中國房地產泡沫連環爆，馬雲「房價如蔥」的預言終於實現？
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中國房地產的問題乃是沉疴已久，從全國大部分人賭上未來幾十年的消費能力去背負房貸開始，就已經埋下了一顆地雷。房價一降，意味著之前高價買房的人立刻欠下巨債；但房價不降，無人再進入市場，爛尾樓沒有新的資金注入，大部分苦主每個月要支付一大半收入給銀行，卻不一定拿得到房子。
中國房市一向是中國經濟的主要支柱，在過去將近20年中，雖然履有聲音說中國房地產泡沫太大，不要買了。就連之前的中國首富馬雲都曾經預言說：未來房價如蔥。結果很多人沒有相信馬雲的話，還是繼續買房。但隨著之前恆大危機爆發、爛尾樓四起，到最近碧桂園也爆雷，中國房市泡沫似乎真的要破滅了。
中國房市能夠有如此好勢的發展，要從政府發展和民間觀念兩個方面結合來看，且二者缺一不可。
從政府發展來看，中國發展房地產主要有三個目的。第一，中國土地歸國家所有，地方政府財政收入主要是賣地所得，這部分收入負責地方建設，比如大家看到中國到處煥然一新，新的高鐵站、新的體育館，就是用賣地的錢來修建的。另一方面，地方公務員的薪水也是用這部分錢。所以，賣地發展房地產等同於發展城市以及公務員的福利，政府絕對樂見其成。
第二，為了增加就業率和工作率。過去十多年間，房地產紅紅火火連帶與房地產相關的行業都分了一杯羹，光是裝修這一塊，木地板、瓷磚、設計師等等，就創造了無數就業機會，還有後期小區的物業、保安、清潔，也為很多大齡下崗人員提供崗位。除了創造就業機會，也激勵了一大群人要繼續工作。很多年輕夫妻都不得不同時上班，否則就難以償還每個月的房屋貸款。大家加油努力的工作，為社會發展創造了巨大價值。
第三，提高城鎮率。城市裡面的舊房子拆了修建新房，城鄉結合部也變成新的發展區，目前，中國的城鎮率已經達到65％，可謂是效果顯著。
而民間熱衷於買房的原因，一方面受到政府的引導，認為時代在發展，現在的生活已經不像從前連溫飽都是問題，所以舊屋換新屋也無可厚非。另一方面就是中國傳統普遍認為「成家立業」，現在已經不是從前的「嫁、娶」時代，年輕人結婚的時候都想要單獨的空間，買房子意味著支持他們建立一個新的家庭，長輩也熱衷於為此買單。
但是，以此為基礎而發展的房地產也會被相關情況所限制。中國城鎮率已經發展到65％，非常飽和的程度，接下來房子繼續修，只苦於沒有買家。
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AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
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行銷人應該把最關鍵的時間，投注在真正有價值的工作，但是在過去，多數行銷工作者卻總感覺時間不夠用！進入AI時代，人工智慧大幅改變行銷模式，想知道如何利用生成式AI提升行銷決策與執行效率？微軟與INSIDE POSSIBLE合辦AI社群聚會「智勝未來 行銷再進化：AI助攻企業開啟客戶新旅程」，第一手解密行銷結合AI的使用情境，讓所有行銷人智慧工作、智勝未來！
身為行銷決策者或在第一線作戰人員，是否感覺永遠被時間追著跑？總希望有三頭六臂，同時要發揮創意靈感，又要兼顧數據洞察的雙軌能力，提升自家品牌的各種行銷成效；甚至行銷部門被賦予扮演業績助攻手，創建嶄新的顧客旅程、提供個人化行銷溝通，進而幫助品牌招攬新客、喚回舊客，挖掘更多潛在商機。
然而，要達到上述情境價值，行銷部門卻總覺得使不上力！原因為何？仔細觀察現在行銷成員的工作模式，可以發現行銷成員當前遭遇到幾類困境：
- 數據分析---進入MarTech時代，行銷需要花費更多時間和精力彙整數據分析，並且還要進一步洞察數據來優化決策
- 創意內容製作---需要不斷產製吸引消費者的內容，而且要同時兼顧創意與成效
- 多通路行銷---通路碎片化，行銷人需整合及管理多個渠道的行銷活動以觸及更多潛在顧客
- 廣告成效優化---伴隨數位廣告成本逐年增長，以及行銷資源越來越少，必須以有限預算轉換最高投資報酬率
- 因應變化的韌性--市場及消費者需求變化速度越來越快，擬定準確的行銷決策更具挑戰
上述難題，我們為什麼可以清楚得知？這些內容，其實我們也是運用生成式AI，透過精準提問來得知相關解答。另外，為了佐證資料正確性，從這些回覆的參考資料來源，我們也從調研報告，確實找到幾項真實的數據。
像是HubSpot最新發布的《行銷狀態報告》（The State of Marketing 2023），裡面就提到，平均行銷人員每天花多6小時在手動工作，相信如果能善用數位工具，甚至是AI解決方案的行銷人員，他們的策略效率一定能贏過那些仍然沒有使用的群體。
翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
根據Gartner的報告預測到2025年，所有組織當中，大約會有75%的行銷職能將會結合人工智慧，過往生產型的工作，將會轉行變成更具策略性的活動。意味將有越來越多的企業，會在這一兩年積極把人工智慧導入到內部組織的行銷流程，從策略擬定到落地執行，以更敏捷且以數據為基礎的方式，來應對未來的商業挑戰。
另一方面，進入注意力破碎加上媒體分眾化時代，根據統計現代人每日平均接觸達4,000則廣告訊息，平均注意力時間剩下8秒。對行銷人而言，根據消費者輪廓進行明確地分眾，並且因應不同分群，設計出最適合的溝通內容以達到精準行銷，這些都能開始藉由AI提供輔助。
像是Dynamics 365 Customer Insights根據顧客過往的搜尋、互動、交易等行為數據，透過AI及機器學習的運算，找出產品喜好、平均購買量、以及顧客終身價值等具有價值的見解；搭配具有相似購買模式的其它顧客經驗這類洞察資料，藉此建立起個人化的顧客旅程，在對的時間、對的通路提供預測性的產品推薦。AI能幫助品牌在不同檔期實踐精準行銷，也讓行銷人可透過分析儀表板追蹤成效，有助於行銷策略的優化。
對此，微軟攜手INSIDE將在12月15日，於台北艾麗共同舉辦INSIDE POSSIBLE AI社群聚會，以「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」為主題，從數據洞察、媒體廣告創意、決策效率、乃至於AI衍生的著作權等多維度議題切入，提供行銷領域工作者，一場充滿實戰應用的知識饗宴。
本次活動議程，邀請KPMG安侯企業管理股份有限公司數位創新服務的林大中，帶來第一手最新2024行銷趨勢；關鍵評論網媒體集團整合長李致緯、安然科技執行長嚴中健，將分別從媒體廣告提案成功變現，以及行銷打造全新顧客旅程扮演業績助攻手等主題，剖析如何運用AI工具結合預測受眾輪廓、尋找潛在顧客的具體方式。
另一方面，微軟代表的相關講者，會從不同構面演繹AI的使用情境。台灣微軟首席營運長陳慧蓉希望翻轉行銷長的思維，講解如何從不同角度理解AI、結合AI；台灣微軟技術專家林毓忻將說明Copilot的重點功能，重塑行銷人的過往工作模式；台灣微軟法務副總經理廖怡苓則從法律議題著手，探究創意工作使用AI生成內容需注意的規範。
不論您是企業C-level決策層或第一線作戰人員，只要渴望掌握最新MarTech行銷應用趨勢、以及希望知道怎麼運用AI，讓工作達到事半功倍，這場「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」將是揮別2023、放眼2024的交會時機，最重要的一場行銷盛會。
活動資訊
名稱：智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程
時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！