無懼反同團體抗議，印尼政府允Coldplay演唱會照辦
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儘管有反同團體不斷示威抗議，但印尼政府相信Coldplay演唱會有助於提振當地經濟。即便示威者揚言不取消演唱會就「焚燒」舞台，印尼政府仍表示將努力讓今晚的演唱會順利、安全地進行。
據《雅加達郵報》與《印尼之音》報導，英國搖滾天團Coldplay世界巡迴演唱會即將在今晚（11月15日）於印尼雅加達開唱，印尼上週有反LGBT團體在雅加達多處發起抗議活動，要求當局取消演唱會，並揚言要「燒掉」舞台。印尼政府週一（11月13日）在一場線上活動回應道，將確保Coldplay演唱會將按照原訂計劃進行。
印尼旅游與经济部长桑迪亚加（Sandiaga Uno）說：「我們一起祈禱一切都是為了對我們的經濟產生更好的影響，當然還能創造商業和就業機會。演唱會可以證明演講者也非常值得成為其他世界演唱會的主要舉辦地。」
Coldplay宣佈在雅加達開唱後引起反LGBT團體不滿抗議。他們認為，Coldplay支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群），有的示威民眾還對購買Coldplay演唱會門票的人表示遺憾，認為由於以哈戰爭還未結束，這些門票的費用可以捐給巴勒斯坦。
即便如此，印尼政府表示將努力讓今晚的演唱會順利、安全地進行。同時提醒有關單位以專業的方式進行世界演唱會，以產生正面的影響。
報導指，印尼政府預計這場大型演唱會將吸引大約10000至15000名遊客，有助於提倡當地經濟，以實現印尼經濟目標的20%。
新聞來源
- Coldplay show to go on despite anti-LGBTQ threats: Minister （雅加達郵報）
- Minister Sandiaga Ensures Coldplay Concert Continues Despite Many Waves Of Rejection（印尼之音）
延伸閱讀
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。