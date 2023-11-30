你的時間花在哪裡，你人生也在哪裡——持續買進，把時間留給體驗人生

文：鼠叔｜倉鼠人生實驗室

近期都會分享一些投資理財的書籍，主要是因為對許多人來說，人生會遇到的瓶頸，不是工作就是錢。每個人都想要財富自由，火（fire）掉你的老闆，過著不被錢追的人生，特別是為了錢求生計，當工作遇到不如意時，是人都一定會這麼想吧。

你一定會想像，如果財富自由了，就能真正去做自己想做的事情了，不用耗在工作上。事實上，想做你真正想做的事，跟把人生耗在工作上，其實是兩碼子事，會有這個體悟，是因為讀了《致富心態》、《別把你的錢留到死》這兩本書，我不禁問問自己。

為什麼我想要財富自由，是因為錢能解決我現在所有的問題嗎？還是我其實只是想逃避現在的工作呢？ 我現在的瓶頸真的是財富自由就能解決嗎？

想要解答這個問題，先來看看《致富心態》中提到的故事，財富自由的清潔工與最終破產的華爾傑金童，這兩人的故事。

致富的矛盾

2014年有個叫做瑞德的92歲清潔工過世，身後居然留下了800萬美元的財富，其中600萬美元捐給小鎮的醫院和圖書館，於是這則新聞引來媒體大幅爭相報導。

1921年出生於普通家庭的瑞德，參加過二戰，戰後回到家鄉在加油站打工25年後退休，但又覺得退休生活太過無聊，又跑去百貨公司當清潔工，平時也沒有什麼花費，只有兩個嗜好，一是閱讀，二是買股票，省吃儉用的錢都投到績優股上了，直到死後，身旁的人才知道他這麼有錢。

同一年，有個叫理查．富斯康的人宣告破產，他的學經歷顯赫，他是哈佛大學企業管理碩士，曾任美林證券的高層經理。他在金融界事業有成，不到40歲就提前退休，轉行成為一位慈善家，財經雜誌《克萊恩》將他選為「四十位四十歲以下精英」之一，他就是大家眼中的人生勝利組。

富斯康最讓人津津樂道，就是他的超級豪宅。這個房子擁有十一套浴室、兩部電梯、兩個游泳池和七個車庫，去過他家的客人全都念念不忘「透明地板下方那一眼望穿的室內游泳池，在裡面用餐、跳舞無比刺激，只不過這套豪宅是富斯康借了大筆錢生出來的，每個月僅是維護費用就高達九萬美元。

2008年金融危機爆發。這場危機幾乎摧毀了每個人的財富，當然富斯康也不例外。高額的債務和難以變現的資產導致他破產，2014年超級豪宅也淪落被法拍的命運。

只不過大家應該聽過伊索寓言中「螞蟻和蚱蜢」的故事吧。螞蟻整個夏天都努力工作儲存食物，而蚱蜢則整天游手好閒、到處玩耍。結果當冬天來臨時，螞蟻依靠儲存的食物活了下來，而蚱蜢則餓死了。

很明顯，羅納．瑞德是個螞蟻，理查．富斯康是蚱蜢，故事告訴我們不要當蚱蜢，因為最後可能會在冬天餓死，簡單來說就是：你賺的每一分錢不是你的錢，你留下來的錢才是你的錢。所以我們應該就像螞蟻一樣努力工作，儲備資源，可是不知道有沒有人想過，螞蟻什麼時候去享樂了？

看到這裡就出現致富的矛盾了，我是很想要財富自由，但是像螞蟻一直拼命工作，等真正財富自由了，好像也沒有享受到，賺這麼多錢要幹嘛，工作難不成就是只為了拼命賺，結果是你一輩子花不到的錢嗎？

其實我羨慕的是，提早財富自由後，能像蚱蜢一樣到處去享受人生、體驗人生，可是我擔心花得太兇，結果無法過冬，餓死怎麼辦？

理查的問題，在於花太多錢在物質上，賺不夠花這很好理解，但仔細想想，其實92歲才過世的瑞德，根本不是工作到死的螞蟻，他其實是懂得儲蓄與投資的蚱蜢，他就是我所羨慕的模板，這句話怎麼說呢？

財富自由的最高境界就是，能像蚱蜢一樣到處去享受人生、體驗人生，可是瑞德有因此不工作嗎？

他還是繼續做清潔工，做到不能做才停止。他的時間就花在投資與閱讀上，投資能讓你了解各產業的脈動，閱讀能開拓人的眼界與視野，而且他92歲才去世，表示健康狀況應該也保持的不錯。

其實瑞德的故事就告訴我答案了，財富自由與你工不工作是兩碼子事，其實是讓你有更多時間可以好好去體驗人生，你可以想成工作是種體驗、投資也是種體驗、陪伴家人、旅遊、創業都是組成人生的種種體驗。

《別把你的錢留到死》一書有句話說得很好：

人生就會是所有體驗的總和。

財富自由是為了能讓你更好的體驗人生，而不是你逃避工作的一種藉口，許多真正財富自由的人，工作時間反而比以往更長，可他們卻樂此不疲，那是因為他們把工作當作一種樂趣、一種體驗。如果你認知到這點的話，你就會知道，想要好好體會人生，你最需要的其實是時間。以下三件事，是我認為善用時間體驗人生，你一定要注意的事情。

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如何善用時間體驗人生？

一、提早投資，持續買進

瑞德的故事告訴我們，一名清潔工是如何達到財富自由的，要做的事情就是提早投資。

《持續買進》一書提到，大多數的股市長期是上漲的，股神巴菲特曾說：美國在二十世紀經歷兩次世界大戰和軍事衝突，十幾次的金融危機與衰退，石油危機，但是道瓊工業指數仍然從66點攀升至破萬點。

而且也不是只有美國這樣，全世界許多地方的股市也有這樣的趨勢，所以應該提早投資你的錢。

為什麼？有兩個理由：

第一是通貨膨脹，第二是科技進步。

所以你會發現越早投資越好，書中是舉美國股市當作案例，在台灣你把時間拉長，不管房市股市其實也有一樣持續上漲的趨勢。如果你覺得十年太短，你可以去看看台灣股市、美國股市這四十年來的變化，短期一定會有高有低，長期來看絕對是上漲的趨勢，你要做的就是盡早投資、快快投資、持續買進。