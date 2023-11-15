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兩條逃過清拆命運的「彩虹村」

兩條逃過清拆命運的「彩虹村」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

彩虹邨將分期清拆重建的消息一出，牽起了香港人集體回憶潮。看情勢，再見彩虹邨就像天要下雨，娘要嫁人，官老爺要拆樓一樣，已是天意難違。原來世界上至少有兩條「彩虹」村同樣曾面臨清拆，卻靠著七色虹彩，扭轉了命運。

文：TaJ

彩虹邨將分期清拆重建的消息一出，牽起了香港人集體回憶潮，網上由歷史談到建築談到老居民心聲。網下市民趕緊去打卡「憑弔」。雖然時至今日（執筆時已傳了超過一星期），仍然是「消息指」，「據了解」，但看情勢，再見彩虹邨就像天要下雨，娘要嫁人，官老爺要拆樓一樣，已是天意難違。

彩虹邨之所以可愛，網上可以說的，都說了，可以寫的，都寫了，而原來世界上至少有兩條「彩虹」村同樣曾面臨清拆，卻靠著七色虹彩，扭轉了命運。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
香港彩虹邨

首先要說的是台灣朋友熟悉的台中彩虹眷村。位於台中市南屯區春安里，原本是五、六十年代隨國民黨大撤退的軍人和家屬的暫時居所，隨著國民黨重返大陸無望，這些臨時之所竟成了駐足鄉。跟很多眷村一樣，這裡面對人口老化，年輕一代遷離，漸漸變成破舊空城，最終成為政府清拆重建的目標。

2008年，原本住了1200戶的彩虹眷村只餘下約11戶，自1978年退伍後就住進這裡養老的黃永阜看著鄰居一戶戶搬走，自己也沒什麼地方好去，一天心血來潮，拿起油漆開始在牆上塗鴉。鄰居認定清拆已成定局，也沒說什麼。黃永阜就這樣一只鳥，一只貓的愈畫愈多，他保留著軍人的紀律，凌晨三、四點就起來畫畫。自年少讀書以來都沒有拿過畫筆，當年85歲的他，畫出了稚拙詼諧，充滿童趣的大壁畫。

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Photo Credit: GettyImages

兩年後，附近嶺東科技大學一名學生走進了黃永阜創造的繽紛奇幻世界，驚艷得「不能只有我看到」。他拍下照片放到網上，立馬爆紅，黃永阜被譽為「彩虹爺爺」，彩虹村成為打卡熱點，更引發「搶救彩虹村」行動，由嶺東與弘光科技大學師生發起，獲得網民串連投書聲援，台中市政府終決定以藝術園區的方式專案保留，把黃永阜創作的大約六棟建築物區塊、原有的小公園，及幾棵老芒果樹，規劃為「彩虹藝術公園」，作為民眾與遊客的休憩場所。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
今年已是100歲的「彩虹爺爺」黃永阜。

彩虹村自此平步青雲，成為國際知名觀光景點，《CNN》、《BBC》也來了。2017年被列入旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet） 推出的新書「世界的祕密奇跡」之一，有人甚至把彩虹爺爺的畫作媲美西班牙畫家胡安．米羅Joan Miró，或日本動畫大師宮崎駿。

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