台灣人英文不好是因為「缺乏說英語的環境」，這種說法合理嗎？
我們想讓你知道的是
《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這本書中提到：別讓學生成為教室裡的「客人」，雙語教學終歸要「回歸語言溝通的本質」，但解決方式卻是說台灣缺少「英語的環境」？但會不會，台灣缺的不是環境，而是「說英語的需求」？或者說缺乏「可以換個語言跟別人說話」的概念？
文：Yawen
這篇應該也算是一篇閱讀筆記，但比起看到書中某段話後的反思，這篇想聊的內容是繼上次看《雙語國家狂想》這本明顯是反對雙語政策的書，這次看《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這本支持雙語政策的書籍後，兩本書提出了同一個概念，但對於這個概念，我卻有些疑惑。
同樣議題卻不同觀點的兩本書
兩本書，持相反的立場，但都提到了一個概念：台灣缺乏說英語的環境，也都認為這是雙語政策推行困難的原因之一，但我的疑惑是：
- 到底怎麼樣才算是「說英語的環境」呢？
- 台灣缺的真的是說英語的環境嗎？
- 如果不是，我們應該怎麼解決這個問題？
雖然《雙語國家狂想》或是《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這兩本書的觀點不同，但都不約而同地提到台灣缺乏說英語的環境，把台灣人英文不好的原因歸咎於課堂之外沒有辦法英文的環境。但這樣的原因合理嗎？
常接觸就能學會語言？
我與我沉迷的日語遊戲
我先說個故事，曾經我非常喜歡玩一個手機遊戲，是需要藉由闖關來換取角色和故事，這是個日本的遊戲，沒有中譯版，連英文版都沒有，裡面的角色與換取到的故事也全部都是日文的，遊戲畫面和操作頁面也當然都是日文，當時我大學畢業才剛開始工作不久，工作不多不常加班，玩的時間很頻繁，一整天下來，除了上班8小時沒玩，下班後每天都玩超過4-5個小時，周末更是除了有朋友邀約，幾乎都掛在遊戲上，不然就是花時間研究遊戲內容。
為了換到想要的角色和故事，也為了瞭解換到的角色故事和故事內容，丟google翻譯也好，找網路上的翻譯也好，甚至會截圖，找會日文的朋友教我上面寫了什麼，可以說為了這遊戲，也為了瞭解那些日文，我花了不少心力，以書中所說的「建置語言環境」，我當時應該可以算是符合「日語環境」了吧！
但花這麼多心力，別說當時，我到現在我還是不會日文，去了日本一樣是用英文和比手畫腳溝通，就算路上遇到日本人，我也只能比手畫腳，用破爛的日文幫忙指路阿。
所以，多接觸就能夠學會語言嗎？至少從我的例子來說，恐怕不見得！
台灣真的缺「環境」嗎？
第二個問題：台灣真的缺少說英文的「環境」嗎？
根據內政部的資料顯示，截至2022年9月底，不含中國港澳，持有效居留證之在台外僑居留人數（不含大陸港澳）計78.4萬人，外國人入境台灣的比例也有83萬902人次，如果數字不好理解的話，如果是住在雙北地區的人，走在路上，應該也很常會遇到外國人。
先不說這些數據上和實際上遇到的外國人們會不會說中文，也不論這些外國人是否來自英語系國家，也不論他們的英文是否能夠好的能跟其他人進行「英語對話」，但至少在雙北地區，能夠遇上住在台灣的外國人，或者來台灣旅遊的外國人也不是什麼困難的事情。
就算不是外國人，各大學、國高中也多多少少有English Corner等其他鼓勵學生說英文的課程或活動，已經畢業離校的人，也有很多英語口說社團可以參加，線上的或者實體的都有，尤其是雙北都會區中，要說英文，雖然無法跟英語系國家比，但就我個人看來，在台灣還是有很多機會可以說英文的。
如果是你，你會怎麼做？
如果我上面的數據和各種舉例還無法說明在台灣的英語口說機會，那再說幾個故事來說明：「沒有環境」或許是個人選擇！
故事一
之前跟家人在德國、瑞士旅遊的時候，因為是自由行，所以難免會被搭話，而且這些人一般都是說德語，但當我表示我聽不懂德文，當然這些人的英文也不是都非常好幾乎每次，這些人就會很親切地轉換成英文，甚至有時候，連我爸媽都會穿插幾個字，我爸媽的英文其實不怎麼樣，頂多就是能聽得懂三四成，說也只會幾個單字，但因為有我在中間翻譯，有的時候他們還是能插上幾句的。
如果這是台灣，在火車上被搭話，發現對方不懂中文，只聽得懂英文的情況下，有多少人願意改成英文對話？
故事二
換一個故事，地點轉換成台灣。也是我個人的經歷，我不久前去綠島玩，在民宿的大廳寫明信片時，突然發現隔壁的人也在寫明信片，因為看對方是華人面孔，明信片上寫的也是中文，所以我用中文搭話，聊了兩句，發現對方講中文不太順，而且有口音，一問之下才知道對方是香港人，因此主動問：那用英文聊會比較好嗎？最後我們全程用英文聊天。
問：如果是你，遇到的是這兩位香港人，請問你會怎麼做呢？
台灣不缺環境，缺的是需求
《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這本書中提到：別讓學生成為教室裡的「客人」，雙語教學終歸要「回歸語言溝通的本質」，但解決方式卻是說台灣缺少「英語的環境」？但會不會，台灣缺的不是環境，而是「說英語的需求」？或者說缺乏「可以換個語言跟別人說話」的概念？
前面用數據和例子提到，台灣其實有許多機會能夠說英文的，但這些機會是否被充分利用？又有多少人願意用一個自己其實沒那麼熟悉的語言跟別人交流？
如同我前面提到的故事：
在火車上遇到不會說中文的人，即使是簡單的幾句對話，有多少人願意開口？
遇到一個中文說的不是那麼好的外國人，有多少人願意換個語言跟對方聊天？
多年前，《小孩不笨》就說過的事情
不知道大家有沒有看過新加坡的電影《小孩不笨》？
電影中有一段小孩的旁白是這麼說的，不想看影片也沒關係，這邊引用了裡面的一段話，但強烈建議搭配畫面觀看，畫面非常生動呢！
大人總以為，跟我們說很多話，就是溝通了，其實他們都是自己講，自己爽，而我們都是假裝在聽，然後一邊進，一邊出，我們到底有沒有聽進去，他們不管，只要他們有講就算了，大人說了那麼多話，為什麼不明白，多了就無法消化的道理呢？有時候，真的很想把話說清楚，但說什麼都要被罵，所以我們慢慢就變成啞巴了！
反思：雙語政策和108課綱
最後，也想藉這篇文章的機會，提出一點反思：
當我們推出「雙語國家政策」，希望學生能夠有雙語能力，但端出來的措施卻是讓非英文科的教師講英文？強調只要學生多聽多看，他們就會理解了。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）