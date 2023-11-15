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2023/11/15,
歐洲

衛星影像揭俄羅斯正建工廠，疑生產伊朗無人機，澤倫斯基憂冬季攻擊烏克蘭能源設施

衛星影像揭俄羅斯正建工廠，疑生產伊朗無人機，澤倫斯基憂冬季攻擊烏克蘭能源設施
烏克蘭總統澤倫斯基｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

報告提到，衛星影像也顯示了其他建築構造的興建工程，以及配置檢查站的新設安全邊界。報告指出：「冬天即將來臨…可以預期俄羅斯會加速利用見證者-136來攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，讓平民處於殘酷的生活條件下。」

衛星影像揭俄羅斯正建工廠，疑生產伊朗無人機攻擊烏克蘭能源設施

（中央社）美國華府一所研究機構13日表示，根據衛星影像，俄羅斯正建造一座工廠，將大量生產伊朗設計的自殺式無人機，工程已有進展，未來這些無人機可能被用來攻擊烏克蘭能源設施。

《路透社》報導，「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）的報告提到，美國及其盟友都未對持有這座工廠的阿拉布加股份有限公司（JSC Alabuga）或相關企業實施制裁。

白宮、俄羅斯大使館和伊朗駐聯合國代表團均尚未置評。

報告指出，今年9月中旬的衛星影像顯示，工廠新建部分與「華盛頓郵報」今年稍早與科學暨國際安全研究所分享的外洩建築平面圖有「直接」關聯。

報告表示，根據其他外洩文件，這棟建築將用於大量生產伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，包含改良伊朗的製程，「最終增進這款無人機的性能」。

報告提到，衛星影像也顯示了其他建築構造的興建工程，以及配置檢查站的新設安全邊界。

報告指出：「冬天即將來臨…可以預期俄羅斯會加速利用見證者-136來攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，讓平民處於殘酷的生活條件下。」

報告還表示，美國政府「尚未採取的關鍵措施」是制裁阿拉布加公司及相關企業。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日警告人民，要為俄羅斯襲擊能源基礎設施做好準備。去年冬天，俄羅斯發動一波類似攻擊，導致烏克蘭境內輪番停電。

這座工廠位於莫斯科東方約800公里的韃靼自治共和國（Republic of Tatarstan）。根據報告，俄羅斯聯邦政府持有阿拉布加公司66％的股份，其餘34％屬於韃靼自治共和國。

白宮今年6月曾表示，俄國與伊朗似乎正深化防禦合作，伊朗除了供應無人機之外，也正與俄國合作在阿拉布加經濟特區製造伊朗無人機。

憂俄軍冬季攻擊能源設施，澤倫斯基促烏克蘭人做好準備

隨著冬季即將來臨，烏克蘭總統澤倫斯基12日敦促烏克蘭人為俄羅斯新一波攻擊做好準備，擔憂俄軍將加強針對能源設施的系統性打擊，稱軍隊預期東部戰區將遭受攻擊。

《路透社》報導，軍方發言人說，俄羅斯過去一天對東部阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的攻擊已緩和下來，但可能會在接下來幾天加強攻勢。

烏克蘭軍事情報機構表示，俄羅斯占領的南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸，造成至少3名俄羅斯軍人喪生，稱這是抵抗組織的「報復行為」。

俄軍11日對烏克蘭首都基輔發動約7週來的首場飛彈攻擊，澤倫斯基12日發表夜間影片演說時警告將有新一波攻擊。

澤倫斯基說：「11月快過了一半，敵軍可能會增加對我國基礎設施的無人機或飛彈攻擊次數，我們必須為此做好準備。」他說：「俄羅斯正準備對烏克蘭展開行動。而烏克蘭，所有注意力都應該聚焦在防禦、在回應恐怖分子、以及在烏克蘭盡一切所能地度過這場冬季並提高我們士兵戰力。」

去年冬季，在俄羅斯全面入侵烏克蘭約10個月時，俄羅斯對發電廠等與能源網路有關的工廠發動一波又一波攻擊，導致大範圍各區輪流停電。

能源部長加盧申科（German Galushchenko）11日說，烏克蘭應該有足夠的能源度過冬季，但「問題在於未來攻擊會對能源供應產生多大影響」。

烏克蘭官員8日表示，俄羅斯最近幾週攻擊烏克蘭基礎設施60次，這表示攻擊行動或許已經展開。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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