布林肯承認國務院內部對以巴衝突有分歧，印尼總統促拜登協助終結加薩「暴行」

《CNN》：布林肯承認國務院內部對以巴衝突有分歧

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日在一封寫給工作人員的電郵中承認，國務院內部對政府處理以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭的方式存在不同意見。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，布林肯才剛結束中東訪問不久就寄出這封電郵，目前不僅在國務院，整個總統拜登政府內部都出現愈來愈多憤怒和異議。

《CNN》上週報導，美國國際開發總署（US Agency for International Development）數百名工作人員簽署公開信呼籲以哈停火，據報國務院內部還有一份「異議備忘錄」。

根據《CNN》看到的電郵，布林肯寫道：「我知道對你們之中的許多人來說，這場危機引發的痛苦正造成深深的內心傷害…每天看到嬰兒、孩童、老人、女人和其他平民在這場危機中遭受折磨的畫面所帶來的極度痛苦，令人肝腸寸斷。我自己也感覺得到。」

正如《CNN》先前報導，有些最激烈的抨擊來自國務院內部，包括一名官員上月因不贊成政府處理衝突的做法而公開辭職。美國政府其他部門也有官員隨著巴勒斯坦平民喪生人數增加而心懷不滿。

哈瑪斯上月7日突襲以色列，約造成1200人喪命，多數是平民。以色列隨即對加薩地區（Gaza）展開報復攻擊，當地衛生部統計，以色列的攻勢已導致1萬1240人死亡，包括4630名兒童。

布林肯在電郵中說：「國務院內部或許有些人不同意我們的做法，或認為我們可以做得更好…我們在華府舉辦了論壇以傾聽各位的意見，並呼籲管理人和團隊在全球各地據點坦誠討論，好讓我們得知各位的反應和想法。我已要求領導高層繼續這麼做。」

他還寫道：「我們在傾聽：各位分享的內容能為我們的政策和訊息提供資訊。」

布林肯在電郵中概述了他上週的中東和亞洲行，他說，美國的「整體目標不變：盡快終止這場可怕的衝突，同時支持以色列的權利和義務，在完全符合國際人道法的情況下，確保10月7日那樣的恐怖攻擊不再發生。」

他重申，「已經有太多巴勒斯坦平民喪生」，「可以且應該採取更多行動減輕他們的痛苦」。

他還寫道：「正如我私下和公開所說，我們認為巴勒斯坦人民的聲音必須成為危機結束後治理加薩的中心…我們相信巴勒斯坦主導的加薩治理，且加薩與（約旦河）西岸成為一體。加薩的重建必須獲得長久的機制支持。」

最早報導這封電郵的是《哈芬登郵報》（HuffPost）。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）13日在新聞簡報中說，國務院和政府內部及世界各地所有機構一樣，存在抱持各種觀點的人，國務院歡迎大家發表多元意見，布林肯也已會見國務院內各層級、各部門人士，以便瞭解他們對政策的想法，包括關於以色列、以哈戰爭及其他有爭議的事項。

印尼總統訪白宮，敦促拜登協助終結加薩「暴行」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）13日訪問白宮時，敦促美國總統拜登（Joe Biden）拿出更多作為來終結在加薩（Gaza）上演的「暴行」，並協助實現停火。

《法新社》報導，拜登與佐科威這次會談的目的，原是要在拜登與中國國家主席習近平本週會面前，展現美國與印尼之間關係有所提升，但以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯之間的戰爭，為這次會談蒙上陰影。

佐科威表示：「印尼呼籲美國拿出更多作為來制止在加薩上演的暴行。」印尼為全球穆斯林人口最多的國家。

他說：「為了人類的利益，停火是必要的。」

阿拉伯和穆斯林領袖上週末在利雅德（Riyadh）舉行高峰會議，會中譴責以色列並呼籲停火。佐科威12日曾表示，他將向拜登傳達峰會這項「非常強烈的訊息」。

佐科威並說，他將「轉達巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）有關戰爭的具體訊息，這是阿巴斯要求我轉達給拜登總統的」。

不過，拜登仍將這次會談聚焦於與印尼合作關係提升至最高層級，即所謂的全面戰略夥伴關係。

印尼與許多新興及開發中國家一樣，獲得了中國的龐大投資與貸款，特別是基礎設施計畫。隨著中國在亞太地區日益強勢，華府一直試圖在這個地區建立聯盟。

拜登13日與佐科威會面，而兩天後他將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山召開的機會，與習近平舉行雙邊會談。

華府和北京當局正在爭取與印尼等國結盟，雙方盼在競爭愈來愈激烈之際，也能穩定美中關係。

美國一名官員12日表示，印尼和其他國家都將關注美中兩大強權的會談情況，因為「他們要的是一個不會引發全球衝突的局勢」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航