣的狀況其實不少，但大部分都是次長級職務，由「Lord」來主掌部會的狀況相對不多。

以卡麥隆這次的官位來說，外交大臣在英國算是最重要的職務之一，是國家安全會議成員，工作更直接回報首相。而在外交大臣這個位子上，上次有上議院議員擔任要到柴契爾夫人時代（1979年上任的卡靈頓勛爵〔Peter Carington〕，他在1982年因阿根廷入侵福克蘭群島而下台），再往前就要到1964年了。

而卡麥隆在2016年因為脫歐公投通過而辭去首相後，也宣布不再繼續競選選區議員，改四處掛著各類顧問遊走，這次為了回鍋內閣，蘇納克政府賦予他即刻生效的「終身貴族」資格——即便英國制度上也沒有規定當閣員一定要有上議院議員的身分。

這樣的話，其他民選議員可以質詢卡麥隆嗎？

聽完了奇怪又混亂的英國制度，你接著可能會想問，那卡麥隆會在下議院接受質詢嗎？

這就是這個制度有趣的地方。理論上，卡麥隆因為是上議院議員，只需要出席上議院的活動，並不用擠在群雄舌戰（也是台灣人最常看到的）英國下議院接受砲火。一般來說，如果部會首長不是下議院議員，通常會由部會次一層的長官來負責受質詢。

卡麥隆自己的說法是，假如下議院有「合適的場合」他就會出席，但可以確定的是人們不會在例行的下議院質詢中看到他。

當然這樣的狀況會惹得在野黨不爽，英國第二大黨工黨影子外交大臣就表示，卡麥隆這樣的狀態會讓人無法相信他，下議院議長也表示他會「盡全力確保卡麥隆受到監督」。

當然除了議院質詢，卡麥隆不論身分為何畢竟代表外交部門，勢必躲不過公開活動和媒體訪問，而他兩年前以前首相身分對國會議員狂發訊息，要求政府援助陷入財政困難的格林西爾公司（Greensill），之後還被那家公司聘用的遊說醜聞，肯定又要浮上檯面受眾人檢視。

此外，由於英國將在2025年1月底前舉行下一次大選，這段時間的地方選舉和補選保守黨節節敗退，甚至輸了許多過往鐵板一塊的選區，卡麥隆回歸真只是一般人所說「找個中間派來平衡極端派」，還是代表當年的卡麥隆派將要逐漸復辟——別忘了他現在也才57歲，而且許多資深議員和閣員都是過去擔任首相六年間的徒子徒孫。

無論如何，卡麥隆將會成為18世紀後英國第15個曾為首相之後回任閣員的人，而在這1970年代以來的首例回鍋，他的老經驗能不能為過去長時間找不到方向的英國政府帶來新氣息？或是會不會喧賓奪主架空搖搖欲墜的蘇納克？

經歷強森（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的瘋狂之後，「無聊的蘇納克」讓英國政壇平靜了一段時間，或許卡麥隆又會讓一切再度熱起來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航