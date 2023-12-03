《改變人生的3分鐘書寫》：睡前回顧當天發生的小確幸，就能為明日的你充電
我們想讓你知道的是
當然，不可能每天都是發生好事，偶爾也會在工作上出錯、整個人陷入沮喪，有時候也會因為疲憊不堪使得身體狀況不佳；可能也會出現事情進展不如預期、一整天都無精打采的日子。儘管如此，只要一天花三分鐘進行回顧，找出當天發生的小確幸與喜悅，便能讓自己認知到「原來今天也是不錯的一天」，帶著平穩的心情進入夢鄉。
文：本橋平祐（Hashimoto Heisuke）、井上由香里（Inoue Yukari）
將當天的心情轉換成文字，深入感受
完成前述pure life check診斷後，若是在「自我理解」、「未來」、「行為」、「狀態」等所有項目裡，得分均低於二〇分的人，也許正感到困惑不已，不知道「自己真正想做的事情是什麼」或「自己想要前進的方向」，甚至「目前為止，根本沒機會深入思考關於自己的事」。可能有些人即使想要加強肯定自己、誠實面對自己，在填寫練習單時卻腦袋一片空白，遲遲想不出答案，而感到沮喪不已。
如果一個人平時總是把別人的事看得比自己重要，在不知不覺間，察言觀色、壓抑自己的感受已成了理所當然，會更難意識到自己的情感。因此，沒辦法立刻掌握對自己而言重要的價值觀、不知道自己究竟想做什麼，也並非不可能的事。
不過，沒有必要為此感到沮喪。如果你無法想像出理想自我與目標自我，或是腦海裡只能想到一大堆非做不可的事，當希望你單純思考想做的事，思考就會停頓下來的人，在著眼未來之前，先把日常生活中感受到的事物，化為言語開始做起吧！這麼一來，便能提升自己的感知程度，更了解自己的感受與想法。
只要回顧兩件事，就能讓心情沉靜下來
為了深入了解自己每天的感受，建議大家可以在一整天的尾聲進行「回顧」。也許有人會覺得「這是要寫日記的意思嗎？可是我又不是那種很勤勞的人，每天要寫這麼多感覺很累」。請放心，回顧的主題只有兩項而已！而且只要各寫一句話就夠了。一天只要花三至五分鐘左右就能輕鬆完成，即使是原本不習慣寫日記或手帳的人，也可以毫不費力地持續下去。
回顧❶ 今天發生的好事
寫下今天發生的快樂、開心、有趣的事，或是讓自己有所學習成長的事。
範例：午餐享用的義大利麵非常美味。
回顧❷ 今天值得感謝的事
寫下被別人稱讚而讓自己很開心的事，或受到別人親切的對待。
範例：表面上什麼都沒說、卻在工作上幫我很多的A，謝謝你！
若是突然被問到：「現在心情如何？」或「今天感覺怎麼樣？」應該會很難立刻回答，所以重點就在於要聚焦「快樂或開心的事」、「讓自己湧現感謝心情的事」，專注在內心深處的感受。
也許有些人會擔心，自己可能沒辦法每天持之以恆把這些感受寫下來，不過，只要開始書寫，應該就能感覺到，其實好事與值得感謝的事充斥在日常生活之中。
請大家以放鬆隨興的心情，誠實面對過去一直被自己置之不理的內心感受吧！只要努力回顧，這段時光就會自然而然融入於日常生活中。這麼做可以磨練自己的感覺，對開心、快樂、感謝等情感會更敏感，同時也可以了解到自己對什麼感興趣、又討厭些什麼，慢慢找回自己的初衷。
此外，一旦專注於當天發生的好事，腦海中自然也會浮現起自己當天完成的事，有助於培養為自我加分的「TO BE思考」。當一個人察覺到，其實自己比想像中完成更多事時，自我肯定感也會有所提升。
不僅如此，即使是有些沮喪的日子裡，這麼做也能讓自己的思緒意識到好事，有助於轉念：「其實，今天也不完全都是討厭的事。」不少人都是藉由這個習慣，讓情緒起伏變得更穩定。
因為這麼做可以讓人在日常生活中找到幸福，可以緩和「一定要變得跟那個人一樣」的焦慮感，以及平時被自己忽視的空虛感，並逐漸邁向my pure life。這個看似平凡無奇的練習，只要持續下去，就能帶來不同凡響的效果。
睡前回顧今天的好事，能為明日充電
順帶一提，pure life diary方法中的回顧，並不刻意專注於自己做不到或需要反省的事。這是為了讓人聚焦於收穫及正面的好事，幫助大家養成加分思考的習慣。
舉例來說，只要一被問到：「今天有發生什麼難過的事嗎？」我們的大腦就會以感受到悲傷為前提，拚命搜尋悲傷的事。為了養成TO BE思考的習慣，過濾自己意識到的事物也很重要。妥善運用大腦的運作機制，讓自己學會回顧好事、讓內心充盈滿足的事。
當然，不可能每天都是發生好事，偶爾也會在工作上出錯、整個人陷入沮喪，有時候也會因為疲憊不堪使得身體狀況不佳；可能也會出現事情進展不如預期、一整天都無精打采的日子。儘管如此，只要一天花三分鐘進行回顧，找出當天發生的小確幸與喜悅，便能讓自己認知到「原來今天也是不錯的一天」，帶著平穩的心情進入夢鄉。
並不是要大家不可以思考負面的事、不可以反省自己，而是因為據說在睡前思考的事情，很容易停留在記憶裡。為了幫助自己心情愉快地迎接隔天早晨，在就寢前的回顧時刻，就讓自己養成習慣寫下好事及值得感謝的事吧！
不過，若是那種無論如何都很煩躁不安的時刻，千萬不要勉強自己，建議試著進行後文會提到的情感練習。
做完上述的兩項回顧後，若覺得當天還寫得不夠時，請將當下心裡感受到的心情繼續寫出來。除了針對「今天發生的好事」、「今天值得感謝的事」寫下自己的感受，更進一步深入內省之外，也可以寫下對明天的鼓勵。
每天都可以依照當下的心情與花費的時間，隨意調整回顧的程度。
書籍介紹
本文摘錄自《改變人生的3分鐘書寫：成功案例不斷！拿起筆開始寫，願望就能成真（隨書附QR碼，可下載書中的練習）》，聯經出版
作者：本橋平祐（Hashimoto Heisuke）、井上由香里（Inoue Yukari）
譯者：林慧雯
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。