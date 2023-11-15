加勒比海島國多米尼克將設全球首座抹香鯨保護區，專家：有助於海洋固碳、緩解全球暖化

文：張瑞邦（Tucker Chang）

中美洲加勒比海島國多米尼克（Dominica）即將針對屬於易危物種（VU）的抹香鯨（Sperm whale）建立全球首座抹香鯨海洋保護區。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，這項計畫是由多米尼克政府於2023年11月13日宣布執行，預計將於該國西岸近300平方英里（約800平方公里）海域劃設海洋保護區，該海域已被證實是抹香鯨重要的哺育及覓食棲地。

多米尼克總理史卡利（Roosevelt Skerrit）對此在一份聲明中表示：「大約有200頭抹香鯨以多米尼克的海洋為家，牠們的祖先可能在人類抵達此地前就居住在周遭海域，是我們重要的公民，全國上下都希望能確保這些雄偉且極度聰明的動物免受傷害，並繼續維持周邊海域的健康，現在我們很榮幸能打造世界上第一座抹香鯨保護區。」

美國《巴倫周刊》（Barron's）表示，抹香鯨是世界上最大的齒鯨及有齒掠食者（Toothed predator），擁有複雜的母系社會結構並能以特有的聲音進行如方言般的溝通，同時還具備傳遞此口音文化的能力。在棲地方面，身長可達50英尺（約15公尺）的抹香鯨遍布全球海洋，從冰島至紐西蘭都可發現牠們的蹤跡，不過該物種對於食物來源充沛及適合哺乳的多米尼克近海地區情有獨鍾，該海域更是全球少數幾個全年都可發現抹香鯨身影的地區之一。

加勒比海的抹香鯨面臨何種威脅？

多米尼克抹香鯨保護區計畫顧問、海洋生物學家格羅（Shane Gero）指出，其從2005年開始研究多米尼克抹香鯨迄今，發現由於船隻撞擊、漁網纏繞及塑膠汙染，抹香鯨的數量已長期呈現下降趨勢，若族群銳減的走勢再持續下去，該區抹香鯨的族群恐在2030年瀕臨瓦解。

「這些『島鯨』與人類生活在一起，比起其他島嶼，牠們更喜歡多米尼克，然而人類卻成為他們生活的海洋家園最大的破壞者。這些鯨魚被漁具纏住、誤食流入海洋的塑膠垃圾，以及人為噪音對抹香鯨聽覺調節機制的破壞，更不用說鯨魚被船隻撞擊的事件屢屢發生，這對加勒比海地區的抹香鯨而言絕對算得上是相當嚴重的生存威脅。」格羅如此說道。