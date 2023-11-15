加薩最大醫院無力處理遺體，野狗啃屍宛如野墓；哈瑪斯支翼：準備好釋放人質交換5天休戰

以色列公布影像，控哈瑪斯在醫院藏匿武器地道

（中央社）以色列軍方13日釋出影片和照片，內容顯示據稱是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）存放在加薩一間兒童醫院地下室的武器，並表示現場似乎有人質遭到扣押。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方在蘭蒂西醫院（Rantissi Hospital）的地下室發現一個指揮中心，內有哈瑪斯戰士存放的武器，當中包括手榴彈、自殺炸彈背心及其他爆裂物。蘭蒂西醫院是一間專門治療癌症患者的兒科醫院。

Special footage from the Rantisi hospital in Gaza - on the basement floor, a room was found with signs indicating hostages were held there, underground headquarters and a room full of weapons inside the hospital: pic.twitter.com/pDsyA1mT6T — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 13, 2023

他在透過電視轉播的簡報中說：「我們還發現哈瑪斯在當地扣押人質的跡象，目前正對此進行調查，但有情報可以驗證此事。」

他還提供一段看起來像是簡陋居住區域的影片，其中包括一個小廚房及附近的一條隧道，還說這條隧道通往哈瑪斯高階海軍指揮官的寓所。

他說：「哈瑪斯控制了整個地區，並從這間醫院對以色列發動戰爭。」

此外，以色列軍方還發現一輛上面有彈痕的摩托車，稱這輛摩托車似乎是將人質載往加薩用。

據以色列當局表示，哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，並帶走約240名人質。以色列為了報復，對加薩走廊（Gaza Strip）發動猛烈轟炸，隨後也展開地面行動，派遣軍隊深入當地。根據巴勒斯坦衛生官員說法，加薩已有超過1萬1000人罹難。

以色列戰車13日停在加薩主要醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）大門外，該院仍有數以百計的患者等待撤離。

以色列指控哈瑪斯利用醫院和其他民用基礎設施藏匿指揮中心和武器陣地，並拿平民和醫院患者充當人肉盾牌。

哈瑪斯和加薩的醫院相關單位都否認將醫療設施挪為這種用途。哈瑪斯沒有立即針對以色列的最新聲明發表評論。

聯合國呼籲停止對加薩醫療院所的攻擊，以色列則表示他們允許病患及平民撤離。

加薩最大醫院無力處理遺體，野狗啃屍宛如野墓

多輛戰車集結在加薩最大醫院幾處出入口之際，世界衛生組織（WHO）形容這間醫院已「差不多已成了墓園」。

《英國廣播公司》（BBC）報導，位在加薩北部的西法醫院過去幾天成為激戰前線。以色列國防軍（IDF）堅稱，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在醫院下方的地道設有指揮控制中心；哈瑪斯和院方則否認以方指控。

世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，醫院內仍有約600人，還有人則是躲在醫院各迴廊。

「醫院到處都是遺體，既無法處理也無法下葬或送至任何形式的太平間。」 「院內已再無法像醫院該有的樣子運作，已幾乎成了墓園。」

多名醫師同樣道出院內遺體成堆和腐爛的情況。

醫師塞姆亞（Mohamed Abu Selmia）告訴《BBC》，由於以色列當局尚未核准把死者移出醫院下葬，已有野狗進入院內啃食遺體。

《法新社》報導，以色列國防軍發言人勒納（Peter Lerner）13日堅稱西法醫院在「哈瑪斯指揮和控制力的核心」，但說以軍目前「有稍微避開」。他說：「我們的想法是盡量撤離民眾，且人數愈多愈好。」

以哈雙方多次對事件有著截然不同的描述，凸顯出全球輿論在這場戰爭的角色。

勒納說院內人數為「幾百人」；人在西法醫院的加薩走廊衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）則說有約2萬人在院內尋求庇護。

哈瑪斯支翼：準備好釋放人質交換5天休戰

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯旗下武裝支翼13日指控以色列拖延一項由卡達斡旋的預期性協議。這項協議欲透過釋放被扣押在加薩的人質，做為換囚方案的一環。

綜合《法新社》和《路透社》報導，哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁・卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在上傳該團體Telegram頻道的錄音檔說，「卡達的斡旋主導」一項釋放100名以色列人質的行動，換取被關押在以色列監獄的200名巴勒斯坦兒童和75名婦女。

他在音檔聲明中說：「我們告知斡旋人員說，我們可以釋放這些人質，但前提是我們取得5天休戰…並讓物資和人道援助送至我們加薩走廊（Gaza Strip）各地的人民。」他說：「但敵人在用拖延戰術。」

12日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國媒體，「可能」有讓人質自加薩獲釋的協議，但他並未提供任何細節。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，以色列官員說有約1200人遇害，另有約240人遭擄為人質，且人質當中含外籍人士和至少30名的未成年人。

哈瑪斯發動突襲後，以色列對加薩展開猛烈轟炸行動。哈瑪斯當局表示至今已有1萬1240人喪生。

以哈戰爭假消息傷及無辜，受害人父親：我兒子可能被殺

巴勒斯坦少年贊迪克的右腿被截肢並出院數月後，他發現自己的影像在網路上瘋傳，還被用在意圖淡化以色列與哈瑪斯戰爭殘酷程度的假消息宣傳中。

《法新社》報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日從其統治的加薩走廊突襲以色列，引發以國轟炸並入侵加薩以來，雙方眾多平民都陷入假消息迷霧中，包括現年16歲的贊迪克（Mohammed Zendiq）。

在目前與實地致命戰事並行的資訊戰當中，陰謀論者稱巴勒斯坦和以色列的普通老百姓是「危機演員」（crisis actor），故意假裝受傷或死亡來博取同情，藉此將敵方妖魔化。