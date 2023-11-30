《讀書變現的創作法則》：「深度閱讀法」一定要反推輸出，以教代學，提升學習吸收率
我們想讓你知道的是
我們在深度閱讀時，要找到這本書的使命，找到作者要解決的問題，並找到解決方案。我每次讀書都是帶著目標的，因為讀完書後要直播說書，「輸出反推輸入」，這時候，我就必須思考閱讀目標是什麼（要輸出什麼內容）。
文：弘丹
深度閱讀法：檢視自己是否真正讀懂一本書
許多人在閱讀的時候，會有記不住內容、看完就忘的問題，而深度閱讀法可以幫助你解決這個困擾。
深度閱讀法是針對書籍進行文本細讀，真正讀懂和讀透一本書，將其知識內化為自己的知識。
在介紹步驟前，先跟大家介紹一個非常高效的方法——費曼學習法（the Feynman technique）。
可以簡單說給別人聽，就是真的懂了
費曼學習法由諾貝爾物理學獎得主理查．費曼（Richard P. Feynman）提出，是一種「以教代學」的學習方式，檢視你是否真正掌握了一個知識，是否能用簡單易懂的語言，把複雜深奧的知識講解清楚。
費曼學習法能提高你對知識的吸收效率，真正理解並運用；「輸出反推輸入，以教代學」，是費曼學習法的核心理念，也是我閱讀的核心方法。
我一直沒有刻意去做閱讀這件事，但每年都能讀不少書。第一是用輸出反推輸入的方式，因為若要保持長期大量地寫作，就必須不斷地輸入。第二是以教代學，從二○一六年做付費的線上社群到現在，我每年分享讀書與寫作一百多場講座，總共累計有一千多場，而大量的分享和講課，必須有大量的輸入。
如果你覺得保持閱讀習慣很難，建議可從寫作開始，當你養成寫作的習慣，絕對能培養閱讀的習慣。跟寫作相比，閱讀簡直是一種享受！接下來，先介紹費曼學習法的步驟該如何執行。
第一步，確定學習目標。選擇你要學習的主題，拿出一張白紙，把主題的名稱寫在白紙的最上方。
第二步，教學。想像你是一位老師，現在要把這個主題教授給一個完全不懂的新生聽。
第三步，當你遇到疑惑或者問題，反查相應的參考資料或者教程，直到真正弄懂為止。
第四步，簡化描述或用比喻、簡單直白的語言來解釋主題，讓別人更容易理解。
這就是費曼學習法的核心步驟，在學習一個新知識時，想像自己要把這個知識教給別人時，該如何說明。在閱讀的時候，一定要反推輸出，以教代學、提升學習的吸收率。
深度閱讀法就是結合費曼學習法的閱讀方式，接下來讓我們一起了解該如何進行深度閱讀。
練習用自己的角度介紹書中的內容
深度閱讀是讀書變現的基礎，不管是寫讀書類的文章，還是做短影片、直播說書，先決條件都是先把書讀懂。
深度閱讀的五個步驟依序如下，一步步來看該如何進行吧！
第一步：設定深度閱讀的目標和提出問題
前面已經提過，每當閱讀每一本書，都要去思考閱讀的目標是什麼，並且提出相應的問題、帶著問題去閱讀。而這也是費曼學習法的核心，要確定學習目標以及要怎麼教別人。
在深度閱讀前，建議大家先用上一節快速閱讀的方式，把這本書概覽一遍，對整本書有全面的了解，梳理書籍的框架和結構，列出重要的章節。完成快速閱讀後，接著是思考和提問。例如這本書的中心思想是什麼？作者要解決的問題是什麼？這本書的核心內容有哪些？在哪幾個章節？這本書的論點、依據是什麼？
我們在深度閱讀時，要找到這本書的使命，找到作者要解決的問題，並找到解決方案。我每次讀書都是帶著目標的，因為讀完書後要直播說書，「輸出反推輸入」，這時候，我就必須思考閱讀目標是什麼（要輸出什麼內容）。
大家在深度閱讀的時候，也可以定出一個輸出目標，例如讀完書後，要寫一篇讀後感文章或書評文章，甚至做一場直播等。
以下是我總結深度閱讀一本書時會提出的問題，運用這些問題深度閱讀，去書裡尋找答案，這樣在閱讀的時候也會更加專注。
- 這本書是什麼類型的？
- 作者寫這本書，是要解決什麼問題？
- 這本書的作者是誰，有哪些成就？
- 如何用一句話概括本書的核心內容？
- 本書有幾個核心學習重點？分別是什麼？
- 本書講了哪些陌生的學習重點，是之前所不知道的？
- 這本書挑戰了哪些以往已知的常識，跟之前的認知是不同的？
第二步：逐字逐句，深度閱讀文本內容
接下來，就可以逐字逐句地閱讀這本書，在深度閱讀的過程，我們會和作者進行一場思想上的交鋒，一邊閱讀、一邊提問、一邊在書中尋找答案。
這個過程，我們要尋找書中的關鍵字、陌生的知識，找出書籍的主旨句、作者的核心觀點，並且找到相應的論據和案例來證明核心觀點。
可以一邊閱讀一邊做筆記，畫出主旨句、核心概念、核心方法等。重點內容還可以折頁，在讀完書進行到輸出的環節時，就可以立即找到這些素材。
第三步：輸出心智圖或讀書心得
逐字逐句讀完後，我們要透過「輸出」來檢視讀書的效果。許多時候覺得讀完書的收穫很大，但一下筆，卻發現什麼都不記得了，或者發現自己的理解並沒有那麼透徹。
透過繪製心智圖等方式，反推去梳理這本書的邏輯，檢視自己對這本書的理解程度。同時，也要寫出自己的心得和行動清單；讀完每本書之後，至少要寫三點心得和三個行動清單。
第四步：寫下心得、書評或直播說書，傳授他人
費曼學習法的第二步就是教學，要把自己學到的教授他人，尤其是完全沒有看過這本書的人。而傳遞內容給他人有不同的形式，可以寫文章也可以直播說書。
寫文章包含讀後感、拆解稿、聽書稿等，透過文字的方式教授他人。也可以用直播、講課、聊天等講解的方式，教會他人。樊登老師在錄製說書影片之前，會先說一遍給他的兒子聽，而我們看完一本書，也可以先講給孩子或朋友聽。
當你意識到自己看完書就要去教別人時，看書的效率就會更高，對書籍內容的理解會更深入，記憶也會更深刻。
第五步：回顧檢查和查補缺漏
費曼學習法的第三步，是「當遇到疑惑或者問題時，查相應的參考資料或者教程，直到真正弄懂為止」。當你在寫書籍相關的文章，或者是直播說書的時候，遇到疑惑、理解不透徹或者講不清楚的地方，就可以重新回到書中，回顧查閱和查補漏缺，直到真正讀懂這本書。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。