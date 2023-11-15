民眾強烈反對聲浪下，泰政府取消與中國警方共同巡邏計畫

在遭遇公眾強烈反彈後，泰國政府週二（11月14日）撤回讓中國警察在著名旅遊景點與泰國警察共同巡邏的計劃。

為重建旅遊者，尤其是中國觀光客的信心感，泰國旅遊官員周日提出讓中國和泰國警察在一些中國遊客眾多的景點一起巡邏的計劃。

路透社報道說，這一計劃引發民眾的強烈不滿，大批網友批評這一舉措有損泰國的主權。泰國國家警察總署署長多薩（Pol Gen Torsak Sukwimon）也斥責了這個計劃。

泰國旅遊和體育部長素妲婉·汪素帕吉郭頌（Sudawan Wangsuphakijkosol）週二對媒體表示，有許多建立旅遊者信心的替代方式，但不會有聯合巡邏。她強調，泰國警察警力充足，正在努力重建旅遊者信心。

Photo Credit: 中央社 圖為曼谷百貨公司暹羅百麗宮10月3日下午發生持槍殺人事件，救護車在百貨公司外待命。

10月3日，泰國豪華購物中心暹羅百麗宮發生一起槍擊事件，包括一名中國女子在內的三人死亡，另有幾人受傷。這起事件引發了遊客對安全的憂慮，隨後泰國當局采取緊急措施強化安全。

重建遊客，尤其是中國觀光客對安全的信心，對於泰國旅遊業至關重要。

2019年，中國遊客占泰國接待的3990萬外國旅遊者中的1100萬。但是，在新冠病毒疫情過後，中國遊客重返泰國的速度明顯不足，促使泰國政府今年9月宣布對中國遊客入境實行為期五個月的免簽。

今年到目前為止，有2320萬外國遊客前往泰國旅遊。

另據美國新聞周刊週二報道，由中國警方參與在泰國主要景點巡邏的消息來自泰國國家旅遊局局長塔佩妮·佳沛本（Thapanee Kiatphaibool）。報道援引泰國英文報刊《國家》的消息說，塔佩妮在暹羅百麗宮槍擊事件後與泰國總理賽塔·他威信（Srettha Thavisin）的一次會面期間提出了這個計劃。

塔佩妮表示，有必要讓中國警察出現在泰國，因為這將幫助向中國遊客表明，泰國在強化安全措施。如果他們國家的警察能夠確認泰國是安全的，遊客的信心將會得到提振。

泰國政府的目標是將目前的280萬中國遊客提升到年底前的440萬。

泰政府：中國警方僅供情報

報道表示，在美國舊金山參加亞太經合會（APEC）峰會的泰國總理賽塔對媒體表示，讓中國警方和泰國警察一起巡邏這件事是內部溝通上有誤，實際上的執行方式是中國警方和泰國警方共享關於中國人在泰國的犯罪網絡信息，以讓中國遊客訪泰時有信心。

人在舊金山的泰國總理府發言人柴·沃卡隆（Chai Watcharong）也說，中國警方將作為中間聯絡人。他表示，中國罪犯不害怕泰國警察，但是卻怕他們自己的警方。如果中國警方能在中國遊客受到中國罪犯騷擾時幫助解決問題，中國遊客會感到有信心。

他表示，中國警方將不會參與巡邏，但是會提供信息。這與主權無關，但是對泰國卻非常有益。

Photo Credit: GettyImages 泰國總理賽塔。

聯合國人權辦公室今年8月在一個報告中說，幾十萬人遭到東南亞犯罪團夥的劫持、虐待，並被迫從事強制勞動。

新聞周刊說，中國警方過去曾在歐洲參與聯合巡邏，名義是保護前往歐洲的大量中國遊客。不過，中國警方在海外存在，包括在美國紐約的一個聯絡點，去年受到西方國家的嚴密審視和批評，出現許多對中國執法部門在海外長臂管轄的質疑和憂慮。

中國警方在外國存在處於一種相對的法律灰色地帶，主要是以巡邏和警務服務站的形式，並且與中國各地的公安局相連。

中國政府否認這些聯絡站有任何惡意，但是人權團體說，這些服務站幫助北京監督和追蹤海外的中國異見人士及其他可能的政治犯。

設在西班牙的非政府人權組織人權捍衛者2022年在一個研究報告中，披露了在幾十個國家的中共公安設立的聯絡站或警務點，其中在意大利就有11個。從2016年到2019年，中共公安曾與意大利警察在中國遊客眾多的一些著名景點共同巡邏。

中國遊客銳減，槍擊與詐騙擄人事件所致

另據中央社報道，曼谷暹羅百麗宮槍擊事件嚇壞中國遊客，大批已經訂了旅館的中國遊客退訂，更讓本來有興趣造訪泰國的中國人卻步。

泰國旅遊和體育部今年6月曾預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

但受到中國經濟放緩以及網絡盛傳東南亞詐騙擄人案的影響，中國遊客回流不如預期。旅遊和體育部原先預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但實際人次只達到200萬人次。

因此，賽塔總理的內閣9月上任後，趕在中國十一長假前開放中國旅客赴泰免簽證。

為歡迎中國遊客重返泰國，賽塔總理、中國駐泰使館大使韓志強、旅遊和體育部長素妲婉、國家旅遊局局長塔佩妮等，9月25日在首批免簽中國遊客到來的當天，率泰國政府代表在曼谷素萬那普機場熱情接機，歡迎中國遊客赴泰旅遊。

本文經美國之音授權刊登，原文見：引狼入室？泰政府遭公众强烈反弹，撤回让中国公安在泰参与巡逻计划

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒