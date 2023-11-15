德國防長：承諾援助百萬枚砲彈，將無法兌現；歐盟重申援烏立場未變

歐盟援烏百萬枚砲彈承諾未變，促軍火商優先供應

（中央社）歐盟最高外交官波瑞爾（Josef Borrell）在今天（當地時間14日）國防部長會議後的記者會表示，歐盟對烏克蘭提供彈藥承諾未變，供應量和生產量持續提高，並將要求境內軍火商改變出貨優先對象，把原先供售第3國的產能優先挪給烏克蘭。

俄烏戰情膠著，加上近期全球地緣政治焦點大幅轉向以色列與巴勒斯坦的衝突，使烏克蘭政府官員近日頻頻奔走歐盟，力求維繫歐洲各國支持力道。昨天歐洲聯盟（EU）外交部長會議和今天防長會議，首要議題都是對烏克蘭的持續支援，烏國外長、防長也分別透過線上致詞遊說。

歐盟去年承諾將在明年3月前援助烏克蘭100萬枚砲彈，但歐洲政治新聞網站《Politico》在防長會前報導，質疑歐盟的承諾與實際生產供應能力差距很大；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在出席會議時直言歐盟將無法實現援烏百萬枚砲彈目標。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾在防長會後記者會上強調，歐盟訓練烏克蘭軍人的計畫受訓人數持續增加，從各國軍火庫存提出援烏的砲彈已達30萬枚，並持續推促軍火產業加速生產。

他表示援烏砲彈每天都在增加，「我可以給你數字，但明天數字又會改變。」

波瑞爾表示，歐盟國防產業有能力生產烏克蘭所需砲彈，但業界需要可預期性，因此歐盟同意提出「支持砲彈生產法案」（Act in Support of Ammunition Production，ASAP），並將在明年提出歐洲國防產業戰略。

英國《衛報》（Guardian）記者提問，德國防長說歐盟明年3月無法達標，但主管歐盟產業政策的內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）卻說可以達標，到底誰對？

波瑞爾表示，這要看指的是生產能力或實際運抵量，布勒東的說法是指明年3月底前歐盟國防產業具備生產100萬枚砲彈的產能，但是否屆時100萬枚砲彈都運到烏克蘭，那是另一回事。

另有記者詢問，歐盟國家是否具備政治意志支持烏克蘭展開反擊行動，波瑞爾未直接回覆，只說他並非戰場指揮官，對戰情不夠了解，他的工作是確保歐盟提供烏克蘭所需支持。

防長會議並通過22項強化軍力優先事項，包括地面精準打擊力、提升空防系統、水下戰力等。

會議結論指出，歐盟從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中所獲教訓，首要是需建立靈活、機動、具協同性、科技領先性、能源效率高且全方位韌性的地面部隊，其次是多層面整合的空中和飛彈防禦能力。

德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾，將無法兌現

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。與此同時，歐盟正努力確保對基輔的武器供應不致中斷。

《法新社》報導，歐盟去年承諾在2024年3月前向烏克蘭提供急需的彈藥，以協助基輔對抗俄羅斯入侵。但截至目前為止，歐盟國家僅能從現有庫存中提供30萬枚砲彈。

歐盟各國正聯合訂購155毫米砲彈，但外界對國防公司及時生產足夠砲彈的能力感到懷疑。

佩斯托瑞斯在布魯塞爾舉行的歐盟國防部長會議上表示：「不幸的是，現在證明警訊是正確的，歐盟將無法達到（提供烏克蘭）100萬枚的目標，我們必須假定情況是這樣。」

歐盟官員堅稱，儘管外界對目標是否能夠實現存疑，但現在斷言目標無法實現仍為時過早。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾指出，歐洲國防公司將大約40％的產品出口到其他國家，這是一大主因。

他說：「也許我們要做的是，試著將這些國防公司的產品轉移給優先供貨目標，也就是烏克蘭。這將是個巨大轉變。」

另一方面，在基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天宣布，俄羅斯正擴大對前線的攻擊，呼籲西方在冬季來臨之前增加武器供應。

數月以來，俄烏雙方都未在領土上取得重大進展，但澤倫斯基和克里姆林宮都否認衝突已陷入僵局。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「軍方報告稱，敵人的攻擊次數有所增加」。他還說俄軍正在頓內次克（Donetsk）、庫普揚斯克（Kupyansk）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等城市周邊發動攻擊。

澤倫斯基警告，俄羅斯可能在冬季之前增加對烏國能源基礎設施的空襲，就像去年一樣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航