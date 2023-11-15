加薩最大醫院無力處理遺體，野狗啃屍宛如野墓；哈瑪斯支翼：準備好釋放人質交換5天休戰
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位在加薩北部的西法醫院過去幾天成為激戰前線。以色列國防軍（IDF）堅稱，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在醫院下方的地道設有指揮控制中心；哈瑪斯和院方則否認以方指控。「醫院到處都是遺體，既無法處理也無法下葬或送至任何形式的太平間。」 「院內已再無法像醫院該有的樣子運作，已幾乎成了墓園。」多名醫師同樣道出院內遺體成堆和腐爛的情況。
以色列公布影像，控哈瑪斯在醫院藏匿武器地道
（中央社）以色列軍方13日釋出影片和照片，內容顯示據稱是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）存放在加薩一間兒童醫院地下室的武器，並表示現場似乎有人質遭到扣押。
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方在蘭蒂西醫院（Rantissi Hospital）的地下室發現一個指揮中心，內有哈瑪斯戰士存放的武器，當中包括手榴彈、自殺炸彈背心及其他爆裂物。蘭蒂西醫院是一間專門治療癌症患者的兒科醫院。
他在透過電視轉播的簡報中說：「我們還發現哈瑪斯在當地扣押人質的跡象，目前正對此進行調查，但有情報可以驗證此事。」
他還提供一段看起來像是簡陋居住區域的影片，其中包括一個小廚房及附近的一條隧道，還說這條隧道通往哈瑪斯高階海軍指揮官的寓所。
他說：「哈瑪斯控制了整個地區，並從這間醫院對以色列發動戰爭。」
此外，以色列軍方還發現一輛上面有彈痕的摩托車，稱這輛摩托車似乎是將人質載往加薩用。
據以色列當局表示，哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，並帶走約240名人質。以色列為了報復，對加薩走廊（Gaza Strip）發動猛烈轟炸，隨後也展開地面行動，派遣軍隊深入當地。根據巴勒斯坦衛生官員說法，加薩已有超過1萬1000人罹難。
以色列戰車13日停在加薩主要醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）大門外，該院仍有數以百計的患者等待撤離。
以色列指控哈瑪斯利用醫院和其他民用基礎設施藏匿指揮中心和武器陣地，並拿平民和醫院患者充當人肉盾牌。
哈瑪斯和加薩的醫院相關單位都否認將醫療設施挪為這種用途。哈瑪斯沒有立即針對以色列的最新聲明發表評論。
聯合國呼籲停止對加薩醫療院所的攻擊，以色列則表示他們允許病患及平民撤離。
加薩最大醫院無力處理遺體，野狗啃屍宛如野墓
多輛戰車集結在加薩最大醫院幾處出入口之際，世界衛生組織（WHO）形容這間醫院已「差不多已成了墓園」。
《英國廣播公司》（BBC）報導，位在加薩北部的西法醫院過去幾天成為激戰前線。以色列國防軍（IDF）堅稱，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在醫院下方的地道設有指揮控制中心；哈瑪斯和院方則否認以方指控。
世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，醫院內仍有約600人，還有人則是躲在醫院各迴廊。
「醫院到處都是遺體，既無法處理也無法下葬或送至任何形式的太平間。」 「院內已再無法像醫院該有的樣子運作，已幾乎成了墓園。」
多名醫師同樣道出院內遺體成堆和腐爛的情況。
醫師塞姆亞（Mohamed Abu Selmia）告訴《BBC》，由於以色列當局尚未核准把死者移出醫院下葬，已有野狗進入院內啃食遺體。
《法新社》報導，以色列國防軍發言人勒納（Peter Lerner）13日堅稱西法醫院在「哈瑪斯指揮和控制力的核心」，但說以軍目前「有稍微避開」。他說：「我們的想法是盡量撤離民眾，且人數愈多愈好。」
以哈雙方多次對事件有著截然不同的描述，凸顯出全球輿論在這場戰爭的角色。
勒納說院內人數為「幾百人」；人在西法醫院的加薩走廊衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）則說有約2萬人在院內尋求庇護。
哈瑪斯支翼：準備好釋放人質交換5天休戰
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯旗下武裝支翼13日指控以色列拖延一項由卡達斡旋的預期性協議。這項協議欲透過釋放被扣押在加薩的人質，做為換囚方案的一環。
綜合《法新社》和《路透社》報導，哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁・卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在上傳該團體Telegram頻道的錄音檔說，「卡達的斡旋主導」一項釋放100名以色列人質的行動，換取被關押在以色列監獄的200名巴勒斯坦兒童和75名婦女。
他在音檔聲明中說：「我們告知斡旋人員說，我們可以釋放這些人質，但前提是我們取得5天休戰…並讓物資和人道援助送至我們加薩走廊（Gaza Strip）各地的人民。」他說：「但敵人在用拖延戰術。」
12日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國媒體，「可能」有讓人質自加薩獲釋的協議，但他並未提供任何細節。
哈瑪斯10月7日突襲以色列，以色列官員說有約1200人遇害，另有約240人遭擄為人質，且人質當中含外籍人士和至少30名的未成年人。
哈瑪斯發動突襲後，以色列對加薩展開猛烈轟炸行動。哈瑪斯當局表示至今已有1萬1240人喪生。
以哈戰爭假消息傷及無辜，受害人父親：我兒子可能被殺
巴勒斯坦少年贊迪克的右腿被截肢並出院數月後，他發現自己的影像在網路上瘋傳，還被用在意圖淡化以色列與哈瑪斯戰爭殘酷程度的假消息宣傳中。
《法新社》報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日從其統治的加薩走廊突襲以色列，引發以國轟炸並入侵加薩以來，雙方眾多平民都陷入假消息迷霧中，包括現年16歲的贊迪克（Mohammed Zendiq）。
在目前與實地致命戰事並行的資訊戰當中，陰謀論者稱巴勒斯坦和以色列的普通老百姓是「危機演員」（crisis actor），故意假裝受傷或死亡來博取同情，藉此將敵方妖魔化。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。