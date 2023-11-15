林業保育署宣布「生態薪水」給付增列諸羅樹蛙、山麻雀等5物種，農友落實保育年領最高6萬

（中央社）林業保育署昨（14）日宣布，生態服務給付增列淺山農田生態系的諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜、柴棺龜，農友落實友善農地、通報及監測這5個物種，每年最高領新台幣3萬元，積極營造再加3萬元。

農業部林業及自然保育署昨日舉辦「生態服務給付新增瀕危物種發布會」，繼石虎、草鴞、水獺、水雉及台灣黑熊之後，宣布生態服務給付新增諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜、柴棺龜5個物種。

生態服務給付俗稱「生態薪水」，林業保育署說明，現行架構包含維持友善農地、自主通報、巡護監測3大給付項目，並依各種物種面臨的威脅與生態習性，設計獎勵內容。

針對這次新增5個物種，林業保育署說，農友只要在標的物種實施地區，農地至少0.1公頃（1000平方公尺）以上（赤腹游蛇至少要100平方米以上），不使用除草劑、毒鼠藥、不友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範，每年每公頃最高核發3萬元獎勵金

至於農民若進一步為物種營造適宜的繁殖、棲息環境，林業保育署給每人每年再加發3萬元獎勵金。

林業保育署舉例，針對諸羅樹蛙，竹林面積需保持6成鬱閉度（林冠覆蓋面積與地表面積的比例），且林下落葉覆蓋厚度達4公分，並在4到10月繁殖期間，田區要維持水位。

山麻雀的生存需求，則是10月到隔年1月渡冬期間種植小米，茶園不能使用對鳥類有高毒性的農藥，配合機關在農地架設巢箱、通報異狀，提供山麻雀繁殖孵化至離巢，配合執行機關監測到當年度8月底，每巢核發3000元。

赤腹游蛇則要全期維持蓄水，不使用對水生物高毒性農藥，農地營造終年蓄水且覆蓋植物的生態池或生態溝，田區保留1成面積不翻犁、取得綠色保育標章認證、營造原生浮水或挺水植物等；埤塘、池沼、草澤等非生產型農地，也可申請生態給付，參考水田標準發給。

柴棺龜則是不使用刀片型機械除草工具，在森林邊緣的農地，冬季保留落葉覆蓋及良好排水、取得綠色保育標章等。食蛇龜也不能使用刀片型機械除草工具，儲水設施要加蓋，設置木構坡道、漂浮物等預防溺水設備，並營造植被覆蓋的生態池、生態溝及取得綠色標章。

林業保育署署長林華慶說明，落實社區保育最大關鍵性影響，其實是跟野生物種比鄰而居的人類，保育也要關注淺山、農田生態系的物種，昨日宣布的新增物種都不是明星動物，甚至包含很多人聽起來會害怕的蛇類。

他特別舉例，大家肯定很難想像，赤腹游蛇在日治時代是魚塘的害蛇，因為環境污染數量減少，近年來狀況也沒更好，除已公告為瀕臨絕種的野生動物，再列入生態給付的物種，引導更多屬於私有地的持有者保育棲地，維持生物多樣性，「不要消失在我們這一代手上」。

農業部次長陳添壽說，自己童年時代的生態物種豐富，現在帶著孫子時也驗證孩子很喜歡動物，會叫的蜥蜴也敢抓，生態不是只有人類，物種要多樣化，這很重要，農業部一定會全力支持此計畫。

賣農藥卻成山麻雀復育者，農民笑稱「這是美麗的邂逅」

（中央社）林業保育署生態服務給付新增山麻雀等物種，賣農藥卻變成復育山麻雀的農民黃惠瑜笑稱，這是一個美麗的邂逅，調配降低毒性的農藥、種小米給牠吃，數著數量變多，就會很開心。

生態服務給付如同鼓勵農民參與的「生態薪水」，原本庇護的是石虎、草鴞、水獺、水雉及台灣黑熊，農業部林業及自然保育署昨日宣布，新增山麻雀等5個物種，參與的農友最多可以年領新台幣6萬元獎勵金。

林業保育署說，山麻雀外觀跟一般麻雀不同，臉頰沒有黑斑，羽毛比較紅一些。大多棲息在中低海拔山區，以前常見，近年數量稀少，剩1000多隻而已。

身為賣農藥的嘉義縣瑞豐社區農民黃惠瑜說，自己常被問「妳賣農藥，卻保育山麻雀，不會很矛盾？」她自己認為，開始做時，會有很多聲音出現，但是「堅持做對的事，是很重要的，會覺得一切是值得。」

她還說，「跟山麻雀的偶遇，是一個美麗的邂逅」，因為遠遠看跟麻雀很像，她根本不認識山麻雀，但有野鳥學會的人拍到個位數時驚訝當地竟然有山麻雀，並發現就在她家後面，聽鳥會的人說明，她才知道原來山麻雀跟麻雀不一樣。

她並說，山麻雀會聚集在她家後面，是因為她家後面的土質很硬，所以家人從山下運粗糠要做改善，裏面有小米，所以吸引了山麻雀覓食。

接著野鳥學會的夫妻每週到她海拔1000多公尺的家，並問「能不能把地租給我們復育？」在婆婆同意下，這對夫妻每個星期持續上山推動保育山麻雀的事，黃惠瑜笑說：「默默地、默默地我們也變成那個瘋子」。

她說，在婆婆、先生的支持下，她為山麻雀種了一片小米，也做巢箱，「供吃、供住」，還去問了農業部茶及飲料作物改良場、野鳥學會的人相關知識後，幫前往買農藥的農民調配不會對山麻雀產生劇毒的農藥使用。

她坦言，雖然生計有受到影響，但當在地小學生到她家後面參觀、進行生態教學時，她都會告訴小學生，灑農藥的農民是第一個接觸農藥的人，把農藥毒性降低，第一個受惠的也是農民自己，「換個想法，我們可以更好」。

現在的黃惠瑜已經跟鳥會的人是同一國人了，她說，「數鳥是很開心的事！最初數66隻，隔年數88隻，去（2022）年數96隻，今年同一時間看到107隻，你會很開心欸！」原本觀望的人也因為有生態給付，已有10幾名農民跟她說，「好、我們可以一起來做！」也要攜手做復育山麻雀的事。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航