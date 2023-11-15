開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/15,
印太

無懼反同團體抗議，印尼政府允Coldplay演唱會照辦

無懼反同團體抗議，印尼政府允Coldplay演唱會照辦
Photo Credit:Coldplay官方IG

我們想讓你知道的是

儘管有反同團體不斷示威抗議，但印尼政府相信Coldplay演唱會有助於提振當地經濟。即便示威者揚言不取消演唱會就「焚燒」舞台，印尼政府仍表示將努力讓今晚的演唱會順利、安全地進行。

據《雅加達郵報》與《印尼之音》報導，英國搖滾天團Coldplay世界巡迴演唱會即將在今晚（11月15日）於印尼雅加達開唱，印尼上週有反LGBT團體在雅加達多處發起抗議活動，要求當局取消演唱會，並揚言要「燒掉」舞台。印尼政府週一（11月13日）在一場線上活動回應道，將確保Coldplay演唱會將按照原訂計劃進行。

印尼旅游與经济部长桑迪亚加（Sandiaga Uno）說：「我們一起祈禱一切都是為了對我們的經濟產生更好的影響，當然還能創造商業和就業機會。演唱會可以證明演講者也非常值得成為其他世界演唱會的主要舉辦地。」

400479880_889728519175699_94769061318497
中間為印尼旅游和創意經濟部長桑迪亞加。Photo Credit: Sandiaga Salahuddin Uno臉書專頁

Coldplay宣佈在雅加達開唱後引起反LGBT團體不滿抗議。他們認為，Coldplay支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群），有的示威民眾還對購買Coldplay演唱會門票的人表示遺憾，認為由於以哈戰爭還未結束，這些門票的費用可以捐給巴勒斯坦。

即便如此，印尼政府表示將努力讓今晚的演唱會順利、安全地進行。同時提醒有關單位以專業的方式進行世界演唱會，以產生正面的影響。

報導指，印尼政府預計這場大型演唱會將吸引大約10000至15000名遊客，有助於提倡當地經濟，以實現印尼經濟目標的20%。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。