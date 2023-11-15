衛星影像揭俄羅斯正建工廠，疑生產伊朗無人機，澤倫斯基憂冬季攻擊烏克蘭能源設施
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報告提到，衛星影像也顯示了其他建築構造的興建工程，以及配置檢查站的新設安全邊界。報告指出：「冬天即將來臨…可以預期俄羅斯會加速利用見證者-136來攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，讓平民處於殘酷的生活條件下。」
衛星影像揭俄羅斯正建工廠，疑生產伊朗無人機攻擊烏克蘭能源設施
（中央社）美國華府一所研究機構13日表示，根據衛星影像，俄羅斯正建造一座工廠，將大量生產伊朗設計的自殺式無人機，工程已有進展，未來這些無人機可能被用來攻擊烏克蘭能源設施。
《路透社》報導，「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）的報告提到，美國及其盟友都未對持有這座工廠的阿拉布加股份有限公司（JSC Alabuga）或相關企業實施制裁。
白宮、俄羅斯大使館和伊朗駐聯合國代表團均尚未置評。
報告指出，今年9月中旬的衛星影像顯示，工廠新建部分與「華盛頓郵報」今年稍早與科學暨國際安全研究所分享的外洩建築平面圖有「直接」關聯。
報告表示，根據其他外洩文件，這棟建築將用於大量生產伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，包含改良伊朗的製程，「最終增進這款無人機的性能」。
報告提到，衛星影像也顯示了其他建築構造的興建工程，以及配置檢查站的新設安全邊界。
報告指出：「冬天即將來臨…可以預期俄羅斯會加速利用見證者-136來攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，讓平民處於殘酷的生活條件下。」
報告還表示，美國政府「尚未採取的關鍵措施」是制裁阿拉布加公司及相關企業。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日警告人民，要為俄羅斯襲擊能源基礎設施做好準備。去年冬天，俄羅斯發動一波類似攻擊，導致烏克蘭境內輪番停電。
這座工廠位於莫斯科東方約800公里的韃靼自治共和國（Republic of Tatarstan）。根據報告，俄羅斯聯邦政府持有阿拉布加公司66％的股份，其餘34％屬於韃靼自治共和國。
白宮今年6月曾表示，俄國與伊朗似乎正深化防禦合作，伊朗除了供應無人機之外，也正與俄國合作在阿拉布加經濟特區製造伊朗無人機。
憂俄軍冬季攻擊能源設施，澤倫斯基促烏克蘭人做好準備
隨著冬季即將來臨，烏克蘭總統澤倫斯基12日敦促烏克蘭人為俄羅斯新一波攻擊做好準備，擔憂俄軍將加強針對能源設施的系統性打擊，稱軍隊預期東部戰區將遭受攻擊。
《路透社》報導，軍方發言人說，俄羅斯過去一天對東部阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的攻擊已緩和下來，但可能會在接下來幾天加強攻勢。
烏克蘭軍事情報機構表示，俄羅斯占領的南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸，造成至少3名俄羅斯軍人喪生，稱這是抵抗組織的「報復行為」。
俄軍11日對烏克蘭首都基輔發動約7週來的首場飛彈攻擊，澤倫斯基12日發表夜間影片演說時警告將有新一波攻擊。
澤倫斯基說：「11月快過了一半，敵軍可能會增加對我國基礎設施的無人機或飛彈攻擊次數，我們必須為此做好準備。」他說：「俄羅斯正準備對烏克蘭展開行動。而烏克蘭，所有注意力都應該聚焦在防禦、在回應恐怖分子、以及在烏克蘭盡一切所能地度過這場冬季並提高我們士兵戰力。」
去年冬季，在俄羅斯全面入侵烏克蘭約10個月時，俄羅斯對發電廠等與能源網路有關的工廠發動一波又一波攻擊，導致大範圍各區輪流停電。
能源部長加盧申科（German Galushchenko）11日說，烏克蘭應該有足夠的能源度過冬季，但「問題在於未來攻擊會對能源供應產生多大影響」。
烏克蘭官員8日表示，俄羅斯最近幾週攻擊烏克蘭基礎設施60次，這表示攻擊行動或許已經展開。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
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