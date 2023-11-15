荷蘭企業家預先研究「太空性行為」，希望有生之年能看到人類寶寶在地球以外的地方誕生
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相關人員正在模擬的部分重力實驗室條件下從事研究，但艾德布洛克說，已規劃在2024年底將攜有小鼠細胞的飛行器發射升空，至於人類胚胎的第一次升空實驗大約要再等5、6年。但這也只是整套實驗的一小步。在這類胚胎能被植入女性體內、生下第一個在太空受孕的嬰兒之前，還有很大的倫理問題要解決。
（中央社）在氣候危機、核子末日或隕石突然來襲的威脅下，人類顯然必須尋找地球以外的替代行星；但荷蘭企業家艾德布洛克（Egbert Edelbroek）說，人類首先得學會在太空中安全繁衍。
艾德布洛克的太空生育聯合公司（Spaceborn United）是研究太空性行為的先驅，最終目的是在火星上發現的部分重力環境中自然受孕和生產。
要實現安全的太空性行為極為困難，但艾德布洛克有自信能在有生之年看到人類寶寶在地球以外的地方誕生。
他告訴《法新社》：「重要的是地球人類可以成為跨行星物種……如果想在地球之外擁有獨立的人類聚落，如果真的希望這些聚落獨立，就也需要克服生殖上的挑戰。」
太空性行為存在許多困難，其中一個大問題是沒有重力，兩個人很容易各自飄走，所以太空生育聯合公司首先要試著在太空中懷上胚胎。
太空生育聯合公司先拿小鼠開始做實驗，之後再採用人類精卵細胞。研究人員做出一個將細胞混合在一起的器皿，希望獲得存活的胚胎。
總部位於英國的開創太空技術公司（Frontier Space Technologies）與太空生育聯合公司合作研究，執行長沙姆蘇（Aqeel Shamsul）說，這就像一座「細胞專用的太空站」。
一旦有了胚胎，就會送去低溫冷凍，一方面是為了暫停胚胎生長，一方面是為了在飛行器重返大氣層時保護胚胎；艾德布洛克說，重返大氣層時「會有劇烈震動、搖晃，G力很強。胚胎不能暴露在這樣的環境中。」
相關人員正在模擬的部分重力實驗室條件下從事研究，但艾德布洛克說，已規劃在2024年底將攜有小鼠細胞的飛行器發射升空，至於人類胚胎的第一次升空實驗大約要再等5、6年。
但這也只是整套實驗的一小步。在這類胚胎能被植入女性體內、生下第一個在太空受孕的嬰兒之前，還有很大的倫理問題要解決。
艾德布洛克說：「這是很敏感的議題。脆弱的人類細胞、最後是人類胚胎會暴露在太空的風險中，暴露在比地球強很多的太空輻射下，還有胚胎迄今從未需要因應的不同重力環境。」
太空生殖研究通常只有太空生育聯合公司這樣的私人企業在做，而不是美國國家航空暨太空總署（NASA）等官方機構，原因之一就出在這類倫理問題。
艾德布洛克說，太空生育聯合公司是唯一試圖在太空中孕育人類胚胎的企業。
在地球上，體液會往下流，在低重力環境中則會往上漂浮，這對人體構成了各種挑戰。
艾德布洛克說：「成人的身體可以應付一些難題，但沒人想把成長中更脆弱的胎兒暴露在這些不同變數中。所以首先必須製造完美的環境。」
太空生殖的一項新變因，是在美國太空探索科技公司（SpaceX）、維珍銀河公司（Virgin Galactic）等企業推波助瀾下成長的太空旅遊。
艾德布洛克提醒，前往太空旅行的伴侶可能會希望率先在太空受孕並因此留名青史，他正諮詢相關產業，讓企業知道可能的風險。
他還說，太空生育聯合公司的研究是複製體外人工受孕的過程，只是地點在太空，這也能幫助人類在地球上受孕。
他說，隨著挑戰規模愈來愈清晰，他不得不縮小計畫，「我們從瘋狂的雄心勃勃變成普通的雄心勃勃」。
不過，他相信自己有生之年一定可以看到嬰兒在太空誕生。
現年48歲的艾德布洛克說：「我預期至少活到100歲。所以這絕對應該能給我們夠長的時間達到目標……人類最終必須實現在太空分娩，希望我們也能見證。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。