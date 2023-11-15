為擺脫90％仰賴進口農產品，新加坡想出了「屋頂農場」這個好點子
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在全國面積僅720平方公里的新加坡，空間是新加坡最奢侈的需求，因此若要開發農地就得「向上發展」，也就是利用城市裡的大樓空地，而「城市農場」也在2020年新加坡疫情嚴峻期間成為顯學，不僅政府標下公共組屋的屋頂來種菜，以「城市農業」為志業的公司也相繼成立。
你知道新加坡90％的新鮮農產品都是仰賴進口嗎？
在20世紀70年代的新加坡，當時島上可說是遍佈果園或養豬場，有將近十分之一的民眾直接或間接從事農業或漁業，許多家庭也會在自家種植新鮮蔬菜或飼養雞隻。直到80年代，隨著產業逐漸轉型，只剩下1％的土地是農業用地，在地的食物供應越來越仰賴進口。
約在十年前，新加坡意識到重視過度依賴進口的問題，政府也開始支持並推動「城市農業」，先是在2014年宣佈設立6300萬新加坡元（約新台幣15億831萬9300元）的農業生產力基金，在2019年又設下「30 by 30」的願景，希望在2030年實現的30%農產品由本地生產，而在2020年新冠肺炎全球大流行後，增加本地產出更顯得急迫。如今，新加坡正運用「空間再利用」與高科技，以實現提升國內自產自足的目標。
「向上發展」的城市農場
在全國面積僅720平方公里的新加坡，空間是新加坡最奢侈的需求，因此若要開發農地就得「向上發展」，也就是利用城市裡的大樓空地，而「城市農場」也在2020年新加坡疫情嚴峻期間成為顯學，截自2021年9月，新加坡食品局（SFA）就標下七棟公共組屋（HDB）屋頂的據點作為農地，以「城市農業」為志業的公司也相繼成立。
被稱為新加坡第一個商業頂樓農業公司的「ComCrop」，他們在位於新加坡北部的商業大樓屋頂打造3萬6000平方英尺的農場。「城市農業」在諸多層面都無法與傳統農場條件相比，因此ComCrop在技術協助下，用水量比傳統農業減少了90％，而為了節省空間，在「室內垂直農場」中，也可見羅勒等其他蔬菜，成長於垂直的堆疊空間內。
（2017年加入「ComCrop」的執行長Peter Barber，背後可見垂直設計的蔬菜生長空間）
此外Edible Garden City和位於中央商務區中心CapitaSpring摩天大樓的51樓的農場「1-Arden Food Forest 」，也是星國代表的城市農場。Edible Garden Cityg擅長挖掘不尋常的地方打造農場，包括過去曾是監獄的建築內、貨櫃和高層公寓的陽台等空間，而「1-Arden Food Forest 」則每個月能夠為大樓內的餐廳收穫約90公斤的農產品。
成為「蛋白質替代品」的全球中心
而除了在城市裡開發空間種菜，新加坡也是「新食品」的領航者，包括研發「非動物性」肉類。
新加坡於2020年首次獲監管機構批准在商業上銷售實驗室培育的肉類，如今新加坡已成為「蛋白質替代品」產業的全球熱點，新創公司也紛紛湧入開發和推出傳統肉類產品的替代品，根據2022年11月的統計，新加坡至少有36家「蛋白質替代品」公司，而這些公司共募資了超過2.13億美元的資金。
從建立「城市農場」到成為「蛋白質替代品」的全球中心，其實都是寸土寸金的新加坡，基於對獲取食物的急迫感而興起的趨勢，如今在城市屋頂種菜已成為多國效仿的案例，而研發的「非動物性」肉類，或許將成為未來飲食上的新選項，危機成為創新的動力，在這兩件事上也的確得到證明。
延伸閱讀
參考資料
- Singapore Shows What Serious Urban Farming Looks Like（Next City）
- Singapore Grows Food on Top of Skyscrapers—and Anywhere Else It Can Find（彭博社）
- Agriculture（Singapore - Country Commercial Guide）
- Food Farms in Singapore（Singapore Food Agency）
- Arup Explores Urban Agriculture（Arup Explores）
- Rooftop Urban Farming in Singapore（FFTC-AP）
- Green shoots: Rooftop farming takes off in Singapore（Phys.org）
- All sizzle, no steak: how Singapore became the centre of the plant-based meat industry（衛報）
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核稿編輯：杜晉軒
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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