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2023/11/15,
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台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王，響尾蛇隊史第1人，小巨人強心臟勤練打出一片天

台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王，響尾蛇隊史第1人，小巨人強心臟勤練打出一片天
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今年例行賽，卡洛爾出賽155場，打擊率是2成85，揮出161支安打，有25支全壘打、30支二壘安打、10支三壘安打，一共掃進76分打點，自己也跑回116分。卡洛爾用速度和力量壓迫對手，帶響尾蛇手持外卡一路衝進世界大賽，成為MLB史上第一位打進世界大賽且具台灣血統的球員。

台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王，響尾蛇隊史第1人

（中央社）台美混血好手卡洛爾今年達到25轟、50盜里程碑，是MLB史上首位能在菜鳥年有此成就的球員，他的傑出表現率響尾蛇一路殺進世界大賽，也讓他以全票奪下今年國聯新人王。

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇的卡洛爾（Corbin Carroll）力壓洛杉磯道奇今年揮出23支全壘打、掃進70打點的奧特曼（James Outman），以及紐約大都會本季拿下12勝7敗，防禦率2.98的千賀滉大（Kodai Senga）等人拿下國家聯盟（NL）年度最佳新秀獎，是響尾蛇隊史第1人。

響尾蛇今年戰績84勝78敗，繼2017年後再度打進季後賽，且靠著外卡一路殺進世界大賽，成為一大驚奇，而其中最大的亮點就是卡洛爾，他出賽155場，打擊率2成85，有25支全壘打、跑出54次盜壘成功的精彩表現。

美國聯盟（AL）的年度最佳新人獎由巴爾的摩金鶯的韓德森（Gunnar Henderson）擊敗克里夫蘭守護者戰績10勝4敗、防禦率2.98的畢比（Tanner Bibee）與波士頓紅襪今年擊出24支全壘打的卡薩斯（Triston Casas）等人獲得，是金鶯隊史第7位獲此殊榮的球員。

金鶯今年在美聯東區稱王，戰績是全美聯最佳的101勝61敗，球隊一飛衝天的關鍵，正是22歲的韓德森。主要守備位置在三壘、游擊區的他，本季揮出28支全壘打，另敲出9支三壘安打，打回82分打點，自己跑回100分，是金鶯攻守核心。

台美混血卡洛爾奪國聯新人王，小巨人強心臟勤練打出一片天

（中央社）美國職棒選手卡洛爾的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的一片天，並在今天以全票奪下國家聯盟新人王。

有些人看到卡洛爾這名台美混血球員的第一印象與疑惑，就是他相對不起眼的身材，但他在場上的成績出奇耀眼，除了天生的速度優勢以外，他專注於訓練和比賽，以及高度自我要求，更是得以成功的關鍵。

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇隊的卡洛爾這個球季在例行賽揮出全大聯盟最多的10支三壘安打，另擊出25支全壘打，跑出54次盜壘成功，是菜鳥年達成25轟、50盜里程碑的第一人，並在今天以全票奪下國家聯盟年度最佳新人獎。

23歲的卡洛爾出生在西雅圖，身高約178公分、體重約74公斤，與他的偶像、日籍球星鈴木一朗相仿，在MLB球員當中，都算是比較「嬌小」，這是先天的弱勢，但也是屢屢讓人眼睛為之一亮的起點。

《克朗凱新聞》（Cronkite News）報導，湖濱高中（Lakeside School）教練桑丁（Kellen Sundin）說，卡洛爾雖然不高，但打起球來可不像小個子。

桑丁說：「他真的很強…我記得他在打擊區揮棒的樣子，那像是能打出全壘打一樣的強勁力道。即使他骨架比較小，他的進攻能力或許完全打破人們對他的刻板印象。」

今年例行賽，卡洛爾出賽155場，打擊率是2成85，揮出161支安打，有25支全壘打、30支二壘安打、10支三壘安打，一共掃進76分打點，自己也跑回116分。

卡洛爾用速度和力量壓迫對手，帶響尾蛇手持外卡一路衝進世界大賽，成為MLB史上第一位打進世界大賽且具台灣血統的球員。

湖濱高中棒球隊助理教練羅傑（Jack Roger）說：「我想他的成就幾乎前所未見……我覺得，瞭解他之後，就知道這絕對不會那麼令人驚訝。」羅傑還說，卡洛爾的心理素質很強。

桑丁說：「我對他的期望很高……但他對自己的期望更高。他非常專注，知道自己的目標，而且不會過度在意別人對他的期望或因此分心。他在這方面真的很鎮定，他很有遠見…很難因為什麼事而洩氣。」

羅傑回憶，有一天訓練結束後，他看到卡洛爾回到場上，做額外的打擊練習。羅傑當時心想：「卡洛爾對棒球的專注程度真的很不一樣。」

卡洛爾高中時期最要好的朋友兼隊友之一狄佛瑞斯特（William DeForest）也說，卡洛爾脫穎而出，是因為他投入更多時間和精力做準備，並把細節做到最好。

卡洛爾有時甚至會利用午餐時間在球場上做短跑等訓練。狄佛瑞斯特說：「他投入這些額外訓練，是因為知道那是為了實現目標所必須做的事…他非常積極要達成自己的目標。」

狄佛瑞斯特還說，卡洛爾總是以團隊為優先，「他每次走進重訓室、踏入球場，你會知道他是來真的。而這也會感染其他人」。

卡洛爾2019年在第1輪選秀第16順位被響尾蛇選中，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等因素影響，直到2022年才首度站上大聯盟舞台，交出打擊率2成60、4支全壘打、14分打點的成績，但只出賽32場，因此今年仍有角逐新人王的資格。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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