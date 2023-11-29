台灣人英文不好是因為「缺乏說英語的環境」，這種說法合理嗎？

文：Yawen

這篇應該也算是一篇閱讀筆記，但比起看到書中某段話後的反思，這篇想聊的內容是繼上次看《雙語國家狂想》這本明顯是反對雙語政策的書，這次看《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這本支持雙語政策的書籍後，兩本書提出了同一個概念，但對於這個概念，我卻有些疑惑。

同樣議題卻不同觀點的兩本書

兩本書，持相反的立場，但都提到了一個概念：台灣缺乏說英語的環境，也都認為這是雙語政策推行困難的原因之一，但我的疑惑是：

到底怎麼樣才算是「說英語的環境」呢？

台灣缺的真的是說英語的環境嗎？

如果不是，我們應該怎麼解決這個問題？

雖然《雙語國家狂想》或是《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這兩本書的觀點不同，但都不約而同地提到台灣缺乏說英語的環境，把台灣人英文不好的原因歸咎於課堂之外沒有辦法英文的環境。但這樣的原因合理嗎？

常接觸就能學會語言？

我與我沉迷的日語遊戲

我先說個故事，曾經我非常喜歡玩一個手機遊戲，是需要藉由闖關來換取角色和故事，這是個日本的遊戲，沒有中譯版，連英文版都沒有，裡面的角色與換取到的故事也全部都是日文的，遊戲畫面和操作頁面也當然都是日文，當時我大學畢業才剛開始工作不久，工作不多不常加班，玩的時間很頻繁，一整天下來，除了上班8小時沒玩，下班後每天都玩超過4-5個小時，周末更是除了有朋友邀約，幾乎都掛在遊戲上，不然就是花時間研究遊戲內容。

為了換到想要的角色和故事，也為了瞭解換到的角色故事和故事內容，丟google翻譯也好，找網路上的翻譯也好，甚至會截圖，找會日文的朋友教我上面寫了什麼，可以說為了這遊戲，也為了瞭解那些日文，我花了不少心力，以書中所說的「建置語言環境」，我當時應該可以算是符合「日語環境」了吧！

但花這麼多心力，別說當時，我到現在我還是不會日文，去了日本一樣是用英文和比手畫腳溝通，就算路上遇到日本人，我也只能比手畫腳，用破爛的日文幫忙指路阿。

所以，多接觸就能夠學會語言嗎？至少從我的例子來說，恐怕不見得！

台灣真的缺「環境」嗎？

第二個問題：台灣真的缺少說英文的「環境」嗎？

根據內政部的資料顯示，截至2022年9月底，不含中國港澳，持有效居留證之在台外僑居留人數（不含大陸港澳）計78.4萬人，外國人入境台灣的比例也有83萬902人次，如果數字不好理解的話，如果是住在雙北地區的人，走在路上，應該也很常會遇到外國人。

先不說這些數據上和實際上遇到的外國人們會不會說中文，也不論這些外國人是否來自英語系國家，也不論他們的英文是否能夠好的能跟其他人進行「英語對話」，但至少在雙北地區，能夠遇上住在台灣的外國人，或者來台灣旅遊的外國人也不是什麼困難的事情。

就算不是外國人，各大學、國高中也多多少少有English Corner等其他鼓勵學生說英文的課程或活動，已經畢業離校的人，也有很多英語口說社團可以參加，線上的或者實體的都有，尤其是雙北都會區中，要說英文，雖然無法跟英語系國家比，但就我個人看來，在台灣還是有很多機會可以說英文的。

如果是你，你會怎麼做？

如果我上面的數據和各種舉例還無法說明在台灣的英語口說機會，那再說幾個故事來說明：「沒有環境」或許是個人選擇！

故事一

之前跟家人在德國、瑞士旅遊的時候，因為是自由行，所以難免會被搭話，而且這些人一般都是說德語，但當我表示我聽不懂德文，當然這些人的英文也不是都非常好幾乎每次，這些人就會很親切地轉換成英文，甚至有時候，連我爸媽都會穿插幾個字，我爸媽的英文其實不怎麼樣，頂多就是能聽得懂三四成，說也只會幾個單字，但因為有我在中間翻譯，有的時候他們還是能插上幾句的。

如果這是台灣，在火車上被搭話，發現對方不懂中文，只聽得懂英文的情況下，有多少人願意改成英文對話？

故事二

換一個故事，地點轉換成台灣。也是我個人的經歷，我不久前去綠島玩，在民宿的大廳寫明信片時，突然發現隔壁的人也在寫明信片，因為看對方是華人面孔，明信片上寫的也是中文，所以我用中文搭話，聊了兩句，發現對方講中文不太順，而且有口音，一問之下才知道對方是香港人，因此主動問：那用英文聊會比較好嗎？最後我們全程用英文聊天。

問：如果是你，遇到的是這兩位香港人，請問你會怎麼做呢？

台灣不缺環境，缺的是需求

《雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》這本書中提到：別讓學生成為教室裡的「客人」，雙語教學終歸要「回歸語言溝通的本質」，但解決方式卻是說台灣缺少「英語的環境」？但會不會，台灣缺的不是環境，而是「說英語的需求」？或者說缺乏「可以換個語言跟別人說話」的概念？

前面用數據和例子提到，台灣其實有許多機會能夠說英文的，但這些機會是否被充分利用？又有多少人願意用一個自己其實沒那麼熟悉的語言跟別人交流？

如同我前面提到的故事：

在火車上遇到不會說中文的人，即使是簡單的幾句對話，有多少人願意開口？

遇到一個中文說的不是那麼好的外國人，有多少人願意換個語言跟對方聊天？

多年前，《小孩不笨》就說過的事情

不知道大家有沒有看過新加坡的電影《小孩不笨》？

電影中有一段小孩的旁白是這麼說的，不想看影片也沒關係，這邊引用了裡面的一段話，但強烈建議搭配畫面觀看，畫面非常生動呢！

大人總以為，跟我們說很多話，就是溝通了，其實他們都是自己講，自己爽，而我們都是假裝在聽，然後一邊進，一邊出，我們到底有沒有聽進去，他們不管，只要他們有講就算了，大人說了那麼多話，為什麼不明白，多了就無法消化的道理呢？有時候，真的很想把話說清楚，但說什麼都要被罵，所以我們慢慢就變成啞巴了！

反思：雙語政策和108課綱

最後，也想藉這篇文章的機會，提出一點反思：

當我們推出「雙語國家政策」，希望學生能夠有雙語能力，但端出來的措施卻是讓非英文科的教師講英文？強調只要學生多聽多看，他們就會理解了。