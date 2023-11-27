中國若能撐過2024年的幾項考驗，無疑是全球民主第二次期中考的不及格
我們想讓你知道的是
中國在十月的聯合國人權理事會中，仍然以一百多票持續當選人權理事會會員，繼續在全球推廣習思想並改寫民主定義。也因此可以看到中國仍有底氣在台灣附近繞行軍隊、在南海繼續跟菲律賓軍艦衝撞、也在持續抵制日本食品、韓國偶像。
文：王宏恩
1993年冷戰結束、第三波民主化之後，福山宣稱人類達到歷史的終結，因為民主制度加上資本主義將給每一個人實踐自我的機會，因此是人類制度最後的答案。然而，在資本制度全球化、導致民選政府無法處理全球化帶來的問題之後，反全球化與民粹主義興起、全球民主分數衰退，成為民主制度的第一次期中考。
這個期中考裡，大量的民粹、反移民、反全球化政黨興起，不少也獲得席次，但最後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肺炎導致全球關閉國門、直接衝擊人與經濟的流動，給了這些民粹主義政策實踐的實驗機會。而人們真的體會到這些政策的落實之後，對於民粹主義以及反移民的看法也有更動，不少民粹候選人與政黨在這兩年來敗選。
然而，隨著中國崛起、集權化並推廣習思想，俄羅斯武力進犯烏克蘭並鼓舞其他極權團體躁進，並受到中國在背後支持，全世界在疫情之後又拿起武器，而美國也以印太戰略以及民主盟友作為對抗。
2024的幾道考題
然而，世界的民主盟友是如何對應這些變化？即將到來的2024年，幾個重要的選舉即將成為世界民主發展的第二次期中考。
首先，台灣要在一月舉行總統與立委選舉、而韓國也將在四月舉辦國會選舉。這兩個國家在過去幾年都是美國對中晶片制裁的重要夥伴，也是美國在亞洲防禦合作的前線，但最近中國與北韓都蠢蠢欲動。台灣的總統選舉將直接影響到晶片制裁的成敗，而台灣與韓國的國會選舉也會影響到兩國國防政策的韌性與走向。
而在台灣總統選舉完兩周後，芬蘭也要舉辦總統選舉。芬蘭雖然今年成功加入北大西洋公約組織（NATO），但執政黨隨即在地方選舉敗選，而俄羅斯也動用經濟武器衝擊芬蘭的經濟。隨著冬天到來，無論芬蘭民眾是因為何種原因懲罰執政黨，都會被解讀為民眾對於NATO的不信任與懲罰，進而動搖NATO的象徵意義。
而在同時，正陷入交戰的烏克蘭與俄羅斯，理論上也都會在三月舉辦總統選舉（但可能因為戒嚴而往後延）。烏俄戰爭因為對於全球食品運輸以及石油運輸的衝擊，導致全世界在COVID19疫情之後繼續承受通貨膨脹的傷害，而全球對俄羅斯的制裁當然也傷害到俄羅斯人。
一個線上民調顯示有七成的俄羅斯人支持在現在的占領線停火，不過假如烏克蘭把防線打回開戰前，支持停火的俄羅斯人比例就掉到三成，而烏克蘭民眾雖然絕大多數還是支持打回國土與支持國防，但已經有半數民眾極度重視戰爭之下的烏克蘭官員貪污問題。
因此假如真的舉辦選舉，即使在俄羅斯可能只是表演性質，而在烏克蘭則可能延後，但對於兩國政府來說都是額外需要處理的成本，而處理不好則可能會進一步影響戰場走向。
往後幾個月，印太戰略的另外一個重要夥伴——印度，將在五月舉辦大選。印度在最近幾年因為莫迪（Narendra Modi）高舉國族主義與打壓少數民族，已經使得印度出現民主衰退的現象，同時印度也在印太戰略上呈現模糊。假如在這大選中莫迪的執政黨輕易取勝，可能也意謂著日後印太戰略的全面合作會不太容易。
這些挑戰最後會累積到2024年底的美國總統選舉。美國民眾雖然多數支持烏克蘭、以色列，也了解現在的經濟衝擊有一部分是來自於普丁擾亂，但是美國民眾面對高通膨、高消費、高油價的苦也是確實的。
本周最新民調顯示有58％美國民眾覺得美國經濟變差了，即使拜登政府正在慶功有5％成長率以及極低失業率。這也導致現在官司纏身的川普在好幾個搖擺州的民調數字領先拜登。
美國與中國的變化
之前川普勝選，讓民主模範的美國成為許多民主國家心中的問號，雖然這個問號在拜登當選後稍微化解（使得世界各國重新認為應該讓美國領導世界，見Gallup），但目前拜登的支持度、健康、國家經濟都可能有問題，也使得這個全球民主領袖的地位再次動搖。
當然，這次全球民主第二次期中考，背後還須顧慮中國的繼續擴張。中國目前經濟不穩，房地產業暴雷不斷，西方投資大舉撤離，甚至在這一季出現1998年以來第一次外資投資淨值為負的狀況，也使得中國在太平洋島國的投資大舉衰退。
但同時中國年初在COVID-19疫情政策大轉彎之後，習近平下令全面開國門拚經濟，各種優惠政策也紛紛出籠，使得香港股市與上海股市仍然維持，中國的電動車與其他民生用品重新在解封之後受到全球許多荷包扁扁的民眾的支持，也會吸引到許多想要賺一波快錢的投資者與商人。
中國在10月的聯合國人權理事會中，仍然以一百多票持續當選人權理事會會員，繼續在全球推廣習思想並改寫民主定義。也因此可以看到中國仍有底氣在台灣附近繞行軍隊、在南海繼續跟菲律賓軍艦衝撞、也在持續抵制日本食品、韓國偶像。
假如中國仍有這樣的底氣來持續撐到2024年後而真的等到了風向轉向，那無疑的就是全球民主期中考不及格了。2024年無疑的是全球民主發展的關鍵時刻，而這會顯示出民主韌性還是人類歷史的轉折點，就看全世界每一張選票，會讓這民主盟友成為現實還是幻影了。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：2024世界民主的第二次期中考
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
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在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
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尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
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