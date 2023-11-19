全球最大年度孿生聚會「雙胞胎日」：世界上的另一個你，是否有著相同的靈魂？

文：蔡曉萱

還記得Gucci主題為「Twinsburg雙生之境」的那場大秀嗎？在進行到一半時，場中的隔板升起，隔間的另一頭出現一位長得一模一樣的模特兒、穿著同一件秀服、踩著相同的步伐。這場大秀的靈感來源便是來自於雙胞胎日。在同一個地方看到這麼多對雙胞胎真的是難得的經驗，因此這個節日更吸引了許多科學專家前往研究：

雙胞胎日（Twins Days）是美國俄亥俄州的雙胞胎城（Twinsburg，Ohio）舉辦的活動，每年八月，為了慶祝同卵雙胞胎的兄弟姐妹，每年都有上千對雙胞胎參與，並且依照節日搭配不同主題，是一個非常盛大的慶典。

世界上最大的年度雙胞胎聚會

Photo Credit：GettyImage

雙胞胎日的靈感是來自於19世紀的知名雙胞胎摩西和亞倫・威爾科斯（Moses and Aaron Wilcox）。他們在1819年購買了4000英畝的土地，提出捐贈六英畝的城市廣場和20美元用於新學校建設的建議，但是有一個條件：必須把這個地方的名字改為Twinsburg。

100多年後，Twinsburg正慶祝著美國的200週年紀念日，並決定主辦一個威爾科斯兄弟會喜歡的活動，這就是雙胞胎日的最初雛形，不過當時只有36對雙胞胎出席。

後來Twinsburg市民紛紛看見這個節日的潛力，並積極向市議會提議將節慶正式化，但是當時這個提案被拒絕，經幾番爭取才終於迎來雙胞胎日的正式誕生，現在還成為世界上最大的年度雙胞胎聚會，吸引著來自世界各地的參與者。

多年以來，雙胞胎日也已經發展出自己的傳統，像是參加活動雙胞胎要穿著同樣的服飾，還有每年都以國歌《星條旗》（The Star-Spangled Banner）的表演揭開活動序幕，還配有手語翻譯，並在俄亥俄州14號州道（Ohio State Route 14）上遊行，並且舉辦「最相似」與「最不相似」的比賽。

吸引科學專家研究基因議題

Photo Credit：GettyImage

「我們每年都會交新朋友，雙胞胎之間有一種難以解釋的特殊聯繫。」參與者紛紛興奮地表示自己非常喜歡這個節日，因為這是一年中唯一一段時間，他們不再是少數，而是「正常」的多數。

在同一個地方看到這麼多對雙胞胎真的是難得的經驗，因此這個節日吸引了許多科學界的專家，他們希望找來雙胞胎進行研究，通常在一次的慶典中，會有10支研究小組參與，某些人專注在婚姻、家庭關係議題，有些則研究基因如何影響行為等。

在一次的活動後科學家都會產生許多新的想法和欲探討的問題，像是為什麼一對相同的雙胞兄弟中的一個快樂、但另一個不快樂？或是每個雙胞在網絡上花多少時間？他們被騙了多少次？這是天生的還是後天的？雙胞胎的聚會提供研究者很好的基因比對機會。

每個人身體裡，都承載著兩個人的靈魂

Photo Credit: Gucci

還記得Gucci主題為「Twinsburg雙生之境」的那場大秀嗎？在進行到一半時，場中的隔板升起，隔間的另一頭出現一位長得一模一樣的模特兒、穿著同一件秀服、踩著相同的步伐。

這場大秀的靈感來源便是來自於雙胞胎日，因為創意總監亞歷山德羅・米凱萊（Alessandro Michele）已故的母親，同時也是出自於一對雙胞胎姐妹，她們長相相同、穿著同樣服飾、噴著同款香水，像是神奇的鏡像一般。

Michele一直都認為每個人身體裡，都承載著兩個人的靈魂，他還在大秀結束後流下了對母親懷念的眼淚，是一次帶有非常濃烈情感的作品。

「同樣的衣服在相同的身體上，卻能散發出截然不同的氣質。」Michele說道。這呼應著雙胞胎節中對於參與者的訪問，許多雙胞胎也覺得自己是神奇的存在，雖然有著完全相同的軀殼，或許姊姊在柏林夜店裡嗑著藥的時候，妹妹卻在非洲幫助難民與兒童。這也更凸顯了，即使世界上的某個角落有著另一個你，形貌、穿著都與你相同，每個人終究是相異的個體，更擁有特別的靈魂。

參考資料：

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標：世界上的另一個你，是否有著相同的靈魂？全球最大的年度孿生聚會「雙胞胎日」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員​】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航