《讀書變現的創作法則》：「深度閱讀法」一定要反推輸出，以教代學，提升學習吸收率

文：弘丹

深度閱讀法：檢視自己是否真正讀懂一本書

許多人在閱讀的時候，會有記不住內容、看完就忘的問題，而深度閱讀法可以幫助你解決這個困擾。

深度閱讀法是針對書籍進行文本細讀，真正讀懂和讀透一本書，將其知識內化為自己的知識。

在介紹步驟前，先跟大家介紹一個非常高效的方法——費曼學習法（the Feynman technique）。

可以簡單說給別人聽，就是真的懂了

費曼學習法由諾貝爾物理學獎得主理查．費曼（Richard P. Feynman）提出，是一種「以教代學」的學習方式，檢視你是否真正掌握了一個知識，是否能用簡單易懂的語言，把複雜深奧的知識講解清楚。

費曼學習法能提高你對知識的吸收效率，真正理解並運用；「輸出反推輸入，以教代學」，是費曼學習法的核心理念，也是我閱讀的核心方法。

我一直沒有刻意去做閱讀這件事，但每年都能讀不少書。第一是用輸出反推輸入的方式，因為若要保持長期大量地寫作，就必須不斷地輸入。第二是以教代學，從二○一六年做付費的線上社群到現在，我每年分享讀書與寫作一百多場講座，總共累計有一千多場，而大量的分享和講課，必須有大量的輸入。

如果你覺得保持閱讀習慣很難，建議可從寫作開始，當你養成寫作的習慣，絕對能培養閱讀的習慣。跟寫作相比，閱讀簡直是一種享受！接下來，先介紹費曼學習法的步驟該如何執行。

第一步，確定學習目標。選擇你要學習的主題，拿出一張白紙，把主題的名稱寫在白紙的最上方。

第二步，教學。想像你是一位老師，現在要把這個主題教授給一個完全不懂的新生聽。

第三步，當你遇到疑惑或者問題，反查相應的參考資料或者教程，直到真正弄懂為止。

第四步，簡化描述或用比喻、簡單直白的語言來解釋主題，讓別人更容易理解。

這就是費曼學習法的核心步驟，在學習一個新知識時，想像自己要把這個知識教給別人時，該如何說明。在閱讀的時候，一定要反推輸出，以教代學、提升學習的吸收率。

深度閱讀法就是結合費曼學習法的閱讀方式，接下來讓我們一起了解該如何進行深度閱讀。

練習用自己的角度介紹書中的內容

深度閱讀是讀書變現的基礎，不管是寫讀書類的文章，還是做短影片、直播說書，先決條件都是先把書讀懂。

深度閱讀的五個步驟依序如下，一步步來看該如何進行吧！

第一步：設定深度閱讀的目標和提出問題

前面已經提過，每當閱讀每一本書，都要去思考閱讀的目標是什麼，並且提出相應的問題、帶著問題去閱讀。而這也是費曼學習法的核心，要確定學習目標以及要怎麼教別人。

在深度閱讀前，建議大家先用上一節快速閱讀的方式，把這本書概覽一遍，對整本書有全面的了解，梳理書籍的框架和結構，列出重要的章節。完成快速閱讀後，接著是思考和提問。例如這本書的中心思想是什麼？作者要解決的問題是什麼？這本書的核心內容有哪些？在哪幾個章節？這本書的論點、依據是什麼？

我們在深度閱讀時，要找到這本書的使命，找到作者要解決的問題，並找到解決方案。我每次讀書都是帶著目標的，因為讀完書後要直播說書，「輸出反推輸入」，這時候，我就必須思考閱讀目標是什麼（要輸出什麼內容）。

大家在深度閱讀的時候，也可以定出一個輸出目標，例如讀完書後，要寫一篇讀後感文章或書評文章，甚至做一場直播等。

以下是我總結深度閱讀一本書時會提出的問題，運用這些問題深度閱讀，去書裡尋找答案，這樣在閱讀的時候也會更加專注。

這本書是什麼類型的？ 作者寫這本書，是要解決什麼問題？ 這本書的作者是誰，有哪些成就？ 如何用一句話概括本書的核心內容？ 本書有幾個核心學習重點？分別是什麼？ 本書講了哪些陌生的學習重點，是之前所不知道的？ 這本書挑戰了哪些以往已知的常識，跟之前的認知是不同的？

第二步：逐字逐句，深度閱讀文本內容

接下來，就可以逐字逐句地閱讀這本書，在深度閱讀的過程，我們會和作者進行一場思想上的交鋒，一邊閱讀、一邊提問、一邊在書中尋找答案。

這個過程，我們要尋找書中的關鍵字、陌生的知識，找出書籍的主旨句、作者的核心觀點，並且找到相應的論據和案例來證明核心觀點。

可以一邊閱讀一邊做筆記，畫出主旨句、核心概念、核心方法等。重點內容還可以折頁，在讀完書進行到輸出的環節時，就可以立即找到這些素材。

第三步：輸出心智圖或讀書心得

逐字逐句讀完後，我們要透過「輸出」來檢視讀書的效果。許多時候覺得讀完書的收穫很大，但一下筆，卻發現什麼都不記得了，或者發現自己的理解並沒有那麼透徹。

透過繪製心智圖等方式，反推去梳理這本書的邏輯，檢視自己對這本書的理解程度。同時，也要寫出自己的心得和行動清單；讀完每本書之後，至少要寫三點心得和三個行動清單。

第四步：寫下心得、書評或直播說書，傳授他人

費曼學習法的第二步就是教學，要把自己學到的教授他人，尤其是完全沒有看過這本書的人。而傳遞內容給他人有不同的形式，可以寫文章也可以直播說書。

寫文章包含讀後感、拆解稿、聽書稿等，透過文字的方式教授他人。也可以用直播、講課、聊天等講解的方式，教會他人。樊登老師在錄製說書影片之前，會先說一遍給他的兒子聽，而我們看完一本書，也可以先講給孩子或朋友聽。

當你意識到自己看完書就要去教別人時，看書的效率就會更高，對書籍內容的理解會更深入，記憶也會更深刻。

第五步：回顧檢查和查補缺漏

費曼學習法的第三步，是「當遇到疑惑或者問題時，查相應的參考資料或者教程，直到真正弄懂為止」。當你在寫書籍相關的文章，或者是直播說書的時候，遇到疑惑、理解不透徹或者講不清楚的地方，就可以重新回到書中，回顧查閱和查補漏缺，直到真正讀懂這本書。