孫麗翠《四時節氣手記》：從小雪開始到來年立春，要學「讓」，讓心放下，讓自己自在

文：孫麗翠

小雪

「小雪」，空中的陽氣上升，地上的陰氣下降，導致處於天地之間的氣運不通，陰陽不交，所以萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴寒的冬天，從小雪到下一個節氣大雪，全陰無陽，愈來愈沉重，這就是冬藏期。頭部原是主導陽氣運行的總樞，極陰期間，影響頭部最劇。多留意離頭部最近的頸項與後腦，還有相應於頭部的膝蓋保暖。

雖然這個節氣以小雪為名，並非真會下雪，而是因為這個節氣期間的氣候雖寒流活躍卻尚未入深寒，且雖降雨多卻水未大，故用「小雪」以示氣候特徵，又因入冬，以「雪」表天落之水，以示寒意。

小雪期間從地底層竄上的溫度低，若是赤腳踩地，很快寒氣就會從腳跟傳導寒冷到小腿。經由膝蓋進入腿內的風寒，上到腎，到了明春會引讓雙腿軟弱無力。

莫要以為地球暖化而疏忽了身體保暖，氣候冷暖都為外象，節氣依天的本質恆久如常。

圍圍巾，戴帽子，保護後腦包括頸椎勿受風寒，否則容易發生頸部栓塞性中風，影響眼睛的健康，引起耳朵中風，甚至導致小腦中風、三叉神經受傷、鼻子過敏。

血管因為天氣寒冷而緊縮，血流緩慢而影響血壓。當急躁慌張與亢奮情緒出現，血壓會突然飆高，要多培養「慢」的生存美學，只有學著慢才能享受冬季的消索淡泊，能讓萬物安然的美意。天冷自然氣血會虛，血管因冷而萎縮而失去彈性，造成低血壓，就常喝熱水、常停下動作靜靜地深呼吸一番，讓血壓安定，幫助因受冷而僵滯萎縮的血管放鬆。

小雪這段期間開始進行造血功能的修復，十二經脈中的腎經與脊椎相感連結，位於脊椎之間的神經與小血管相關的問題特別敏感而易顯。眼血管、腎小管是人體最細的血管，眼血管若塞住或裂掉，眼睛就會紅；而腎小管若塞住，就會引發與腎臟相關的疾病，多屬泌尿系統的問題。腸子的絨毛壁也分布著小血管，因此排便也會受影響，時有便祕。

腎在五行中主水，腎臟應有充足的涵水量，但在初冬，水的生成還不能充足，腎氣尚弱，水無法充分地供應以灌溉屬木的肝臟，肝成了枯木，因此，千萬不要讓自己發火生氣，就因為水已經很少，火氣一燒就乾了，由此引起眼睛乾澀、小指疼痛、膝蓋側邊痛、腳外側痛。在心，要捨爭勝、捨利益、捨辯解、以和氣自然平等之心待人，讓急躁消泯，怒氣不生。

天氣雖陰冷，日照少，心情容易抑鬱。每天揉揉肚子，順時針揉三十六下，再逆時針揉三十六下，重複三次，亦能幫助放鬆心情。

冬天，吃溫暖的食物、穿保暖的衣服，早睡晚起，賴一下床，充足睡眠，把生活步調放緩；天氣好時到戶外曬曬太陽，盡量晚出早歸。動作比其他節氣時慢一些，花多一些時間做好一件事，養著耐性慢慢的靜下心才啟動身體。

從小雪開始到來年立春，要學「讓」，讓身體少做不必要的動作，讓心放下，讓自己自在。讓身體溫暖，讓耳溫暖，鼻頭溫暖，時常摸摸揉揉他們；讓手腕溫暖，衣袖過腕；讓手指溫暖，時常搓手捏指；讓小腿腳踝溫暖，每晚睡前泡腳，毛巾擦乾全腳與趾間肉，穿襪睡覺，穿中筒過小腿脛襪。睡覺時，也同樣保持小腿溫暖。

【節氣養身】

以拇指與食指抓緊耳垂，開始由下往上揉擰耳外軟肉，重複三次。再用手心壓耳向後逆時針轉圈揉擦三十下。最後向上、旁、下擰耳朵，稍為多用力。

扣齒，上下臼齒輕輕相摩三十下。再用手指稍用力敲腮幫。

拍「委中穴」（位於後膝正中），幫助水氣往上運流使泌尿系統順暢。（見「足太陽膀胱經」。）

拍膝蓋。腎氣從「湧泉穴」（腳底大趾與第二趾骨在腳墊相交處）到尾椎，氣易塞淤，造成頭痛、偏頭痛、頭頂痛、臉腫大時，若有此現象，可多拍膝蓋，氣理順，頭痛痊癒，腰痠也沒了。（見「足少陰腎經」。）

搓腰，反手手心搓後腰，轉圈搓一百下。

早睡晚起，起床前躺在床上先延伸腳一下，轉腳踝，身體前後左右滾動一番再下床。

天氣雖冷出汗少，仍不要忘記喝水。水的供給不足就會造成身體循環調節不良，垃圾會沉澱在血管及關節內。

飲食，多吃深色食物。如黑木耳、黑芝麻、黑豆、紫米等，多喝何首烏湯、多用麻油炒薑絲或燉煮他種食材。

除了前面提到要學的「慢」、「讓」，冬終季節必要有「恩」感，了解感恩的意義就會珍惜生命的可貴。出生易，成長不易，從嬰兒長到如今的我們曾接受過多少世上的恩惠，就僅在這即將要結束的一年之前，感恩的面對自己，有身體的存在我們才有機會活著，身體一次又一次的容忍我們加諸於他的傷害以及冷漠對待，身體一次又一次給我們機會，等著我們清醒，明白合一的意義。天體宇宙之恩，地球與大自然之恩，所有成就這「我」的恩澤，感恩今年所受的所有。

冬天過去，就又是另一個新的春天。

書籍介紹

本文摘錄自《四時節氣手記》，有鹿文化出版

作者：孫麗翠

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順應自然，順勢而為

跟隨二十四節氣，好好養心，好好生活

作家．表演藝術家．身體文化發揚人 孫麗翠

二十四節氣養生．養心儀式

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春溫、夏熱、秋涼、冬寒，是循序天體運行的自然規律道法。

人活於四時節氣之中，順應自然就是成功養生，違背自然就會百病迭起。

所有的生活藝術都是為了達成天人合一的狀態。

作家、表演藝術家孫麗翠集結近年節氣養生、養心的散文，於新作《四時節氣手記》中，闡述強健「身」、「心」、「靈」的自我觀照方式，與好好生活的心法。

Photo Credit: 有鹿文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰