民眾強烈反對聲浪下，泰政府取消與中國警方共同巡邏計畫
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為了重建中國旅客信心，泰國政府早前建議與中國警方共同巡邏，然而卻因主權問題遭民眾以及多方反對。泰國旅遊和體育部長素妲婉·汪素帕吉郭頌週二對媒體表示，有許多建立旅遊者信心的替代方式，但不會有聯合巡邏。她強調，泰國警察警力充足，正在努力重建旅遊者信心。
在遭遇公眾強烈反彈後，泰國政府週二（11月14日）撤回讓中國警察在著名旅遊景點與泰國警察共同巡邏的計劃。
為重建旅遊者，尤其是中國觀光客的信心感，泰國旅遊官員周日提出讓中國和泰國警察在一些中國遊客眾多的景點一起巡邏的計劃。
路透社報道說，這一計劃引發民眾的強烈不滿，大批網友批評這一舉措有損泰國的主權。泰國國家警察總署署長多薩（Pol Gen Torsak Sukwimon）也斥責了這個計劃。
泰國旅遊和體育部長素妲婉·汪素帕吉郭頌（Sudawan Wangsuphakijkosol）週二對媒體表示，有許多建立旅遊者信心的替代方式，但不會有聯合巡邏。她強調，泰國警察警力充足，正在努力重建旅遊者信心。
10月3日，泰國豪華購物中心暹羅百麗宮發生一起槍擊事件，包括一名中國女子在內的三人死亡，另有幾人受傷。這起事件引發了遊客對安全的憂慮，隨後泰國當局采取緊急措施強化安全。
重建遊客，尤其是中國觀光客對安全的信心，對於泰國旅遊業至關重要。
2019年，中國遊客占泰國接待的3990萬外國旅遊者中的1100萬。但是，在新冠病毒疫情過後，中國遊客重返泰國的速度明顯不足，促使泰國政府今年9月宣布對中國遊客入境實行為期五個月的免簽。
今年到目前為止，有2320萬外國遊客前往泰國旅遊。
另據美國新聞周刊週二報道，由中國警方參與在泰國主要景點巡邏的消息來自泰國國家旅遊局局長塔佩妮·佳沛本（Thapanee Kiatphaibool）。報道援引泰國英文報刊《國家》的消息說，塔佩妮在暹羅百麗宮槍擊事件後與泰國總理賽塔·他威信（Srettha Thavisin）的一次會面期間提出了這個計劃。
塔佩妮表示，有必要讓中國警察出現在泰國，因為這將幫助向中國遊客表明，泰國在強化安全措施。如果他們國家的警察能夠確認泰國是安全的，遊客的信心將會得到提振。
泰國政府的目標是將目前的280萬中國遊客提升到年底前的440萬。
泰政府：中國警方僅供情報
報道表示，在美國舊金山參加亞太經合會（APEC）峰會的泰國總理賽塔對媒體表示，讓中國警方和泰國警察一起巡邏這件事是內部溝通上有誤，實際上的執行方式是中國警方和泰國警方共享關於中國人在泰國的犯罪網絡信息，以讓中國遊客訪泰時有信心。
人在舊金山的泰國總理府發言人柴·沃卡隆（Chai Watcharong）也說，中國警方將作為中間聯絡人。他表示，中國罪犯不害怕泰國警察，但是卻怕他們自己的警方。如果中國警方能在中國遊客受到中國罪犯騷擾時幫助解決問題，中國遊客會感到有信心。
他表示，中國警方將不會參與巡邏，但是會提供信息。這與主權無關，但是對泰國卻非常有益。
聯合國人權辦公室今年8月在一個報告中說，幾十萬人遭到東南亞犯罪團夥的劫持、虐待，並被迫從事強制勞動。
新聞周刊說，中國警方過去曾在歐洲參與聯合巡邏，名義是保護前往歐洲的大量中國遊客。不過，中國警方在海外存在，包括在美國紐約的一個聯絡點，去年受到西方國家的嚴密審視和批評，出現許多對中國執法部門在海外長臂管轄的質疑和憂慮。
中國警方在外國存在處於一種相對的法律灰色地帶，主要是以巡邏和警務服務站的形式，並且與中國各地的公安局相連。
中國政府否認這些聯絡站有任何惡意，但是人權團體說，這些服務站幫助北京監督和追蹤海外的中國異見人士及其他可能的政治犯。
設在西班牙的非政府人權組織人權捍衛者2022年在一個研究報告中，披露了在幾十個國家的中共公安設立的聯絡站或警務點，其中在意大利就有11個。從2016年到2019年，中共公安曾與意大利警察在中國遊客眾多的一些著名景點共同巡邏。
中國遊客銳減，槍擊與詐騙擄人事件所致
另據中央社報道，曼谷暹羅百麗宮槍擊事件嚇壞中國遊客，大批已經訂了旅館的中國遊客退訂，更讓本來有興趣造訪泰國的中國人卻步。
泰國旅遊和體育部今年6月曾預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。
但受到中國經濟放緩以及網絡盛傳東南亞詐騙擄人案的影響，中國遊客回流不如預期。旅遊和體育部原先預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但實際人次只達到200萬人次。
因此，賽塔總理的內閣9月上任後，趕在中國十一長假前開放中國旅客赴泰免簽證。
為歡迎中國遊客重返泰國，賽塔總理、中國駐泰使館大使韓志強、旅遊和體育部長素妲婉、國家旅遊局局長塔佩妮等，9月25日在首批免簽中國遊客到來的當天，率泰國政府代表在曼谷素萬那普機場熱情接機，歡迎中國遊客赴泰旅遊。
本文經美國之音授權刊登，原文見：引狼入室？泰政府遭公众强烈反弹，撤回让中国公安在泰参与巡逻计划
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。