蔡詩萍《我們聊齋吧》：蒲松齡〈畫皮〉警惕了男人，要家有賢妻，才有死裡逃生的一線生機！

文：蔡詩萍

蒲松齡的〈畫皮〉，警惕了男人，要家有賢妻，才有死裡逃生的一線生機！

〈畫皮〉，蒲松齡極膾炙人口的短篇。

被改編成影視題材，次數多到，大概也是《聊齋誌異》之最。

題材有趣，情節聳動，嘲諷現實人生，角色不多卻個個活跳跳。看過後，很難不令人印象深刻。

一個披著動人身軀的厲鬼，一個色迷迷引鬼入室的男人，一個為了搶救「惱公」不惜一切的太座，一個心地善良卻白目差點害事的道士，一個看起來很噁心卻隱於市塵的高人，組成了〈畫皮〉的五角關係。

大導演胡金銓拍過《畫皮》，但從片名可知，「陰陽法王」如何降魔，是他重點。周迅演過《畫皮》，但女人（妾）與女人（大房）的較勁，是核心。不意外，美女過招，總是好看。

可是原著的〈畫皮〉，卻以男主角王生遭劫死亡，劃分為上下兩段情節，那上半場，獰鬼是女主角，而下半場，則突出了大老婆的角色，且發展出大老婆救惱公的高潮戲碼。

而明淸兩朝，道教的影響力，也在〈畫皮〉裡，透過道士、高人被描述得十分精采。

故事開始，一樣，男人遇到美貌單身女子，總是會「犯了男人都會犯的錯」，硬是經不起誘惑。

太原人王生，某日路上獨行。遇到一位女子，抱著行李，辛苦踉蹌。

王生好奇，追隨她，細看，哇，二八姝麗，心念動了。

問美女：「何夙夜踽踽獨行？」

女生沒好氣地回他，「趕路就趕路，你也幫不了我，幹嘛問？」（我說美女，妳未免也太單純了，人家就是要把妳啊！這也不知道？）

碰釘子，男生毫不氣餒，繼續追問。

女子黯然：「父母貪賂，鬻妾朱門，嫡妒甚，朝詈而夕楚辱之，所弗堪也，將遠遁耳。」（父母貪財，把女兒賣給大戶當小妾。偏偏大房猜忌，有事沒事一天三餐罵啊打啊的，受不了，要逃走啦！）

去哪呢？

不知。

我家剛好不遠，先去我那吧？

眞的，怎麼好意思呢？

不會，眞的。

那好，走吧！

通俗小說，暢銷電影，都是這樣進展的。

也是，不然故事怎麼走下去？

王生帶女子進到屋內。

女子好奇，家裡沒人？

女子要求，暫住這裡沒問題，但千萬保密。

男子色迷迷，什麼不會答應呢？於是好好好，便好到床上了。

但家有太座的男人嘛，愈想愈不對勁。不跟老婆報備，將來穩死無疑。於是「生微吿妻。妻陳，疑為大家媵妾，勸遣之，生不聽」。這位陳姓太座聰明多了，合理猜測，這來路不明女子是大戶人家的陪嫁小妾。留她，怕遭麻煩。但惱公不聽，不了了之。

多日後，王生在街市裡，遇到道士。道士攔住他，說他氣色差，問他碰到什麼奇怪的事嗎？

王生搖頭。

道士再三端詳，「君身邪氣縈繞，何言無？」（滿身邪氣，還說沒？）

王生堅持沒事。

道士搖搖頭離開，「惑哉！世固有死將臨而不悟者！」

道士言之鑿鑿。王生雖不信也有點起疑，「頗疑女。轉思明明動人，何至為妖，意道士借魘禳以獵食者」。

這段有趣了。王生怎麼會不起疑呢？天下哪有這麼好的掉在你面前的美女？但，想想，她這麼美豔動人，怎麼會是妖是怪呢？這道士八成胡說，要嚇我要騙我錢！

男人精蟲上腦，分析事情，並不理性吧！妖怪醜了，能騙你蒙你嗎？

好。道士走了。沒事，他回齋房了。

奇怪，怎麼大房內鎖。推不開，於是，爬牆進入。

奇怪，怎麼房間門也緊緊內鎖！

他「躡迹而窗窺之，見一獰鬼，面翠色，齒巉巉如鋸」。

哇，見鬼啦！綠巨人，噢不，綠色鬼，牙齒鋒利，嚇死人。

還沒完，還沒完。可怕的在後面，更噁心。

那綠鬼「鋪人皮於榻上，執采筆而繪之；已而擲筆，擧皮，如振衣狀，披於身，遂化為女子」。那綠鬼，還，還，還化妝呢！

只是她化妝的不是一張美美的臉，是一張人皮。化完妝，還抖一抖人皮，像我們抖一抖衣服外套一樣，再穿上身。

不只可怖，還更噁心。

你替王生想想，他這一陣子，每天有事沒事，便來齋房，不吃齋不念佛，只做那愛做的事，多愜意啊，平空多出一位美女。但，現在謎底揭曉，她竟然是「披著羊皮的狼」！啊，更糟糕，是「披著美人皮的獰鬼」！光是想到自己每晚抱的美人是這模樣，他應該要吐上好幾天吧。

但此刻，要忍住。不然命都不保。

王生睹此狀「大懼，獸伏而出」。

蒲松齡眞會修辭。

鬼像捕獵者，恐懼的王生，像獵物，乃戰戰兢兢，如兔子一般匍伏溜出去。

去哪？當然找道士啊！不然咧？

找到道士，詳述所見，嚇得跪在地上，拚命求救。

道士給他一柄蠅拂，要王生掛在寢室門口。說自己也有好生之德，如果妖怪肯走，就放她一條生路。

王生這時不再色膽包天了，回家連齋房都不敢再進去，躱在內室裡，把蠅拂掛上。

一更時，門外震震作響。這王生可眞是膽小，不敢看，要太座去偷偷看一下。

那女子，（當然是上了妝的，噢，穿上人皮的）看見蠅拂不敢靠近。徘徊幾次後，離去，但不久又回返。（似乎鐵了心）她罵道：「道士嚇我，終不然，寧入口而吐之耶！」（你這道士想嚇唬我！老娘我是吃素長大的嗎？我會把到口的肥肉再吐出來嗎？）

於是一手拿下蠅拂把它摔裂，一腳踹開寢室門，把躱在床上的王生，擺平，「裂生腹，掬生心而去」。剖開王生肚子，挖出心臟，囂張離開。

畫面緊湊，節奏快速。寫得多震撼！

王生一死，太座隔日大早託弟弟二郎去找道士。

道士生氣了。想饒鬼一命，不料卻換來王生送命。

道士帶著裝備，來到王宅。

四處看看，說鬼還在附近。

掐指一算，在南院。二郎嚇一跳，我家嗎？

道士說，你家就是她家。

趕忙趕去，果然鬼已化身為一老嫗，要在他家幫傭。

道士全身道袍，一手提木劍，口中念念有詞。

那老嫗也不怕，奪門而出。

道士擧劍刺之，老嫗仆倒。「人皮劃然而脫；化為厲鬼，臥嘷如豬。」原來鬼慘叫，像豬臨死的嚎叫。

道士「以木劍梟其首（砍她的頭），身變作濃煙，匝地作堆（落地成灰堆）。道士出一葫蘆，拔其塞，置煙中，飀飀然如口吸氣，瞬息煙盡。道士塞口入囊。」看來跟西方吸血鬼不太一樣，東方厲鬼非砍頭不可。但也跟好萊塢電影《魔鬼剋星》（Ghostbusters）差不多，一定要把鬼收納關閉起來。

《魔鬼剋星》用的是現代科技，咱們老祖宗可神了，用作了法的葫蘆即可。