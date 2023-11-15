Netflix《此時此刻》超強卡司演繹10個都會愛情故事，打造10首專屬片尾曲，上線48小時直衝台灣排行榜第一

Netflix原創影集《此時此刻》於11月10日正式上線，集結了王淨、吳慷仁、林心如、賈靜雯、曾敬驊、徐熙娣、宋芸樺、郭雪芙、林柏宏、林熙蕾、劉品言、張軒睿、劉俊謙、修杰楷、朱軒洋、Lulu（黃路梓茵）、章廣辰、謝欣穎、楊銘威、林哲熹等眾多知名演員擔任主演。

在這部戲中，主演們搭檔演出，分別演繹了10個不同的都會愛情故事。蔡依林更獻唱了主題曲〈Someday, Somewhere〉。強大的卡司陣容和樂壇天后的跨刀助陣，讓這部戲受到了極大的期待。

《此時此刻》上線48小時內，迅速登上收看排行榜冠軍，引起廣泛討論。該劇從「戀愛實境節目」起步，串聯十種愛情故事，不僅涉及愛情，還觸及多樣社會議題。

（以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀）

郭雪芙、劉俊謙表現超乎期待

《此時此刻》廣受矚目，首因其豐富的卡司陣容，匯聚優秀演員與新生代明星，觀眾期待著一眾演員間的化學變化。

在第二集《站一個晚上》中，郭雪芙和劉俊謙的出色演出格外受到讚譽。郭雪芙突破以往形象，生動詮釋單親媽媽的生存之道，深情演繹了落魄、憤怒、無奈和羞澀等情感，贏得觀眾好評。

劉俊謙則在劇中以聽障人士形象，展現深情討喜的一面，發揮了豐富的演技實力。他細膩入微地呈現聽障者的說話方式和肢體動作，充分表現對角色的用心與付出。這些精湛的演技，讓這集深深觸動了觀眾內心，引起熱烈迴響。

林哲熹、宋芸樺寫實呈現一段愛情的遺憾

另外，在第六集〈舊的〉中，林哲熹和宋芸樺飾演一對交往多年後卻分手的情侶。因緣際會再次相遇，原本期待著可能能夠重燃舊情，卻發現兩人之間的核心問題並未得到解決。最終，這段戀情未能迎來新的開始，留下滿滿的惆悵與遺憾。

林哲熹在劇中飾演「自以為體貼」的暖男，細膩的刻畫令人印象深刻。與宋芸樺久別重逢的歡喜，和戀情無法再點燃的心碎瞬間，微妙而真實的表情足以觸動人心。

宋芸樺的情緒爆發力是最令人欣賞的地方，面對前任「自以為是的好」對待她時，她表現出一種想要拒絕卻束手無策的真實感，特別引起共鳴。

當他人「過分貼心」時，實際上往往會帶來巨大壓力，而宋芸樺在劇中的情緒表現十分得當，與林哲熹的對戲更是令人印象深刻。

賈靜雯、曾敬驊超越年齡差的出色火花

在第十集〈真實故事改編〉中，賈靜雯和曾敬驊擔綱主演一段由節目製作人和助理，超越工作交情，發展出意外情愫的故事。當官方釋出賈靜雯將與曾敬驊合作的消息時，不少觀眾對兩人的年齡差表示擔憂，擔心可能會導致演出的不協調。

然而，隨著劇集的播出，賈靜雯和曾敬驊的出色演技，完美呈現了這段跨越年齡差的愛情。觀眾紛紛在討論中指出，兩位演員的表現令人印象深刻，不會因年齡的差異而顯得不協調。

賈靜雯在劇中展現的霸氣與曾敬驊的溫柔相互輝映，為這段愛情故事增色不少，儘管有些波折，卻展現出極為浪漫的一面。

以「愛」延伸的社會議題

《此時此刻》透過引人入勝的情節，引起觀眾對愛情和生活的深刻反思，成為廣受關注的焦點。劇中不僅挑戰了傳統的「男主外，女主內」刻板印象，同時探討了長輩對子女成家立業的期望是否合理、以及同性戀與「深櫃」等社會議題。這使得《此時此刻》超越了單純的「都會愛情故事」框架，具有更深刻的社會影響力。

台詞生硬、表現生澀稍嫌可惜

雖然大部分的演員表現讓人感到驚艷，但《此時此刻》最為人詬病的，是台劇一直都存在的通病——台詞不夠口語化，觀眾面對過於文謅謅的台詞，不免有點出戲。

此外，儘管大多數演員表現出色，但像是小S與吳慷仁的搭擋，觀眾卻感受不到足夠自然的情感流露，以及Lulu相對生澀的演技，也讓觀眾略感不適應，這些點稍嫌可惜。

量身打造主題配樂獲好評

值得一提的是，除了主題曲〈Someday, Somewhere〉以外，《此時此刻》特別為10集所呈現的不同愛情故事，選用了10首愛的片尾曲，搭配劇情意象呈現，使觀眾更能夠透過戲劇得到共鳴。

LINION〈Red Date〉

第一集使用新生代R&B歌手LINION演唱他今年7月推出的歌曲〈Red Date〉，歌詞表達了追求心愛之人、在共度美好時光中盡情展現愛意的情感。而這與中王淨和朱軒洋在劇中彼此確認心意後的互動不謀而合。

傷心欲絕〈秘密〉

第二集的單元曲由樂團傷心欲絕演繹，以〈秘密〉一曲展現狂躁的電吉他聲和失真的嗓音，帶出了現實生活中的陰鬱氛圍，恰如劇中郭雪芙、劉俊謙壓抑的生活背景，與劇情完美扣合。

陳嫻靜〈Bowling〉

第三集由陳嫻靜演唱單元曲〈Bowling〉，歌詞中「害怕只是一場遊戲」揭示了兩位主角的隱藏秘密，對戀情抱持不同的擔憂。Lulu擔心透露自己並非視障者的真相，會改變兩人的關係，而林柏宏則因成長背景讓愛情觀有所扭曲，擔心可能破壞與Lulu的感情平衡。

落日飛車〈Almost Mature ’87〉

第四集由章廣辰、謝欣穎共同演繹，以大量奇幻元素為特色，選用2019年落日飛車的歌曲〈Almost Mature ’87〉作為單元曲，曲風與本集氛圍相契合。

甜約翰〈容易厭倦的時刻〉

至於第五集，描寫楊銘威飾演的「深櫃」愛上直男學弟，則選用甜約翰去年底推出的〈容易厭倦的時刻〉作為主題曲，憂鬱抒情的音樂風格，貼切呼應楊銘威角色的性格，勾勒出令人共鳴的故事情感。

緩緩〈不哭不哭〉

第六集選用獨立樂團緩緩的〈不哭不哭〉作為單元曲，歌曲以緩慢輕鬆的節奏風格，彷彿撫慰愛情中倦怠的心靈，與劇情中林哲熹與宋芸樺的愛情疲累相契合。

9m88〈頭髮〉