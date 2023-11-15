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2023/11/15,
教育

抗議差別待遇，逾500大專教師連署公私校待遇齊一，高教工會呼籲教育部全額補助

抗議差別待遇，逾500大專教師連署公私校待遇齊一，高教工會呼籲教育部全額補助
公立大專教師113年將調漲學術加給15%，台灣高等教育產業工會14日舉行記者會表示，逾500名大專教師連署，希望公私校教師待遇能齊一，並呼籲教育部全額補助。左2為民進黨立委范雲。（高教工會提供）中央社記者許秩維傳真 112年11月14日

我們想讓你知道的是

高教工會研究員陳柏謙提到，工會發起「反對差別待遇、公私校教師待遇齊一」連署，獲得逾80所公私立大專、逾500名教師響應；私校教師在教育現場面對更多弱勢家庭學生，花費的心力可能比公校教師更多，對國家的貢獻度不少於公校教師，應和公校教師享同等待遇。

（中央社）公立大專教師明（2024）年將調漲學術加給15%，高教工會14日表示，逾500名大專教師連署，希望公私校教師待遇能齊一，並呼籲教育部全額補助。

行政院6月宣布，2024年起公立大專院校教師將調漲學術研究加給15%。台灣高等教育產業工會14日舉行記者會，疾呼「反對差別待遇、公私校教師待遇齊一」。

高教工會理事長周平指出，公立大專教師於2018、2022年都有調薪，教育部卻放任私校不用跟進，導致公私校教師「同工不同酬」，由於薪資差異，不少私校教師只要有機會就想轉往公校，最後影響的是學生受教權；針對明年公校調薪，教育部只編列7成經費補助私校，為德不卒，應該全額補助。

高教工會研究員陳柏謙提到，工會發起「反對差別待遇、公私校教師待遇齊一」連署，獲得逾80所公私立大專、逾500名教師響應；私校教師在教育現場面對更多弱勢家庭學生，花費的心力可能比公校教師更多，對國家的貢獻度不少於公校教師，應和公校教師享同等待遇。

民主進步黨籍立法委員范雲表示，政府推動補助私校學生學費的政策，就是希望每個學生能獲得國家同等照顧，私校教師也應和公校教師獲得同樣照顧；教育部若全額補助，比起原本補助私校7成的經費，只多不到新台幣5億元，在整體高教經費中占比很低，如果苛待老師，最後受害的還是學生。

高教工會也呼籲，大專教師（包含講師）不分公私立，都應依照「教師待遇條例」規範，明年同步調漲15%學術研究加給，不應有差別待遇；私立大專院校調整教師待遇所需費用，應由教育部編列預算「全額補助」。

教育部透過文字回應，依教師待遇條例規定，私校教師本薪應調整至不低於公立同級同類學校教師標準；至於學術研究加給等其他部分，則準用教師待遇條例，得由各校衡酌學校財務狀況下，比照公校或另與教師商議支給基準。

為協助私立大專提升教師薪資待遇，教育部提到，已自2022年起透過私校獎補助經費，協助私立大專改善教職員薪資，補助專任教師（含專案教師）本俸、學術研究加給、主管加給及編制內職員薪資所生的部分差額，2022年及今年分別補助私立大專約6億元。

配合明年軍公教調薪案，教育部提到，明年起將援例補助前述對象、項目與差額比例，再增加補助約7億元；針對助理教授以上教師學術研究加給提高15%，將由教育部補助7成，每年預計額外挹注私立大專約8億元。

教育部指出，私立大專調高學術研究加給後，如與公立學校基準相當者，私校獎補助會再額外增加獎勵經費，減輕學校負擔。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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