你的時間花在哪裡，你人生也在哪裡——持續買進，把時間留給體驗人生
我們想讓你知道的是
財富自由是為了能讓你更好的體驗人生，而不是你逃避工作的一種藉口，許多真正財富自由的人，工作時間反而比以往更長，可他們卻樂此不疲，那是因為他們把工作當作一種樂趣、一種體驗。
近期都會分享一些投資理財的書籍，主要是因為對許多人來說，人生會遇到的瓶頸，不是工作就是錢。每個人都想要財富自由，火（fire）掉你的老闆，過著不被錢追的人生，特別是為了錢求生計，當工作遇到不如意時，是人都一定會這麼想吧。
你一定會想像，如果財富自由了，就能真正去做自己想做的事情了，不用耗在工作上。事實上，想做你真正想做的事，跟把人生耗在工作上，其實是兩碼子事，會有這個體悟，是因為讀了《致富心態》、《別把你的錢留到死》這兩本書，我不禁問問自己。
為什麼我想要財富自由，是因為錢能解決我現在所有的問題嗎？還是我其實只是想逃避現在的工作呢？ 我現在的瓶頸真的是財富自由就能解決嗎？
想要解答這個問題，先來看看《致富心態》中提到的故事，財富自由的清潔工與最終破產的華爾傑金童，這兩人的故事。
致富的矛盾
2014年有個叫做瑞德的92歲清潔工過世，身後居然留下了800萬美元的財富，其中600萬美元捐給小鎮的醫院和圖書館，於是這則新聞引來媒體大幅爭相報導。
1921年出生於普通家庭的瑞德，參加過二戰，戰後回到家鄉在加油站打工25年後退休，但又覺得退休生活太過無聊，又跑去百貨公司當清潔工，平時也沒有什麼花費，只有兩個嗜好，一是閱讀，二是買股票，省吃儉用的錢都投到績優股上了，直到死後，身旁的人才知道他這麼有錢。
同一年，有個叫理查．富斯康的人宣告破產，他的學經歷顯赫，他是哈佛大學企業管理碩士，曾任美林證券的高層經理。他在金融界事業有成，不到40歲就提前退休，轉行成為一位慈善家，財經雜誌《克萊恩》將他選為「四十位四十歲以下精英」之一，他就是大家眼中的人生勝利組。
富斯康最讓人津津樂道，就是他的超級豪宅。這個房子擁有十一套浴室、兩部電梯、兩個游泳池和七個車庫，去過他家的客人全都念念不忘「透明地板下方那一眼望穿的室內游泳池，在裡面用餐、跳舞無比刺激，只不過這套豪宅是富斯康借了大筆錢生出來的，每個月僅是維護費用就高達九萬美元。
2008年金融危機爆發。這場危機幾乎摧毀了每個人的財富，當然富斯康也不例外。高額的債務和難以變現的資產導致他破產，2014年超級豪宅也淪落被法拍的命運。
只不過大家應該聽過伊索寓言中「螞蟻和蚱蜢」的故事吧。螞蟻整個夏天都努力工作儲存食物，而蚱蜢則整天游手好閒、到處玩耍。結果當冬天來臨時，螞蟻依靠儲存的食物活了下來，而蚱蜢則餓死了。
很明顯，羅納．瑞德是個螞蟻，理查．富斯康是蚱蜢，故事告訴我們不要當蚱蜢，因為最後可能會在冬天餓死，簡單來說就是：你賺的每一分錢不是你的錢，你留下來的錢才是你的錢。所以我們應該就像螞蟻一樣努力工作，儲備資源，可是不知道有沒有人想過，螞蟻什麼時候去享樂了？
看到這裡就出現致富的矛盾了，我是很想要財富自由，但是像螞蟻一直拼命工作，等真正財富自由了，好像也沒有享受到，賺這麼多錢要幹嘛，工作難不成就是只為了拼命賺，結果是你一輩子花不到的錢嗎？
其實我羨慕的是，提早財富自由後，能像蚱蜢一樣到處去享受人生、體驗人生，可是我擔心花得太兇，結果無法過冬，餓死怎麼辦？
理查的問題，在於花太多錢在物質上，賺不夠花這很好理解，但仔細想想，其實92歲才過世的瑞德，根本不是工作到死的螞蟻，他其實是懂得儲蓄與投資的蚱蜢，他就是我所羨慕的模板，這句話怎麼說呢？
財富自由的最高境界就是，能像蚱蜢一樣到處去享受人生、體驗人生，可是瑞德有因此不工作嗎？
他還是繼續做清潔工，做到不能做才停止。他的時間就花在投資與閱讀上，投資能讓你了解各產業的脈動，閱讀能開拓人的眼界與視野，而且他92歲才去世，表示健康狀況應該也保持的不錯。
其實瑞德的故事就告訴我答案了，財富自由與你工不工作是兩碼子事，其實是讓你有更多時間可以好好去體驗人生，你可以想成工作是種體驗、投資也是種體驗、陪伴家人、旅遊、創業都是組成人生的種種體驗。
《別把你的錢留到死》一書有句話說得很好：
人生就會是所有體驗的總和。
財富自由是為了能讓你更好的體驗人生，而不是你逃避工作的一種藉口，許多真正財富自由的人，工作時間反而比以往更長，可他們卻樂此不疲，那是因為他們把工作當作一種樂趣、一種體驗。如果你認知到這點的話，你就會知道，想要好好體會人生，你最需要的其實是時間。以下三件事，是我認為善用時間體驗人生，你一定要注意的事情。
如何善用時間體驗人生？
一、提早投資，持續買進
瑞德的故事告訴我們，一名清潔工是如何達到財富自由的，要做的事情就是提早投資。
《持續買進》一書提到，大多數的股市長期是上漲的，股神巴菲特曾說：美國在二十世紀經歷兩次世界大戰和軍事衝突，十幾次的金融危機與衰退，石油危機，但是道瓊工業指數仍然從66點攀升至破萬點。
而且也不是只有美國這樣，全世界許多地方的股市也有這樣的趨勢，所以應該提早投資你的錢。
為什麼？有兩個理由：
第一是通貨膨脹，第二是科技進步。
所以你會發現越早投資越好，書中是舉美國股市當作案例，在台灣你把時間拉長，不管房市股市其實也有一樣持續上漲的趨勢。如果你覺得十年太短，你可以去看看台灣股市、美國股市這四十年來的變化，短期一定會有高有低，長期來看絕對是上漲的趨勢，你要做的就是盡早投資、快快投資、持續買進。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）