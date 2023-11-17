伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？

假如這次加薩走廊戰爭和之前的戰爭一樣，停火協議可能早就達成了。

若是那樣，死者將被埋葬，以色列將與聯合國爭論有多少水泥可以進入加薩走廊用於重建。

但是，這場戰爭並非如此。不僅僅是因為死傷慘烈的程度——首先是哈瑪斯在10月7日的殺戮，其中大部分是以色列平民，其後是以色列總理納坦雅胡所稱的「強大的復仇」行動，以軍殺死的大部分是巴勒斯坦平民。

這場戰爭之所以不同尋常，在於它發生在中東分裂之際。在過去20年來，中東地區破碎的地緣政治格局中最嚴重的裂痕，一直存在於伊朗的朋友和盟友與美國的朋友和盟友之間。

伊朗網絡的核心有時被稱為「抵抗軸心」（Axis of Resistance），由黎巴嫩真主黨、敘利亞阿薩德政權、葉門胡塞武裝，以及由伊朗武裝和訓練的各種伊拉克民兵組成。伊朗人還支持加薩走廊的哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織。

伊朗與俄羅斯和中國的關係也日益密切。伊朗已成為俄羅斯在烏克蘭戰爭中的重要支持。中國則購買大量伊朗石油。

加薩走廊戰爭持續的時間越長，以色列殺害的巴勒斯坦平民越多，摧毀的房屋數以萬計，這兩大陣營的成員捲入衝突的風險就越大。

以色列和黎巴嫩的邊界逐漸升溫。以色列和真主黨都不希望爆發全面戰爭。但雙方交鋒越來越激烈，將增加失控升級的風險。

葉門胡塞武裝持續向以色列發射導彈和無人機。以色列防空部隊或紅海上的美國海軍戰艦，至今已全數擊落它們。

在伊拉克，伊朗支持的民兵曾襲擊美國基地。美國對其在敘利亞的部分基地進行反擊。同樣，各方都在努力阻止事態升級，但控制軍事行動的節奏總是困難重重。

站在美國一邊的有以色列、海灣石油國家、約旦和埃及。美國繼續大力支持以色列，儘管總統拜登顯然不滿以色列殺害如此多的巴勒斯坦平民。美國國務卿布林肯曾公開表示，有太多巴勒斯坦平民被殺害。

美國的阿拉伯盟國都譴責以色列的所作所為，呼籲停火。數十萬巴勒斯坦人逃離加薩走廊北部的家園，沿著主要道路南逃，這種景象讓人想起以色列在1948年獨立戰爭中戰勝阿拉伯人的情景。

那是巴勒斯坦人所稱的「災難日」（al Nakba），當時70多萬巴勒斯坦人逃亡或在以色列人的槍口下被迫離開家園。現今加薩走廊地帶的大部分人口，都是1948年的難民後代。

部分支持納坦雅胡政府的極端猶太民族主義者，聲言要讓巴勒斯坦人再次經歷「災難日」，這種危險言論令美國陣營中的阿拉伯國家，尤其是約旦和埃及感到震驚。

納坦雅胡政府一名部長甚至提出，要向加薩走廊投擲核彈來對付哈瑪斯。他受到了斥責，但沒被撤職。

這一切都可被視為處於瘋狂邊緣的胡言亂語，但在約旦和埃及卻受到認真對待。以色列擁有大量未公開的核武庫，但他們擔心的不是核武問題，而是數十萬巴勒斯坦人恐怕將被迫越過邊界。

至於加薩走廊戰爭本身，來自以色列堅定盟友國家的西方高層外交官對BBC表示，結束戰爭和處理戰後問題將是「困難和混亂的」。

有外交官說，「唯一出路是為巴勒斯坦人重建政治前景」。這是指所謂的「兩國方案」，一個獨立的巴勒斯坦與以色列並存，這是個淪為口號的失敗構想。

恢復此方案是個費勁的計劃，或許也是目前最好的想法，要在以色列和阿拉伯人之間有更廣泛的和解。但在當前痛苦、驚恐和仇恨的氣氛中很難實現。

Photo Credit: Reuters / BBC News 以色列總理納坦雅胡。

在巴勒斯坦和以色列的現任領導下，這不會發生。

納坦雅胡沒有透露他在加薩走廊戰事結束後的計劃，但他否決了美國的計劃——建立由巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）領導的政府。巴勒斯坦權力機構由阿巴斯總統領導，2007年遭哈瑪斯趕出加薩走廊。

美國計劃的第二部分，是就「兩國方案」進行談判，而納坦雅胡從政以來一直反對有關方案。

納坦雅胡不僅反對巴勒斯坦人獨立，他的總理地位還有賴猶太極端分子的支持，後者認為約旦河和地中海之間的全部領土都是上帝賜予猶太人，應在以色列邊界內。

許多以色列人要求納坦雅胡下台，指責他在安全和情報方面的失誤導致10月7日的襲擊。

巴勒斯坦總統阿巴斯已年過八旬，他在潛在選民心目中的聲譽已大打折扣。巴勒斯坦權力機構在約旦河西岸的安全問題上與以色列合作，卻無法保護自己的人民免受武裝猶太定居者的侵害。

領導人終究會改變。若這場可怕的加薩走廊戰爭不能迫使以色列人、巴勒斯坦人及其強大的朋友們再次嘗試締造和平，那麼未來只會有更多的戰爭。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九