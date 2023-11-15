拜習會15日登場，近1/4美參議員籲拜登勿在台灣議題讓步，美國會年度報告指官員互訪改變不了中國
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美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會在14日抵達舊金山，準備參加這場雙邊會議。兩人將參觀莊園、舉行午餐工作會議、並與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行小型會談。報導說，其他資深官員將就特定議題與中方舉行單獨會議。
美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時
（中央社）《美國之音》報導，拜登和習近平15日將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）會晤。知情人士透露，雙方將就一系列美中雙邊和全球性的議題，進行長達4小時的會談。
《美國之音》指出，費羅麗莊園占地265公頃，裡面有喬治亞式復興風格的豪宅、英國文藝復興風格的花園、2.8公頃的果園及1.6公里的小徑。
美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會在14日抵達舊金山，準備參加這場雙邊會議。兩人將參觀莊園、舉行午餐工作會議、並與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行小型會談。
報導說，其他資深官員將就特定議題與中方舉行單獨會議。
15日晚間，習近平預計將出席美國商界和文化界領袖舉辦的2場招待會。據一名不願具名的受邀人士透露，一名美國官員將介紹習近平出場，隨後習近平將發表談話，主題為「致美國及中國人民」。
一名美國資深官員最近被問到拜習會的安排時，告訴《美國之音》，「我們預留了部分時間讓兩位領導人坐下來，就美中面對的廣泛全球和雙邊議題，進行深入的對話」。
報導指出，中方官員向美方提出要求，希望拜習會能夠在亞太經濟合作會議（APEC）峰會舉行地之外另選場地，並希望此次對話的時間，能超出去年11月兩人在印尼峇里島會晤的時間。
拜登與習近平去年在20國集團（G20）峰會的雙邊會談進行3小時。
另一名資深官員提到，美國將尋求與過去不同的實質性成果。《美國之音》引述《南華早報》指出，拜登和習近平預計將同意限制人工智慧被用在核武上。
布林肯對這個問題將如何在拜習會被討論則不願置評。
報導說，美中雙方在台灣和其他議題上意見分歧，美國認為目標是負責任地管理與中國競爭，北京則稱世界兩個最大經濟體的關係，「不該用競爭定義」。
中國外交部發言人毛寧稍早指稱，台灣問題是「中國的內政」。《美國之音》提到，中國共產黨從未統治過台灣，但卻聲稱擁有對台灣的主權。美國對台灣主權歸屬沒有官方立場、也不支持台灣獨立。
台灣將在明（2024）年1月舉行總統大選，美國警告中國不要干預台灣選舉，強調此舉將引發強烈關切。美國對中國軍方在台灣大選前，增加台海周邊軍事行動表達嚴重關切，表示這是危險和挑釁的行為。
外交部長吳釗燮告訴《美國之音》，拜登與習近平會晤，美方官員的說法是要穩定兩國嚴峻的關係、提升印太區域安全，這將有利於台灣，「我們不擔心」。
拜習會15日登場 拜登：我的目標是恢復美中正常溝通
（中央社）美國總統拜登昨（14）日表示，他與中國國家主席習近平15日會談的目標，是恢復美中這兩大超級強國的正常溝通，包括軍方對軍方接觸。
《路透社》報導，拜登在白宮談論氣候變遷後告訴記者，在一段時間的緊張關係後，他正嘗試改善美中兩國的關係。
美中關係正處於40年來最低點，拜登與習近平2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，將於舊金山登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊再次會談，這將是拜登2021年元月就任以來兩人第二度晤談。
拜登在啟程前往舊金山前，被問及他將如何衡量拜習會的成功。
拜登回道：「回到正常的軌道，保持溝通，在發生危機時能夠拿起電話對話，並確保我們兩軍仍然能夠相互接觸。」
時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，中國隨即宣布取消兩國軍事交流對話。
拜登說：「我們不是嘗試和中國脫鉤，我們正嘗試改善關係。」
他表示，如果中國一般公民都能有相當不錯薪水的工作，對大家都好。
「但我不會繼續支持為了在中國投資，我們必須交出所有商業機密的立場。」
儘管今年2月疑似為中國的偵察氣球飛到美國上空，導致雙方改善關係的努力受挫，近幾個月兩國恢復政府高層來往，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京和中國外交部長王毅訪問華盛頓。
拜習會將登場 白宮：盼見台灣民主持續發展
（中央社）在美國總統拜登與中國國家主席習近平會談前夕，白宮重申一中政策不變，不支持台灣獨立，希望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面改變台海現狀。
至於拜登是否會與台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀會晤，白宮表示，目前沒有訊息可以公布。
拜登（Joe Biden）與習近平15日將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行機會，進行雙邊會談。這是兩人在去年11月印尼會晤後，第2度面對面會談。
美方資深官員9日向媒體簡報時曾指出，拜登將利用機會向中國重申美國一中政策，亦即維持台海現狀並確保和平穩定，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉都將引發美方極度強烈的關切。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）14日被問及此事時重申，美國一中政策不變，也不支持台灣獨立。美方期望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面解決兩岸緊張局勢或片面改變現狀，不樂見武力改變現狀。
至於拜登是否會與台灣代表團會晤，柯比表示，目前除了與習近平的雙邊會談外，沒有其他雙邊會談或場邊會談可以公布。
根據美方規劃，維持包括軍事在內的溝通管道、俄烏戰爭與以巴衝突、氣候變遷與毒品氾濫等議題都是這次會談將觸及的議題，此外人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等看法分歧議題也將觸及。
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