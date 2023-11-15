墨西哥首位非二元性別法官被發現死亡，LGBTQ+群上街抗議檢方倉促排除性別仇恨犯罪
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巴埃納的死令多元性別人士深感悲痛，因為不滿檢方調查倉促並排除他殺，墨西哥各地LGBTQ+群體13日晚間發起抗議活動，呼籲政府應考量性別仇恨因素，進行公正調查。據統計，2018年至2022年，已發生453起針對多元性別群體的謀殺案，其中跨性別人士最容易遇害。
11月13日晚間，數千名憤怒與悲傷的抗議者聚集在墨西哥城，為墨西哥著名的LGBTQ+倡議者、該國首位非二元性別法官的死亡伸張正義。抗議者質疑檢方初步調查結果，認為整起案件可能是針對性別因素的仇恨犯罪。儘管同性婚姻在墨西哥已經合法，但該國多元性別群體仍不斷飽受歧視和暴力攻擊。
檢方初步排除第三人涉案
墨西哥首位非二元性別法官巴埃納（Jesús Ociel Baena）13日早上被發現陳屍家中，屋內還有另一具屍體，阿瓜斯卡連特斯州（Aguascalientes）當局確認為巴埃納的同住伴侶。
墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodríguez）表示，根據初步調查結果，房屋大門深鎖，屋外沒有發現血跡，因此排除第三人入侵並涉案的可能性。
阿瓜斯卡連特斯州檢察總長菲格羅亞（Jesús Figueroa）指出，目前沒有證據證明兩人遭到謀殺。檢方發現，巴埃納與其伴侶死亡時握有刮鬍刀片，且巴埃納身上有20處刀片劃傷傷口，其中一處割傷頸部，推論這是傷亡主因。
抗議性別仇恨犯罪
因為不滿檢方調查倉促並排除他殺，墨西哥各地LGBTQ+群體13日晚間發起抗議活動，呼籲政府應考量性別仇恨因素，進行公正調查。
數千人沿著墨西哥城改革大道（Paseo de la Reforma）遊行，一邊揮舞多元性別群體的象徵旗幟，一邊高喊「正義」、「我們不會保持沉默」、「國家的謊言」。
墨西哥LGBTQ+團體「Letra Ese」統計，2018年至2022年，已發生453起針對多元性別群體的謀殺案，其中跨性別人士最容易遇害。
Letra Ese總監布里托 （Alejandro Brito）表示，由於巴埃納知名度高，收到許多仇恨、暴力甚至死亡威脅，檢方調查過程不應忽視這項因素。他還擔心，巴埃納之死可能激發針對LGBTQ+群體的恐嚇與暴力行為。
布里託說，如果這是出於偏見的犯罪，那麼這就是在恐嚇多元性別者，「如果你公開自己的身份，就可能遭致如此下場。」
巴埃納是墨西哥著名的LGBTQ+倡議者，他是阿瓜斯卡連特斯自治大學的教授，並在2022年10月成為阿瓜斯卡連特斯州選舉法院（Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes）的地方法官。
巴埃納曾說，「多元性別群體可以憑藉自己的優點，進入公共政策的決策場域。」
2022年10月，塔毛利帕斯州（Tamaulipas）通過同性婚姻合法化的議案，至此墨西哥全境承認同性婚姻。今年五月，墨西哥也推出新的護照政策，讓墨西哥人不必在護照上註記為男性或女性。
儘管拉丁美洲數十年來在婚姻平權方面取得突破性進展，但多元性別人士和性少數群體仍面臨社會和宗教保守派的嚴重暴力和歧視。
新聞來源
- Mexico’s first openly non-binary magistrate and prominent LGBTQ activist found dead（CNN）
- ‘A painful loss for our community’: Mexico’s queer population demands answers in magistrate death（The Guardian）
- Mexico's 1st nonbinary magistrate found dead; protesters push for thorough investigation（abc News）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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