英國內閣改組震撼彈：前首相卡麥隆回鍋外交大臣，為何沒有民選議員身分也能當閣員？
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在2016年因脫歐公投通過而退出政壇的前前前前首相卡麥隆，這次回鍋擔任的外交大臣是英國最重要職務之一，上次有非「下議院」民選議員身分者擔任要到柴契爾夫人時代的1979年。為了回鍋內閣，蘇納克政府賦予他即刻生效的「終身貴族」資格，讓他變成「上議院」議員。問題來了，如此一來其他的民選議員可以質詢卡麥隆嗎？
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因為旗下閣員爭議不斷，近期做了一系列內閣改組，而在幾個位子我換你你換我之間，最讓人驚訝的是英國前前前前首相卡麥隆（David Cameron）無預警回歸，在亂世之下接受外交大臣（Foreign Secretary）的重責。
在台灣，許多報導翻出卡麥隆與習近平卿卿我我的過往，指出英國可能因此對中關係軟化影響台灣利益，但對英國政局稍有研究的人應該會提出另個問題：卡麥隆明明不是議員，為何可以在內閣制的英國當閣員？
不是民選的議員，為什麼可以當內閣閣員？
一般來說，絕大部分英國內閣閣員都是各選區選出的議員，而英國也沒有台灣「不分區立委」的形式，其意義就是讓閣員盡量都具有民意基礎，都是人們一票一票投出來的（當然，決定誰當什麼官的決定權還是在首相）。
但這個制度也有些特例，因為英國有個非選舉任命的上議院（House of Lords），傳統上是由貴族和神職人員世襲席位，同時也有透過政府為賢達封位而成的「終身貴族」（Life peer）——雖然名叫「終身」，但事實上只有「一生」，因為這種形式的貴族權力只限制在個人身上不能世襲，後面冠上的封邑也只有象徵性，不像真正的世襲貴族可以收稅。
英國政府這樣上議院議員入閣的狀況其實不少，但大部分都是次長級職務，由「Lord」來主掌部會的狀況相對不多。
以卡麥隆這次的官位來說，外交大臣在英國算是最重要的職務之一，是國家安全會議成員，工作更直接回報首相。而在外交大臣這個位子上，上次有上議院議員擔任要到柴契爾夫人時代（1979年上任的卡靈頓勛爵〔Peter Carington〕，他在1982年因阿根廷入侵福克蘭群島而下台），再往前就要到1964年了。
而卡麥隆在2016年因為脫歐公投通過而辭去首相後，也宣布不再繼續競選選區議員，改四處掛著各類顧問遊走，這次為了回鍋內閣，蘇納克政府賦予他即刻生效的「終身貴族」資格——即便英國制度上也沒有規定當閣員一定要有上議院議員的身分。
這樣的話，其他民選議員可以質詢卡麥隆嗎？
聽完了奇怪又混亂的英國制度，你接著可能會想問，那卡麥隆會在下議院接受質詢嗎？
這就是這個制度有趣的地方。理論上，卡麥隆因為是上議院議員，只需要出席上議院的活動，並不用擠在群雄舌戰（也是台灣人最常看到的）英國下議院接受砲火。一般來說，如果部會首長不是下議院議員，通常會由部會次一層的長官來負責受質詢。
卡麥隆自己的說法是，假如下議院有「合適的場合」他就會出席，但可以確定的是人們不會在例行的下議院質詢中看到他。
當然這樣的狀況會惹得在野黨不爽，英國第二大黨工黨影子外交大臣就表示，卡麥隆這樣的狀態會讓人無法相信他，下議院議長也表示他會「盡全力確保卡麥隆受到監督」。
當然除了議院質詢，卡麥隆不論身分為何畢竟代表外交部門，勢必躲不過公開活動和媒體訪問，而他兩年前以前首相身分對國會議員狂發訊息，要求政府援助陷入財政困難的格林西爾公司（Greensill），之後還被那家公司聘用的遊說醜聞，肯定又要浮上檯面受眾人檢視。
此外，由於英國將在2025年1月底前舉行下一次大選，這段時間的地方選舉和補選保守黨節節敗退，甚至輸了許多過往鐵板一塊的選區，卡麥隆回歸真只是一般人所說「找個中間派來平衡極端派」，還是代表當年的卡麥隆派將要逐漸復辟——別忘了他現在也才57歲，而且許多資深議員和閣員都是過去擔任首相六年間的徒子徒孫。
無論如何，卡麥隆將會成為18世紀後英國第15個曾為首相之後回任閣員的人，而在這1970年代以來的首例回鍋，他的老經驗能不能為過去長時間找不到方向的英國政府帶來新氣息？或是會不會喧賓奪主架空搖搖欲墜的蘇納克？
經歷強森（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的瘋狂之後，「無聊的蘇納克」讓英國政壇平靜了一段時間，或許卡麥隆又會讓一切再度熱起來。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。