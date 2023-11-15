台灣漁船私裝中國北斗衛星系統，漁業署依法開罰，NCC：違法輸入最高罰百萬

台灣漁船私裝中國北斗衛星系統 台灣基進籲徹查

（中央社）台灣基進黨14日指出，近期有台灣漁船遭查獲運毒，船上竟裝有在台灣禁用的中國北斗衛星定位系統，要求政府全面檢視漁船通訊設備，必要時應建置符合國防安全標準的版本。

台灣基進14日開記者會指出，2018年漁業署與NCC已公告使用北斗衛星終端設備違法，禁止私用及販售「北斗盒子」及「北斗海聊」通信設備，但仍有漁船私裝，儼然已成國安破口。

台灣基進不分區立委參選人黃馨瑩表示，高雄地院判決顯示，台灣漁船安裝中國「北斗衛星」導航系統設備且運毒。現今台灣漁船已經成為中國統戰的目標，中國不只利用漁船滋生犯罪問題，更想利用漁船安裝「北斗衛星」突破台灣軍事布局。

黃馨瑩指出，左營是國防部規劃防衛魚叉飛彈營區之一，前鎮漁港更是台灣最大的遠洋漁港，「如果台灣軍演時被徵用的漁船裝有北斗衛星，軍事部署不就被看光光？」漁業署、NCC應盡速徹底清查漁船違法私裝情形。

台灣基進黨主席王興煥表示，近年中國有意利用北斗衛星與歐美GPS衛星定位系統抗衡，從中發展軍事力量，用以監控與滲透，已對民主陣營造成威脅，且北斗是中國掌握的衛星定位通信系統，與GPS相比多了廣播跟傳送訊息功能，更有資安顧慮。

「高雄地院判決顯示的私裝北斗衛星狀況絕非個案」，王興煥表示，使用北斗衛星而被中國精準掌握定位的漁船，等於暴露在全世界最大的海盜集團視野中，隨時有被俘虜的可能。如果在戰爭動員狀態，這些漁船會影響整體的戰備布建，成為嚴重的國安問題。

台灣基進黨呼籲，高雄市政府本來就會舉辦城市船展，可以藉此檢視漁船所需通訊設備，協助漁民添購、汰舊換新合法安全的通訊設備。

Photo Credit: 中央社 台灣基進黨14日舉行「運毒漁船用中國北斗 高雄港驚現國安漏洞」記者會，黨主席王興煥（左）、不分區立委參選人黃馨瑩（右）要求政府全面檢視漁船通訊設備。（台灣基進黨提供）中央社記者林巧璉傳真 112年11月14日

漁船裝中國北斗衛星系統 漁業署：違法開罰

（中央社）台灣漁船私裝中國北斗衛星系統，台灣基進黨呼籲徹查。漁業署14日表示，此系統終端設備所用頻段、設備未經國家通訊傳播委員會核准，違反電信管理法相關規定，依法開罰。

台灣基進黨14日召開記者會指出，2018年漁業署與國家通訊傳播委員會（NCC）已公告使用北斗衛星終端設備違法，禁止私用及販售「北斗盒子」及「北斗海聊」通信設備；近期有台灣漁船遭查獲運毒，船上竟裝有中國北斗衛星定位系統，政府應全面檢視漁船通訊設備，必要時應建置符合國防安全標準的版本。

對此，漁業署表示，漁船使用相關通訊設備，須取得NCC核准；中國北斗衛星通訊業務終端設備所使用頻段及設備，未經NCC核准，屬於非法電信管制射頻器材，若擅自持有使用或輸入販賣，違反《電信管理法》相關條文，可處罰鍰並限期改正或召回。

漁業署指出，NCC在2018年協調財政部關務署及海洋委員會海巡署查扣非法器材並函送NCC查處，NCC同時協請交通部航港局、內政部警政署及漁業署協助加強宣導。

另外，漁業署重申，已依據NCC提供宣導海報，結合地方政府、漁會及漁業通訊電台持續向漁民宣導，避免違反電信法事件發生。

漁業署表示，中國北斗衛星通訊業務終端設備所使用頻段及設備，未經NCC核准，屬於非法電信管制射頻器材。（圖取自漁業署網頁fa.gov.tw）

NCC：違法輸入中國北斗衛星設備 最高罰百萬

（中央社）台灣基進黨14日指出，有台灣漁船遭查獲運毒，船上竟裝有台灣禁用的中國北斗衛星定位系統，擔心有國安破口。NCC表示，如果未經核准輸入、製造北斗衛星通訊設備，依電信管理法，最高可罰新台幣100萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗14日表示，NCC在2018年已向各地漁會宣導，不要使用北斗衛星通訊設備。

翁柏宗指出，目前業務單位也在了解，漁船使用設備是北斗盒子、北斗海聊，或是船舶自動辨識系統船載台（簡稱AIS）。如果是AIS，依據船舶設備規則，屬於航行儀器設備，為航政機關監理範疇。

翁柏宗表示，此案漁船是違法運毒，使用北斗衛星設備目的就是為了規避通信監察，一般漁船都是使用AIS，使用北斗衛星設備並非常態。NCC會再跟漁會進一步了解。

NCC表示，北斗衛星通訊設備屬於電信管制射頻器材，必須經過型式認證，如果擅自輸入、製造、販售，違反電信管理法第65條、第66條規定，未經核准販賣者，可開罰1萬元到20萬元；未經核准輸入、製造者，可開罰10萬元到100萬元，並可要求限期改正。

NCC呼籲，使用國內合法的Inmarsat或Thuraya衛星通訊設備，以免違法受罰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰