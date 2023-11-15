台北大巨蛋首場閉門測試賽：球員指燈光「吃球」，椅子、草皮落差與廁所細節待改善

（中央社）台北大巨蛋昨（14）日舉行閉門測試賽，球員教練團都很期待，新北禾聯成棒隊陣中具職棒資歷的投手洪心騏點出投手丘和視線問題，而興富發隊教練黃欽智則表示大巨蛋環境很舒服。

台北大巨蛋將於12月3日迎接首場國際棒球賽亞洲棒球錦標賽，昨日先舉行閉門測試賽，也是大巨蛋首場棒球賽事，上午由新北禾聯成棒隊與台北興富發成棒隊交手，興富發隊陣中具有職棒球員和執教資歷的教練黃欽智表示，在大巨蛋球場比賽的感覺很舒服。

黃欽智提到，台灣的棒球圈等大巨蛋球場等了許久，大家都很期待，但很多小細節不可能一次到位，昨日測試賽結束彙整意見後，應該會調整一下，目前看起來沒有大問題，也聽到好評多。

洪心騏昨日有實際登板投球，在8局無人出局、一壘有人時登板，雖有被敲出1支安打失掉1分，但3個出局數都是三振抓下、狀態不錯。

洪心騏接受《中央社》記者訪問時表示，球場整體環境不錯，休息室、牛棚區域都很舒適，對於可以在大巨蛋投球有滿滿的感謝。

對於場地狀況，洪心騏點出投手丘部分，投手與捕手這個方向沒有問題，但投手丘左右後方的紅土太短，投手要轉身牽制時，有踩空的可能，昨日也有出現投手牽制二壘踩空的情形。

至於滾地球處理方面，洪心騏表示，沒有太大的問題，但是視線上燈光還是會有吃球的狀況，高飛球容易跟天花板融合在一起，不太好判斷前後距離，觀眾席的椅子顏色太接近球的顏色，如果比賽時有過多的空位，可能也會造成吃球的問題，造成判斷和接球上會有落差。

Photo Credit: 中央社 台北市議會教育委員會10月30日到台北大巨蛋進行市政考察，有議員指出球場光線可能影響球員接球，盼改善。

合庫投手吳昇峰願給高分，指出椅子、草皮落差和廁所細節

（中央社）台北大巨蛋昨日閉門測試賽，合庫棒球隊陣中國際賽資歷豐富的投手吳昇峰整體願意給高分，但綜合隊友的回饋，點出椅子顏色、壘包附近紅土草皮落差影響滑壘、廁所地板磁磚問題。

台北大巨蛋昨日舉行閉門測試賽，上午場由新北禾聯棒球隊與台北興富發成棒隊交手，下午場由合作金庫成棒隊與全越運動棒球隊交手，合庫陣中有許多國內外大小比賽資歷豐富的球員。

合庫投手吳昇峰近年是成棒國家隊常客，2019年世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋舉行，吳昇峰也有登板投球，昨日首度踏入台灣首座巨蛋球場，他接受《中央社》記者訪問表示，這個巨蛋球場得來不易，整體來說好評多，願意給滿高的分數，但細節部分可以再修正。

吳昇峰昨日雖然沒有登板投球，但賽前也有在外野傳接球，觀看隊友出賽、綜合隊友回饋反應，吳昇峰首先點出椅子顏色問題，他直言棒球場基本上都會選深色座椅，白色和灰色跟棒球的顏色太過接近，雖然不是每顆球都會影響，但球打出的瞬間可能有吃球的問題，外野手也有回饋接平飛球時視線受到干擾。

人工草皮部分的回饋意見不一，整體而言大巨蛋的草偏長偏軟，長時間踩踏會有點類似「海綿」的感覺，外野手回饋在外野跑動急停時可能會有腳踝翻船的狀況，但內野手覺得還好，反而過硬的球場踩踏不舒服，但吳昇峰也提到，這部分只有一場球可能沒辦法評斷好壞，需要更多的測試。

至於野手部分有反映，壘包周圍的紅土與草皮交界落差比較大，滑壘時會有明顯的高度落差感，這部分可能需要再調整；其他球隊投手提到的投手丘左右後方土比較短，轉身牽制容易踩空的狀況確實有，但補土上去應該就沒有大問題。

其餘硬體部分，球員休息室的廁所地板鋪設磁磚也少見，比賽過程中球員都穿著釘鞋，不可能一直穿脫，如果有水漬容易滑倒；球員休息區護欄旁的長椅高度也稍嫌高，如果沒有可以抓握的地方或者椅背，可能比賽過程中閃球容易往後跌落，也都有在賽後彙整意見提供參考。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航