德國防長：承諾援助百萬枚砲彈，將無法兌現；歐盟重申援烏立場未變
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歐盟去年承諾將在明年3月前援助烏克蘭100萬枚砲彈，但歐洲政治新聞網站《Politico》在防長會前報導，質疑歐盟的承諾與實際生產供應能力差距很大；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在出席會議時直言歐盟將無法實現援烏百萬枚砲彈目標。
歐盟援烏百萬枚砲彈承諾未變，促軍火商優先供應
（中央社）歐盟最高外交官波瑞爾（Josef Borrell）在今天（當地時間14日）國防部長會議後的記者會表示，歐盟對烏克蘭提供彈藥承諾未變，供應量和生產量持續提高，並將要求境內軍火商改變出貨優先對象，把原先供售第3國的產能優先挪給烏克蘭。
俄烏戰情膠著，加上近期全球地緣政治焦點大幅轉向以色列與巴勒斯坦的衝突，使烏克蘭政府官員近日頻頻奔走歐盟，力求維繫歐洲各國支持力道。昨天歐洲聯盟（EU）外交部長會議和今天防長會議，首要議題都是對烏克蘭的持續支援，烏國外長、防長也分別透過線上致詞遊說。
歐盟去年承諾將在明年3月前援助烏克蘭100萬枚砲彈，但歐洲政治新聞網站《Politico》在防長會前報導，質疑歐盟的承諾與實際生產供應能力差距很大；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在出席會議時直言歐盟將無法實現援烏百萬枚砲彈目標。
歐盟對外事務高級代表波瑞爾在防長會後記者會上強調，歐盟訓練烏克蘭軍人的計畫受訓人數持續增加，從各國軍火庫存提出援烏的砲彈已達30萬枚，並持續推促軍火產業加速生產。
他表示援烏砲彈每天都在增加，「我可以給你數字，但明天數字又會改變。」
波瑞爾表示，歐盟國防產業有能力生產烏克蘭所需砲彈，但業界需要可預期性，因此歐盟同意提出「支持砲彈生產法案」（Act in Support of Ammunition Production，ASAP），並將在明年提出歐洲國防產業戰略。
英國《衛報》（Guardian）記者提問，德國防長說歐盟明年3月無法達標，但主管歐盟產業政策的內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）卻說可以達標，到底誰對？
波瑞爾表示，這要看指的是生產能力或實際運抵量，布勒東的說法是指明年3月底前歐盟國防產業具備生產100萬枚砲彈的產能，但是否屆時100萬枚砲彈都運到烏克蘭，那是另一回事。
另有記者詢問，歐盟國家是否具備政治意志支持烏克蘭展開反擊行動，波瑞爾未直接回覆，只說他並非戰場指揮官，對戰情不夠了解，他的工作是確保歐盟提供烏克蘭所需支持。
防長會議並通過22項強化軍力優先事項，包括地面精準打擊力、提升空防系統、水下戰力等。
會議結論指出，歐盟從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中所獲教訓，首要是需建立靈活、機動、具協同性、科技領先性、能源效率高且全方位韌性的地面部隊，其次是多層面整合的空中和飛彈防禦能力。
德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾，將無法兌現
德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。與此同時，歐盟正努力確保對基輔的武器供應不致中斷。
《法新社》報導，歐盟去年承諾在2024年3月前向烏克蘭提供急需的彈藥，以協助基輔對抗俄羅斯入侵。但截至目前為止，歐盟國家僅能從現有庫存中提供30萬枚砲彈。
歐盟各國正聯合訂購155毫米砲彈，但外界對國防公司及時生產足夠砲彈的能力感到懷疑。
佩斯托瑞斯在布魯塞爾舉行的歐盟國防部長會議上表示：「不幸的是，現在證明警訊是正確的，歐盟將無法達到（提供烏克蘭）100萬枚的目標，我們必須假定情況是這樣。」
歐盟官員堅稱，儘管外界對目標是否能夠實現存疑，但現在斷言目標無法實現仍為時過早。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾指出，歐洲國防公司將大約40％的產品出口到其他國家，這是一大主因。
他說：「也許我們要做的是，試著將這些國防公司的產品轉移給優先供貨目標，也就是烏克蘭。這將是個巨大轉變。」
另一方面，在基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天宣布，俄羅斯正擴大對前線的攻擊，呼籲西方在冬季來臨之前增加武器供應。
數月以來，俄烏雙方都未在領土上取得重大進展，但澤倫斯基和克里姆林宮都否認衝突已陷入僵局。
澤倫斯基在社群媒體發文表示：「軍方報告稱，敵人的攻擊次數有所增加」。他還說俄軍正在頓內次克（Donetsk）、庫普揚斯克（Kupyansk）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等城市周邊發動攻擊。
澤倫斯基警告，俄羅斯可能在冬季之前增加對烏國能源基礎設施的空襲，就像去年一樣。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。