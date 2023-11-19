全球最大年度孿生聚會「雙胞胎日」：世界上的另一個你，是否有著相同的靈魂？
我們想讓你知道的是
即使世界上的某個角落有著另一個你，形貌、穿著都與你相同，每個人終究是相異的個體，更擁有特別的靈魂。
文：蔡曉萱
還記得Gucci主題為「Twinsburg雙生之境」的那場大秀嗎？在進行到一半時，場中的隔板升起，隔間的另一頭出現一位長得一模一樣的模特兒、穿著同一件秀服、踩著相同的步伐。這場大秀的靈感來源便是來自於雙胞胎日。在同一個地方看到這麼多對雙胞胎真的是難得的經驗，因此這個節日更吸引了許多科學專家前往研究：
雙胞胎日（Twins Days）是美國俄亥俄州的雙胞胎城（Twinsburg，Ohio）舉辦的活動，每年八月，為了慶祝同卵雙胞胎的兄弟姐妹，每年都有上千對雙胞胎參與，並且依照節日搭配不同主題，是一個非常盛大的慶典。
世界上最大的年度雙胞胎聚會
雙胞胎日的靈感是來自於19世紀的知名雙胞胎摩西和亞倫・威爾科斯（Moses and Aaron Wilcox）。他們在1819年購買了4000英畝的土地，提出捐贈六英畝的城市廣場和20美元用於新學校建設的建議，但是有一個條件：必須把這個地方的名字改為Twinsburg。
100多年後，Twinsburg正慶祝著美國的200週年紀念日，並決定主辦一個威爾科斯兄弟會喜歡的活動，這就是雙胞胎日的最初雛形，不過當時只有36對雙胞胎出席。
後來Twinsburg市民紛紛看見這個節日的潛力，並積極向市議會提議將節慶正式化，但是當時這個提案被拒絕，經幾番爭取才終於迎來雙胞胎日的正式誕生，現在還成為世界上最大的年度雙胞胎聚會，吸引著來自世界各地的參與者。
多年以來，雙胞胎日也已經發展出自己的傳統，像是參加活動雙胞胎要穿著同樣的服飾，還有每年都以國歌《星條旗》（The Star-Spangled Banner）的表演揭開活動序幕，還配有手語翻譯，並在俄亥俄州14號州道（Ohio State Route 14）上遊行，並且舉辦「最相似」與「最不相似」的比賽。
吸引科學專家研究基因議題
「我們每年都會交新朋友，雙胞胎之間有一種難以解釋的特殊聯繫。」參與者紛紛興奮地表示自己非常喜歡這個節日，因為這是一年中唯一一段時間，他們不再是少數，而是「正常」的多數。
在同一個地方看到這麼多對雙胞胎真的是難得的經驗，因此這個節日吸引了許多科學界的專家，他們希望找來雙胞胎進行研究，通常在一次的慶典中，會有10支研究小組參與，某些人專注在婚姻、家庭關係議題，有些則研究基因如何影響行為等。
在一次的活動後科學家都會產生許多新的想法和欲探討的問題，像是為什麼一對相同的雙胞兄弟中的一個快樂、但另一個不快樂？或是每個雙胞在網絡上花多少時間？他們被騙了多少次？這是天生的還是後天的？雙胞胎的聚會提供研究者很好的基因比對機會。
每個人身體裡，都承載著兩個人的靈魂
還記得Gucci主題為「Twinsburg雙生之境」的那場大秀嗎？在進行到一半時，場中的隔板升起，隔間的另一頭出現一位長得一模一樣的模特兒、穿著同一件秀服、踩著相同的步伐。
這場大秀的靈感來源便是來自於雙胞胎日，因為創意總監亞歷山德羅・米凱萊（Alessandro Michele）已故的母親，同時也是出自於一對雙胞胎姐妹，她們長相相同、穿著同樣服飾、噴著同款香水，像是神奇的鏡像一般。
Michele一直都認為每個人身體裡，都承載著兩個人的靈魂，他還在大秀結束後流下了對母親懷念的眼淚，是一次帶有非常濃烈情感的作品。
「同樣的衣服在相同的身體上，卻能散發出截然不同的氣質。」Michele說道。這呼應著雙胞胎節中對於參與者的訪問，許多雙胞胎也覺得自己是神奇的存在，雖然有著完全相同的軀殼，或許姊姊在柏林夜店裡嗑著藥的時候，妹妹卻在非洲幫助難民與兒童。這也更凸顯了，即使世界上的某個角落有著另一個你，形貌、穿著都與你相同，每個人終究是相異的個體，更擁有特別的靈魂。
參考資料：
- Wikipedia：Twins Days
- Upcoming Twins Days Festivals
- The world's largest twins festival
- I went to an annual twins festival in Ohio with over 1,800 sets of twins. Here are 9 things that surprised me.
- Seeing double in Twinsburg — more than 2,000 pairs of twins descend on Ohio town
- Twins scouted at Twinsburg 'Twins Day' festival walk for Gucci at Milan Fashion Week
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：世界上的另一個你，是否有著相同的靈魂？全球最大的年度孿生聚會「雙胞胎日」
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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