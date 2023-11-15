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2023/11/15,
印太

印度山區高速公路隧道工程坍塌，40工人受困逾70小時無生命危險、等待救援

印度山區高速公路隧道工程坍塌，40工人受困逾70小時無生命危險、等待救援
Photo Credit: GettyImages

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印度喜馬拉雅山區一處興建中的高速公路隧道上週日發生坍方意外，40名工人至今已經受困超過72小時。當地政府表示，所有受困的工人都平安，救難人員一邊搭建逃生通道，一邊利用管線為受困的工人們提供水、氧氣和食物。

印度當地時間12日凌晨5點，與喜馬拉雅山相鄰的北阿坎德邦省（Uttarakhand），一處興建中的高速公路隧道坍方，導致40名工人受困。北阿坎德邦省政府昨（14）日表示，救援工作持續進行，已經向受困者提供水、食物、氧氣以及一些必須藥品。印度災害管理負責人辛哈（Ranjit Kumar Sinha）則說，預計在週二晚上或週三救出受困工人。

當地資深警員亞杜凡希（Arpan Yaduvanshi）告訴《BBC》，週日（12日）凌晨5點，在距離高速公路工程入口200多公尺處的部分隧道坍塌，事發當下有一群工人正在施工。報導指出，附近的山坡滑動，導致施工中的隧道塌陷，成堆的碎石與崩塌的工程碎片切斷道路，更阻斷隧道內的氧氣。

150多名救難人員24小時接力搶救

《印度時報》報導，此次的救援行動一共派出超過150名人力，包括印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）、縣級災害應變部隊（State Disaster Response Force ，SDRF）、印藏邊境警察（Indo-Tibetan Border Police ，ITBP）與印度邊境道路局（Border Roads Organisation，BRO）投入救災。

報導指出，該隧道全長約4.5公里，連結北阿坎德邦內兩座城市，坍方意外發生在其中一側入口處270公尺處，掉落的碎石將50至60公尺長的路段堵住，使工人們受困於此。當局在事發過後表示，已經聯繫上受困的40名工人，他們都很平安。

救災初期，當局出動大型機具試圖清除坍方的碎石堆，但並不管用。印度國家災害應變部隊的沙希迪（Mohsen Shahidi）說，這是一項艱難的工程，當團隊試著清理碎石殘骸時，有更多的碎石從上方掉下。在清除部分的落石碎片後，救難人員利用管線，將水、食物、氧氣和一些藥品運給受困工人，以確保他們的生命安全。

災後48小時後開始搭建逃生管道

坍塌事故發生後第二天，北阿坎德邦省災害應變部隊指揮米什拉（Manikant Mishra）說，他們一直與受困工人保持聯繫，並表示受困工人們的狀態良好，且很快會獲救。

《印度斯坦時報》《CBS》，當局於週二（14日）決定改變救援方式，利用螺旋機器，以水平的方式鑽孔，降低對結構的破壞。一邊鑽鑿通道，一邊注入混泥土固定碎石，再將寬度約90公分、長度約6公尺的鋼管插入其中，打造一條能夠讓受困的工人們爬出來的逃生通道。

印度國家災害應變中心14日表示，由5名工程師所組成的專業團隊抵達現場，監督逃生通道的建置。不過，現場救災人員坦言，設置逃生通道所需的時間難以估計。與此同時，受困者與家人們得以對話。一名受困者的兒子阿卡什（Akash Singh Negi）說道，他透過運送食物和氧氣的管子與父親對話，「但僅對話持續幾秒鐘。」阿卡什的父親告訴他，受困的工人們很安全，不必擔心。

印度災害管理負責人辛哈（Ranjit Kumar Sinha）14日也告訴《印度時報》，當局預計會在當地時間週二晚間至週三，將所有受困的工人救出。

政府「野心勃勃」的朝聖公路坍方引起各界質疑

此次發生坍塌意外的隧道，屬於聯邦政府基礎建設之一的「查爾達姆高速公路」計畫。《路透社》報導，查爾達姆高速公路計畫，是總理莫迪（Narendra Modi）最「野心勃勃」的計畫，斥資15億美元，興建全長889公里的雙向高速公路，以連結查爾達姆（Char Dham）的四個印度教朝聖地。

《印度時報》指出，坍方發生的隧道是查爾達姆高速公路計畫中，最長的一段隧道，通車後將縮短北阿坎德邦省烏德爾加希市與喜馬拉雅山區朝聖地，將近26公里的路程。不過，高速公路和隧道所在地繞經喜馬拉雅山區，《CBS》引述環境專家表示，該區域時常發生地震、地滑以及洪災，不適合興建大型基礎建設。

《路透社》也指出，受到高速公路計畫施工影響，沿線有數百棟建築因此下陷，迫使部分工程停止。此外，一份2020年法院提出的專家小組報告稱，該計畫施工前並未適當的評估。對此，聯邦政府公開回應，工程設計採用環境友善工法，以確保地質不穩定區域的安全。

北阿坎德邦省省長達米（Pushkar Singh Dhami）昨天告訴當地通訊社《亞洲國際新聞》，省政府將檢查隧道工程，並確保工程會安全完工。至於隧道坍方的原因，《印度時報》指出，政府部門與相關專家在14日已組成調查團隊，前往山區探勘，調查事故原因。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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