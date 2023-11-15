印度山區高速公路隧道工程坍塌，40工人受困逾70小時無生命危險、等待救援
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印度喜馬拉雅山區一處興建中的高速公路隧道上週日發生坍方意外，40名工人至今已經受困超過72小時。當地政府表示，所有受困的工人都平安，救難人員一邊搭建逃生通道，一邊利用管線為受困的工人們提供水、氧氣和食物。
印度當地時間12日凌晨5點，與喜馬拉雅山相鄰的北阿坎德邦省（Uttarakhand），一處興建中的高速公路隧道坍方，導致40名工人受困。北阿坎德邦省政府昨（14）日表示，救援工作持續進行，已經向受困者提供水、食物、氧氣以及一些必須藥品。印度災害管理負責人辛哈（Ranjit Kumar Sinha）則說，預計在週二晚上或週三救出受困工人。
當地資深警員亞杜凡希（Arpan Yaduvanshi）告訴《BBC》，週日（12日）凌晨5點，在距離高速公路工程入口200多公尺處的部分隧道坍塌，事發當下有一群工人正在施工。報導指出，附近的山坡滑動，導致施工中的隧道塌陷，成堆的碎石與崩塌的工程碎片切斷道路，更阻斷隧道內的氧氣。
150多名救難人員24小時接力搶救
《印度時報》報導，此次的救援行動一共派出超過150名人力，包括印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）、縣級災害應變部隊（State Disaster Response Force ，SDRF）、印藏邊境警察（Indo-Tibetan Border Police ，ITBP）與印度邊境道路局（Border Roads Organisation，BRO）投入救災。
報導指出，該隧道全長約4.5公里，連結北阿坎德邦內兩座城市，坍方意外發生在其中一側入口處270公尺處，掉落的碎石將50至60公尺長的路段堵住，使工人們受困於此。當局在事發過後表示，已經聯繫上受困的40名工人，他們都很平安。
救災初期，當局出動大型機具試圖清除坍方的碎石堆，但並不管用。印度國家災害應變部隊的沙希迪（Mohsen Shahidi）說，這是一項艱難的工程，當團隊試著清理碎石殘骸時，有更多的碎石從上方掉下。在清除部分的落石碎片後，救難人員利用管線，將水、食物、氧氣和一些藥品運給受困工人，以確保他們的生命安全。
災後48小時後開始搭建逃生管道
坍塌事故發生後第二天，北阿坎德邦省災害應變部隊指揮米什拉（Manikant Mishra）說，他們一直與受困工人保持聯繫，並表示受困工人們的狀態良好，且很快會獲救。
據《印度斯坦時報》和《CBS》，當局於週二（14日）決定改變救援方式，利用螺旋機器，以水平的方式鑽孔，降低對結構的破壞。一邊鑽鑿通道，一邊注入混泥土固定碎石，再將寬度約90公分、長度約6公尺的鋼管插入其中，打造一條能夠讓受困的工人們爬出來的逃生通道。
印度國家災害應變中心14日表示，由5名工程師所組成的專業團隊抵達現場，監督逃生通道的建置。不過，現場救災人員坦言，設置逃生通道所需的時間難以估計。與此同時，受困者與家人們得以對話。一名受困者的兒子阿卡什（Akash Singh Negi）說道，他透過運送食物和氧氣的管子與父親對話，「但僅對話持續幾秒鐘。」阿卡什的父親告訴他，受困的工人們很安全，不必擔心。
印度災害管理負責人辛哈（Ranjit Kumar Sinha）14日也告訴《印度時報》，當局預計會在當地時間週二晚間至週三，將所有受困的工人救出。
政府「野心勃勃」的朝聖公路坍方引起各界質疑
此次發生坍塌意外的隧道，屬於聯邦政府基礎建設之一的「查爾達姆高速公路」計畫。《路透社》報導，查爾達姆高速公路計畫，是總理莫迪（Narendra Modi）最「野心勃勃」的計畫，斥資15億美元，興建全長889公里的雙向高速公路，以連結查爾達姆（Char Dham）的四個印度教朝聖地。
《印度時報》指出，坍方發生的隧道是查爾達姆高速公路計畫中，最長的一段隧道，通車後將縮短北阿坎德邦省烏德爾加希市與喜馬拉雅山區朝聖地，將近26公里的路程。不過，高速公路和隧道所在地繞經喜馬拉雅山區，《CBS》引述環境專家表示，該區域時常發生地震、地滑以及洪災，不適合興建大型基礎建設。
《路透社》也指出，受到高速公路計畫施工影響，沿線有數百棟建築因此下陷，迫使部分工程停止。此外，一份2020年法院提出的專家小組報告稱，該計畫施工前並未適當的評估。對此，聯邦政府公開回應，工程設計採用環境友善工法，以確保地質不穩定區域的安全。
北阿坎德邦省省長達米（Pushkar Singh Dhami）昨天告訴當地通訊社《亞洲國際新聞》，省政府將檢查隧道工程，並確保工程會安全完工。至於隧道坍方的原因，《印度時報》指出，政府部門與相關專家在14日已組成調查團隊，前往山區探勘，調查事故原因。
新聞來源
- Uttarakhand tunnel collapse: Rescuers race to save 40 workers trapped in India tunnel（BBC）
- India tunnel collapse leaves 40 workers trapped for days, rescuers racing to bore through tons of debris（CBS）
- Rescuers drill to reach 40 workers in India tunnel collapse（Reuters）
- How 3-ft pipe will rescue workers trapped inside Uttarakhand tunnel; what's the plan?（Hintustan Times）
- Uttarakhand Tunnel Crash News Live Updates: Drilling begins to create escape passage for trapped workers（The Times of India）
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。