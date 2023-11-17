伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？
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這場戰爭之所以不同尋常，在於它發生在中東分裂之際。在過去20年來，中東地區破碎的地緣政治格局中最嚴重的裂痕，一直存在於伊朗的朋友和盟友與美國的朋友和盟友之間。加薩走廊戰爭持續的時間越長，以色列殺害的巴勒斯坦平民越多，摧毀的房屋數以萬計，這兩大陣營的成員捲入衝突的風險就越大。
假如這次加薩走廊戰爭和之前的戰爭一樣，停火協議可能早就達成了。
若是那樣，死者將被埋葬，以色列將與聯合國爭論有多少水泥可以進入加薩走廊用於重建。
但是，這場戰爭並非如此。不僅僅是因為死傷慘烈的程度——首先是哈瑪斯在10月7日的殺戮，其中大部分是以色列平民，其後是以色列總理納坦雅胡所稱的「強大的復仇」行動，以軍殺死的大部分是巴勒斯坦平民。
這場戰爭之所以不同尋常，在於它發生在中東分裂之際。在過去20年來，中東地區破碎的地緣政治格局中最嚴重的裂痕，一直存在於伊朗的朋友和盟友與美國的朋友和盟友之間。
伊朗網絡的核心有時被稱為「抵抗軸心」（Axis of Resistance），由黎巴嫩真主黨、敘利亞阿薩德政權、葉門胡塞武裝，以及由伊朗武裝和訓練的各種伊拉克民兵組成。伊朗人還支持加薩走廊的哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織。
伊朗與俄羅斯和中國的關係也日益密切。伊朗已成為俄羅斯在烏克蘭戰爭中的重要支持。中國則購買大量伊朗石油。
加薩走廊戰爭持續的時間越長，以色列殺害的巴勒斯坦平民越多，摧毀的房屋數以萬計，這兩大陣營的成員捲入衝突的風險就越大。
以色列和黎巴嫩的邊界逐漸升溫。以色列和真主黨都不希望爆發全面戰爭。但雙方交鋒越來越激烈，將增加失控升級的風險。
葉門胡塞武裝持續向以色列發射導彈和無人機。以色列防空部隊或紅海上的美國海軍戰艦，至今已全數擊落它們。
在伊拉克，伊朗支持的民兵曾襲擊美國基地。美國對其在敘利亞的部分基地進行反擊。同樣，各方都在努力阻止事態升級，但控制軍事行動的節奏總是困難重重。
站在美國一邊的有以色列、海灣石油國家、約旦和埃及。美國繼續大力支持以色列，儘管總統拜登顯然不滿以色列殺害如此多的巴勒斯坦平民。美國國務卿布林肯曾公開表示，有太多巴勒斯坦平民被殺害。
美國的阿拉伯盟國都譴責以色列的所作所為，呼籲停火。數十萬巴勒斯坦人逃離加薩走廊北部的家園，沿著主要道路南逃，這種景象讓人想起以色列在1948年獨立戰爭中戰勝阿拉伯人的情景。
那是巴勒斯坦人所稱的「災難日」（al Nakba），當時70多萬巴勒斯坦人逃亡或在以色列人的槍口下被迫離開家園。現今加薩走廊地帶的大部分人口，都是1948年的難民後代。
部分支持納坦雅胡政府的極端猶太民族主義者，聲言要讓巴勒斯坦人再次經歷「災難日」，這種危險言論令美國陣營中的阿拉伯國家，尤其是約旦和埃及感到震驚。
納坦雅胡政府一名部長甚至提出，要向加薩走廊投擲核彈來對付哈瑪斯。他受到了斥責，但沒被撤職。
這一切都可被視為處於瘋狂邊緣的胡言亂語，但在約旦和埃及卻受到認真對待。以色列擁有大量未公開的核武庫，但他們擔心的不是核武問題，而是數十萬巴勒斯坦人恐怕將被迫越過邊界。
至於加薩走廊戰爭本身，來自以色列堅定盟友國家的西方高層外交官對BBC表示，結束戰爭和處理戰後問題將是「困難和混亂的」。
有外交官說，「唯一出路是為巴勒斯坦人重建政治前景」。這是指所謂的「兩國方案」，一個獨立的巴勒斯坦與以色列並存，這是個淪為口號的失敗構想。
恢復此方案是個費勁的計劃，或許也是目前最好的想法，要在以色列和阿拉伯人之間有更廣泛的和解。但在當前痛苦、驚恐和仇恨的氣氛中很難實現。
在巴勒斯坦和以色列的現任領導下，這不會發生。
納坦雅胡沒有透露他在加薩走廊戰事結束後的計劃，但他否決了美國的計劃——建立由巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）領導的政府。巴勒斯坦權力機構由阿巴斯總統領導，2007年遭哈瑪斯趕出加薩走廊。
美國計劃的第二部分，是就「兩國方案」進行談判，而納坦雅胡從政以來一直反對有關方案。
納坦雅胡不僅反對巴勒斯坦人獨立，他的總理地位還有賴猶太極端分子的支持，後者認為約旦河和地中海之間的全部領土都是上帝賜予猶太人，應在以色列邊界內。
許多以色列人要求納坦雅胡下台，指責他在安全和情報方面的失誤導致10月7日的襲擊。
巴勒斯坦總統阿巴斯已年過八旬，他在潛在選民心目中的聲譽已大打折扣。巴勒斯坦權力機構在約旦河西岸的安全問題上與以色列合作，卻無法保護自己的人民免受武裝猶太定居者的侵害。
領導人終究會改變。若這場可怕的加薩走廊戰爭不能迫使以色列人、巴勒斯坦人及其強大的朋友們再次嘗試締造和平，那麼未來只會有更多的戰爭。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！