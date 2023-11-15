開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/15,
環境

加勒比海島國多米尼克將設全球首座抹香鯨保護區，專家：有助於海洋固碳、緩解全球暖化

加勒比海島國多米尼克將設全球首座抹香鯨保護區，專家：有助於海洋固碳、緩解全球暖化
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

多米尼克總理史卡利（Roosevelt Skerrit）表示：「大約有200頭抹香鯨以多米尼克的海洋為家，牠們的祖先可能在人類抵達此地前就居住在周遭海域，是我們重要的公民，全國上下都希望能確保這些雄偉且極度聰明的動物免受傷害，並繼續維持周邊海域的健康，現在我們很榮幸能打造世界上第一座抹香鯨保護區。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

中美洲加勒比海島國多米尼克（Dominica）即將針對屬於易危物種（VU）的抹香鯨（Sperm whale）建立全球首座抹香鯨海洋保護區。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，這項計畫是由多米尼克政府於2023年11月13日宣布執行，預計將於該國西岸近300平方英里（約800平方公里）海域劃設海洋保護區，該海域已被證實是抹香鯨重要的哺育及覓食棲地。

多米尼克總理史卡利（Roosevelt Skerrit）對此在一份聲明中表示：「大約有200頭抹香鯨以多米尼克的海洋為家，牠們的祖先可能在人類抵達此地前就居住在周遭海域，是我們重要的公民，全國上下都希望能確保這些雄偉且極度聰明的動物免受傷害，並繼續維持周邊海域的健康，現在我們很榮幸能打造世界上第一座抹香鯨保護區。」

美國《巴倫周刊》（Barron's）表示，抹香鯨是世界上最大的齒鯨及有齒掠食者（Toothed predator），擁有複雜的母系社會結構並能以特有的聲音進行如方言般的溝通，同時還具備傳遞此口音文化的能力。在棲地方面，身長可達50英尺（約15公尺）的抹香鯨遍布全球海洋，從冰島至紐西蘭都可發現牠們的蹤跡，不過該物種對於食物來源充沛及適合哺乳的多米尼克近海地區情有獨鍾，該海域更是全球少數幾個全年都可發現抹香鯨身影的地區之一。

加勒比海的抹香鯨面臨何種威脅？

多米尼克抹香鯨保護區計畫顧問、海洋生物學家格羅（Shane Gero）指出，其從2005年開始研究多米尼克抹香鯨迄今，發現由於船隻撞擊、漁網纏繞及塑膠汙染，抹香鯨的數量已長期呈現下降趨勢，若族群銳減的走勢再持續下去，該區抹香鯨的族群恐在2030年瀕臨瓦解。

「這些『島鯨』與人類生活在一起，比起其他島嶼，牠們更喜歡多米尼克，然而人類卻成為他們生活的海洋家園最大的破壞者。這些鯨魚被漁具纏住、誤食流入海洋的塑膠垃圾，以及人為噪音對抹香鯨聽覺調節機制的破壞，更不用說鯨魚被船隻撞擊的事件屢屢發生，這對加勒比海地區的抹香鯨而言絕對算得上是相當嚴重的生存威脅。」格羅如此說道。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。