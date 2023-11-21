孫麗翠《四時節氣手記》：從小雪開始到來年立春，要學「讓」，讓心放下，讓自己自在
我們想讓你知道的是
春溫、夏熱、秋涼、冬寒，是循序天體運行的自然規律道法。人活於四時節氣之中，順應自然就是成功養生，違背自然就會百病迭起。所有的生活藝術都是為了達成天人合一的狀態。作家、表演藝術家孫麗翠集結近年節氣養生、養心的散文，於新作《四時節氣手記》中，闡述強健「身」、「心」、「靈」的自我觀照方式，與好好生活的心法。
文：孫麗翠
小雪
「小雪」，空中的陽氣上升，地上的陰氣下降，導致處於天地之間的氣運不通，陰陽不交，所以萬物失去生機，天地閉塞而轉入嚴寒的冬天，從小雪到下一個節氣大雪，全陰無陽，愈來愈沉重，這就是冬藏期。頭部原是主導陽氣運行的總樞，極陰期間，影響頭部最劇。多留意離頭部最近的頸項與後腦，還有相應於頭部的膝蓋保暖。
雖然這個節氣以小雪為名，並非真會下雪，而是因為這個節氣期間的氣候雖寒流活躍卻尚未入深寒，且雖降雨多卻水未大，故用「小雪」以示氣候特徵，又因入冬，以「雪」表天落之水，以示寒意。
小雪期間從地底層竄上的溫度低，若是赤腳踩地，很快寒氣就會從腳跟傳導寒冷到小腿。經由膝蓋進入腿內的風寒，上到腎，到了明春會引讓雙腿軟弱無力。
莫要以為地球暖化而疏忽了身體保暖，氣候冷暖都為外象，節氣依天的本質恆久如常。
圍圍巾，戴帽子，保護後腦包括頸椎勿受風寒，否則容易發生頸部栓塞性中風，影響眼睛的健康，引起耳朵中風，甚至導致小腦中風、三叉神經受傷、鼻子過敏。
血管因為天氣寒冷而緊縮，血流緩慢而影響血壓。當急躁慌張與亢奮情緒出現，血壓會突然飆高，要多培養「慢」的生存美學，只有學著慢才能享受冬季的消索淡泊，能讓萬物安然的美意。天冷自然氣血會虛，血管因冷而萎縮而失去彈性，造成低血壓，就常喝熱水、常停下動作靜靜地深呼吸一番，讓血壓安定，幫助因受冷而僵滯萎縮的血管放鬆。
小雪這段期間開始進行造血功能的修復，十二經脈中的腎經與脊椎相感連結，位於脊椎之間的神經與小血管相關的問題特別敏感而易顯。眼血管、腎小管是人體最細的血管，眼血管若塞住或裂掉，眼睛就會紅；而腎小管若塞住，就會引發與腎臟相關的疾病，多屬泌尿系統的問題。腸子的絨毛壁也分布著小血管，因此排便也會受影響，時有便祕。
腎在五行中主水，腎臟應有充足的涵水量，但在初冬，水的生成還不能充足，腎氣尚弱，水無法充分地供應以灌溉屬木的肝臟，肝成了枯木，因此，千萬不要讓自己發火生氣，就因為水已經很少，火氣一燒就乾了，由此引起眼睛乾澀、小指疼痛、膝蓋側邊痛、腳外側痛。在心，要捨爭勝、捨利益、捨辯解、以和氣自然平等之心待人，讓急躁消泯，怒氣不生。
天氣雖陰冷，日照少，心情容易抑鬱。每天揉揉肚子，順時針揉三十六下，再逆時針揉三十六下，重複三次，亦能幫助放鬆心情。
冬天，吃溫暖的食物、穿保暖的衣服，早睡晚起，賴一下床，充足睡眠，把生活步調放緩；天氣好時到戶外曬曬太陽，盡量晚出早歸。動作比其他節氣時慢一些，花多一些時間做好一件事，養著耐性慢慢的靜下心才啟動身體。
從小雪開始到來年立春，要學「讓」，讓身體少做不必要的動作，讓心放下，讓自己自在。讓身體溫暖，讓耳溫暖，鼻頭溫暖，時常摸摸揉揉他們；讓手腕溫暖，衣袖過腕；讓手指溫暖，時常搓手捏指；讓小腿腳踝溫暖，每晚睡前泡腳，毛巾擦乾全腳與趾間肉，穿襪睡覺，穿中筒過小腿脛襪。睡覺時，也同樣保持小腿溫暖。
【節氣養身】
- 以拇指與食指抓緊耳垂，開始由下往上揉擰耳外軟肉，重複三次。再用手心壓耳向後逆時針轉圈揉擦三十下。最後向上、旁、下擰耳朵，稍為多用力。
- 扣齒，上下臼齒輕輕相摩三十下。再用手指稍用力敲腮幫。
- 拍「委中穴」（位於後膝正中），幫助水氣往上運流使泌尿系統順暢。（見「足太陽膀胱經」。）
- 拍膝蓋。腎氣從「湧泉穴」（腳底大趾與第二趾骨在腳墊相交處）到尾椎，氣易塞淤，造成頭痛、偏頭痛、頭頂痛、臉腫大時，若有此現象，可多拍膝蓋，氣理順，頭痛痊癒，腰痠也沒了。（見「足少陰腎經」。）
- 搓腰，反手手心搓後腰，轉圈搓一百下。
- 早睡晚起，起床前躺在床上先延伸腳一下，轉腳踝，身體前後左右滾動一番再下床。
- 天氣雖冷出汗少，仍不要忘記喝水。水的供給不足就會造成身體循環調節不良，垃圾會沉澱在血管及關節內。
- 飲食，多吃深色食物。如黑木耳、黑芝麻、黑豆、紫米等，多喝何首烏湯、多用麻油炒薑絲或燉煮他種食材。
除了前面提到要學的「慢」、「讓」，冬終季節必要有「恩」感，了解感恩的意義就會珍惜生命的可貴。出生易，成長不易，從嬰兒長到如今的我們曾接受過多少世上的恩惠，就僅在這即將要結束的一年之前，感恩的面對自己，有身體的存在我們才有機會活著，身體一次又一次的容忍我們加諸於他的傷害以及冷漠對待，身體一次又一次給我們機會，等著我們清醒，明白合一的意義。天體宇宙之恩，地球與大自然之恩，所有成就這「我」的恩澤，感恩今年所受的所有。
冬天過去，就又是另一個新的春天。
書籍介紹
本文摘錄自《四時節氣手記》，有鹿文化出版
作者：孫麗翠
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順應自然，順勢而為
跟隨二十四節氣，好好養心，好好生活
作家．表演藝術家．身體文化發揚人 孫麗翠
二十四節氣養生．養心儀式
強健「身」、「心」、「靈」的自我觀照
貼著每一個節氣好好生活
附人體經脈彩圖，輕鬆對照穴位，調養善身美體
春溫、夏熱、秋涼、冬寒，是循序天體運行的自然規律道法。
人活於四時節氣之中，順應自然就是成功養生，違背自然就會百病迭起。
所有的生活藝術都是為了達成天人合一的狀態。
作家、表演藝術家孫麗翠集結近年節氣養生、養心的散文，於新作《四時節氣手記》中，闡述強健「身」、「心」、「靈」的自我觀照方式，與好好生活的心法。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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