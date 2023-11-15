緬甸軍政府在兩條新戰線受到攻擊，數千民眾往鄰國印度避難

具緬甸當地居民、反政府武裝人員和一名官員表示，緬甸少數民族反政府組織本週一（11月13日）攻擊了安全哨所。目前，兩條新戰線的戰鬥在緬甸爆發，造成數千人往鄰國印度避難。

緬甸軍政府正面臨2021年政變奪權後最大的考驗，三支少數民族部隊10月底發動了協同攻擊，佔領了一些村鎮和軍事哨所。

軍方扶植的總統上週表示，因為打擊反抗軍不力，緬甸面臨分裂危險。將軍們說，他們在打擊「恐怖分子」。

為爭取緬甸西部若開邦更大自治而戰的若開軍（Arakan Army，AA）的發言人欽杜卡（Khine Thu Kha）說，若開軍在相隔約200公里的拉代當（Rathedaung）和敏比亞（Minbya）地區佔領了哨所。

欽杜卡表示：「我們佔領了一些哨所，戰鬥在其它一些地區繼續。」拉代當一名居民說，週一臨晨聽到槍聲，然後是幾小時的砲轟，看見軍方封鎖當地的入口，增援行政建築。

Photo Credit： Dratharr CC BY SA 3.0 拉代當（Rathedaung）在緬甸的位置

戰鬥還在與印度接壤的欽邦爆發，一名印度官員和兩名知情人士說，反政府武裝人員攻擊了當地兩個軍營，而在緬甸邊境一個地區的副專員詹姆斯·拉林查納（James Lalrinchhana）說，大約5000人從緬甸進入印度的米佐拉姆邦避難。

多年來基本上維持平靜狀態的欽邦，在2021年政變後爆發激烈戰鬥，也讓數千名居民拿起武器反對軍政府。

軍方疲於應對

新的戰鬥讓疲於應對的軍政府再次受到打擊，對政變和隨後鎮壓的憤怒已經導致反軍方陣營的擴大並加強。緬甸的軍人政變終止了十年的民主改革嘗試。

反政府武裝10月27日在東北部的撣邦發動了有協調的攻擊，佔領了靠近中國邊境的幾個城鎮和100多個軍事哨所。

Photo Credit：VOA/ AFP 緬甸撣邦反政府武裝人員在佔領的鄉鎮站崗。 照片攝於11月9日。

緬甸中部實皆地區的一些城市中心也被攻占，南部毗鄰的克耶邦上週六（11日）爆發衝突，導致一架戰鬥機墜毀。反政府武裝說，他們擊落了那架飛機，軍方稱出了技術故障。

智庫國際危機組織（International Crisis Group）緬甸事務資深顧問理查德·霍爾西（Richard Horsey）說，軍方對若開邦的戰鬥有經驗，但敵對部隊在不同地區展開試探性的攻擊，尋找軍方弱點，這有可能讓軍方難以應付。

他說，「如果戰鬥持續轄區，將為已經疲於應對的該政權開闢一條重大的新戰線。該政權很難集中應對所有戰線。」

緬甸軍政府一名發言人目前尚無回覆《路透社》（Reuters）的置評請求。

Photo Credit: GettyImages 位於泰緬邊境的撣邦軍事哨所。照片攝於11月3日。

本文經美國之音授權刊登，原文見：緬甸軍政府在新戰線受到攻擊，數千民眾逃到印度

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒