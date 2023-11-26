中國房地產泡沫連環爆，馬雲「房價如蔥」的預言終於實現？

中國房市一向是中國經濟的主要支柱，在過去將近20年中，雖然履有聲音說中國房地產泡沫太大，不要買了。就連之前的中國首富馬雲都曾經預言說：未來房價如蔥。結果很多人沒有相信馬雲的話，還是繼續買房。但隨著之前恆大危機爆發、爛尾樓四起，到最近碧桂園也爆雷，中國房市泡沫似乎真的要破滅了。

中國房市能夠有如此好勢的發展，要從政府發展和民間觀念兩個方面結合來看，且二者缺一不可。

從政府發展來看，中國發展房地產主要有三個目的。第一，中國土地歸國家所有，地方政府財政收入主要是賣地所得，這部分收入負責地方建設，比如大家看到中國到處煥然一新，新的高鐵站、新的體育館，就是用賣地的錢來修建的。另一方面，地方公務員的薪水也是用這部分錢。所以，賣地發展房地產等同於發展城市以及公務員的福利，政府絕對樂見其成。

第二，為了增加就業率和工作率。過去十多年間，房地產紅紅火火連帶與房地產相關的行業都分了一杯羹，光是裝修這一塊，木地板、瓷磚、設計師等等，就創造了無數就業機會，還有後期小區的物業、保安、清潔，也為很多大齡下崗人員提供崗位。除了創造就業機會，也激勵了一大群人要繼續工作。很多年輕夫妻都不得不同時上班，否則就難以償還每個月的房屋貸款。大家加油努力的工作，為社會發展創造了巨大價值。

第三，提高城鎮率。城市裡面的舊房子拆了修建新房，城鄉結合部也變成新的發展區，目前，中國的城鎮率已經達到65％，可謂是效果顯著。

而民間熱衷於買房的原因，一方面受到政府的引導，認為時代在發展，現在的生活已經不像從前連溫飽都是問題，所以舊屋換新屋也無可厚非。另一方面就是中國傳統普遍認為「成家立業」，現在已經不是從前的「嫁、娶」時代，年輕人結婚的時候都想要單獨的空間，買房子意味著支持他們建立一個新的家庭，長輩也熱衷於為此買單。

但是，以此為基礎而發展的房地產也會被相關情況所限制。中國城鎮率已經發展到65％，非常飽和的程度，接下來房子繼續修，只苦於沒有買家。