習近平抵舊金山抗議人士花招百出，開飛機拉橫幅「終結共產黨」，中國官媒稱僑胞熱迎
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巨型橫幅上的紅色字體寫著「終結共產黨、自由中國、自由香港、自由西藏、自由維吾爾」（END CCP FREE CHINA FREE HK FREE TIBET FREE UIGHUR），字樣清晰，當飛機繞行空中時，附近社區居民都可看見橫幅。
舊金山反習近平抗議花招百出，開飛機拉橫幅「終結共產黨」
（中央社）中國國家主席習近平預計當地時間14日抵達舊金山。民運人士周鋒鎖等人早上在東灣小型機場，以飛機拉開「終結共產黨」的巨型橫幅，據抗議人士指出，有300多名中方支持者前往機場迎接習近平。
習近平14日抵達舊金山，準備在15日於舊金山灣區與美國總統拜登（Joe Biden）進行雙邊會晤、並參加亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會。
民運人士周鋒鎖帶領數十人，14日一大早開車載著自製的自由女神像和抗議標語，前往舊金山東灣的利佛摩機場（Livermore Municipal Airport），並以小飛機帶起巨型橫幅飛上天空繞行，抗議習近平訪美。
巨型橫幅上的紅色字體寫著「終結共產黨、自由中國、自由香港、自由西藏、自由維吾爾」（END CCP FREE CHINA FREE HK FREE TIBET FREE UIGHUR），字樣清晰，當飛機繞行空中時，附近社區居民都可看見橫幅。
反習抗議活動總召趙昕參與14日早上的活動，他表示抗議人士路程遇上300多名準備前往機場歡迎習近平的支持者，雙方並未發生衝突。
根據中國外交部，習近平將在14至17日訪美。《美國之音》14日報導，拜習會預計將在費羅麗莊園（Filoli）舉行。該莊園距離APEC會場車程約半小時。
趙昕表示，拜習會舉行當天，將有上千名西藏、新疆、香港、中國人士參與抗議習近平訪美的活動，他說，「我們會到離習近平最近的地方傳達訴求」。
氣象預報顯示，從15日至18日，包括拜習會當天、以及APEC領袖峰會期間，灣區的降雨機率都偏高，抗議人將準備雨具上街，「風雨無阻」。
習近平抵舊金山抗議如影隨形，中國官媒稱僑胞熱迎
（中央社）中國國家主席習近平14日抵達舊金山，15日將與美國總統拜登會談，及出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，民運人士展開抗議，中國官媒則宣傳華僑和中國留學生在沿途街道熱烈歡迎。
據《新華社》報導，習近平搭乘專機在舊金山當地時間14日14時35分許抵達，在機場受到加州州長紐松（Gavin Newsom）、財政部長葉倫（Janet Yellen）等美方代表熱情迎接。
報導另稱習近平乘坐的車隊離開機場前往下榻飯店途中，「許多華僑華人和中國留學生代表等候在沿途街道，揮舞中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平到訪」。
陪同習近平出訪的官員包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇及中共中央政治局委員、外交部部長王毅等人。
但事實上14日當地展開抗議習近平訪美活動，民運人士周鋒鎖等人在東灣小型機場，以飛機拉開「終結共產黨」的巨型橫幅，當飛機繞行空中時，附近社區居民都可看見橫幅。
另反習抗議活動總召趙昕說，14日抗議習近平的人士路程遇上300多名準備前往機場歡迎習近平的支持者，雙方並未發生衝突。
趙昕表示，15日「拜習會」舉行當天，將有上千名西藏、新疆、香港、中國人士參與抗議習近平訪美的活動，他說，「我們會到離習近平最近的地方傳達訴求」。
多個民運團體表示將在習近平訪美期間發動抗議活動。中國代表團在管制區內訂下的飯店，保安人員在門口維安，側邊停車場入口的街道同樣架起黑色圍欄管制通行，戒備森嚴。
據《美國之音》14日報導，「拜習會」將在舊金山灣區的費羅麗莊園會晤。知情人士透露，雙方將就一系列美中雙邊和全球性的議題，進行長達4小時的會談。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
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