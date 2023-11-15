為擺脫90％仰賴進口農產品，新加坡想出了「屋頂農場」這個好點子

你知道新加坡90％的新鮮農產品都是仰賴進口嗎？

在20世紀70年代的新加坡，當時島上可說是遍佈果園或養豬場，有將近十分之一的民眾直接或間接從事農業或漁業，許多家庭也會在自家種植新鮮蔬菜或飼養雞隻。直到80年代，隨著產業逐漸轉型，只剩下1％的土地是農業用地，在地的食物供應越來越仰賴進口。

約在十年前，新加坡意識到重視過度依賴進口的問題， 政府也開始支持並推動「城市農業」，先是在2014年宣佈設立6300萬新加坡元（約新台幣 15億831萬9300元 ）的農業生產力基金，在2019年又設下 「30 by 30」的願景， 希望在2030年實現的30%農產品由本地生產，而在2020年新冠肺炎全球大流行後，增加本地產出更顯得急迫。如今，新加坡正運用「空間再利用」與高科技，以實現提升國內自產自足的目標。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡民眾在自家大樓屋頂開闢的農場除草。照片攝於2020年8月。

「向上發展」的城市農場

在全國面積僅720平方公里的新加坡，空間是新加坡最奢侈的需求，因此若要開發農地就得「向上發展」，也就是利用城市裡的大樓空地，而「城市農場」也在2020年新加坡疫情嚴峻期間成為顯學，截自2021年9月，新加坡食品局（SFA）就標下七棟公共組屋（HDB）屋頂的據點作為農地，以「城市農業」為志業的公司也相繼成立。

被稱為新加坡第一個商業頂樓農業公司的「ComCrop」，他們在位於新加坡北部的商業大樓屋頂打造3萬6000平方英尺的農場。「城市農業」在諸多層面都無法與傳統農場條件相比，因此ComCrop在技術協助下，用水量比傳統農業減少了90％，而為了節省空間，在「室內垂直農場」中，也可見羅勒等其他蔬菜，成長於垂直的堆疊空間內。

（2017年加入「ComCrop」的執行長Peter Barber，背後可見垂直設計的蔬菜生長空間）





此外Edible Garden City和 位於中央商務區中心CapitaSpring摩天大樓的51樓的農場「1-Arden Food Forest 」，也是星國代表的城市農場。 Edible Garden Cityg擅長挖掘 不尋常的地方打造農場，包括過去曾是監獄的建築內、貨櫃和高層公寓的陽台等空間，而「1-Arden Food Forest 」 則每個月能夠為大樓內的餐廳收穫約90公斤的農產品。

成為 「蛋白質替代品」的 全球中心

而除了在城市裡開發空間種菜，新加坡也是「新食品」的領航者，包括研發「非動物性」肉類。

新加坡於2020年首次獲監管機構批准在商業上銷售實驗室培育的肉類，如今新加坡已成為「蛋白質替代品」產業的全球熱點，新創公司也紛紛湧入開發和推出傳統肉類產品的替代品，根據2022年11月的統計，新加坡 至少有36家「蛋白質替代品」公司，而這些公司共募資了超過2.13億美元的資金。

從建立「城市農場」到成為 「蛋白質替代品」的 全球中心，其實都是寸土寸金的新加坡，基於對獲取食物的急迫感而興起的趨勢，如今在城市屋頂種菜已成為多國效仿的案例，而 研發的「非動物性」肉類，或許將成為未來飲食上的新選項，危機成為創新的動力，在這兩件事上也的確得到證明。

延伸閱讀

參考資料

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：杜晉軒