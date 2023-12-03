《改變人生的3分鐘書寫》：睡前回顧當天發生的小確幸，就能為明日的你充電

文：本橋平祐（Hashimoto Heisuke）、井上由香里（Inoue Yukari）

將當天的心情轉換成文字，深入感受

完成前述pure life check診斷後，若是在「自我理解」、「未來」、「行為」、「狀態」等所有項目裡，得分均低於二〇分的人，也許正感到困惑不已，不知道「自己真正想做的事情是什麼」或「自己想要前進的方向」，甚至「目前為止，根本沒機會深入思考關於自己的事」。可能有些人即使想要加強肯定自己、誠實面對自己，在填寫練習單時卻腦袋一片空白，遲遲想不出答案，而感到沮喪不已。

如果一個人平時總是把別人的事看得比自己重要，在不知不覺間，察言觀色、壓抑自己的感受已成了理所當然，會更難意識到自己的情感。因此，沒辦法立刻掌握對自己而言重要的價值觀、不知道自己究竟想做什麼，也並非不可能的事。

不過，沒有必要為此感到沮喪。如果你無法想像出理想自我與目標自我，或是腦海裡只能想到一大堆非做不可的事，當希望你單純思考想做的事，思考就會停頓下來的人，在著眼未來之前，先把日常生活中感受到的事物，化為言語開始做起吧！這麼一來，便能提升自己的感知程度，更了解自己的感受與想法。

只要回顧兩件事，就能讓心情沉靜下來

為了深入了解自己每天的感受，建議大家可以在一整天的尾聲進行「回顧」。也許有人會覺得「這是要寫日記的意思嗎？可是我又不是那種很勤勞的人，每天要寫這麼多感覺很累」。請放心，回顧的主題只有兩項而已！而且只要各寫一句話就夠了。一天只要花三至五分鐘左右就能輕鬆完成，即使是原本不習慣寫日記或手帳的人，也可以毫不費力地持續下去。

回顧❶ 今天發生的好事

寫下今天發生的快樂、開心、有趣的事，或是讓自己有所學習成長的事。

範例：午餐享用的義大利麵非常美味。

回顧❷ 今天值得感謝的事

寫下被別人稱讚而讓自己很開心的事，或受到別人親切的對待。

範例：表面上什麼都沒說、卻在工作上幫我很多的A，謝謝你！

若是突然被問到：「現在心情如何？」或「今天感覺怎麼樣？」應該會很難立刻回答，所以重點就在於要聚焦「快樂或開心的事」、「讓自己湧現感謝心情的事」，專注在內心深處的感受。

也許有些人會擔心，自己可能沒辦法每天持之以恆把這些感受寫下來，不過，只要開始書寫，應該就能感覺到，其實好事與值得感謝的事充斥在日常生活之中。

請大家以放鬆隨興的心情，誠實面對過去一直被自己置之不理的內心感受吧！只要努力回顧，這段時光就會自然而然融入於日常生活中。這麼做可以磨練自己的感覺，對開心、快樂、感謝等情感會更敏感，同時也可以了解到自己對什麼感興趣、又討厭些什麼，慢慢找回自己的初衷。

此外，一旦專注於當天發生的好事，腦海中自然也會浮現起自己當天完成的事，有助於培養為自我加分的「TO BE思考」。當一個人察覺到，其實自己比想像中完成更多事時，自我肯定感也會有所提升。

不僅如此，即使是有些沮喪的日子裡，這麼做也能讓自己的思緒意識到好事，有助於轉念：「其實，今天也不完全都是討厭的事。」不少人都是藉由這個習慣，讓情緒起伏變得更穩定。

因為這麼做可以讓人在日常生活中找到幸福，可以緩和「一定要變得跟那個人一樣」的焦慮感，以及平時被自己忽視的空虛感，並逐漸邁向my pure life。這個看似平凡無奇的練習，只要持續下去，就能帶來不同凡響的效果。

睡前回顧今天的好事，能為明日充電

順帶一提，pure life diary方法中的回顧，並不刻意專注於自己做不到或需要反省的事。這是為了讓人聚焦於收穫及正面的好事，幫助大家養成加分思考的習慣。

舉例來說，只要一被問到：「今天有發生什麼難過的事嗎？」我們的大腦就會以感受到悲傷為前提，拚命搜尋悲傷的事。為了養成TO BE思考的習慣，過濾自己意識到的事物也很重要。妥善運用大腦的運作機制，讓自己學會回顧好事、讓內心充盈滿足的事。

當然，不可能每天都是發生好事，偶爾也會在工作上出錯、整個人陷入沮喪，有時候也會因為疲憊不堪使得身體狀況不佳；可能也會出現事情進展不如預期、一整天都無精打采的日子。儘管如此，只要一天花三分鐘進行回顧，找出當天發生的小確幸與喜悅，便能讓自己認知到「原來今天也是不錯的一天」，帶著平穩的心情進入夢鄉。

並不是要大家不可以思考負面的事、不可以反省自己，而是因為據說在睡前思考的事情，很容易停留在記憶裡。為了幫助自己心情愉快地迎接隔天早晨，在就寢前的回顧時刻，就讓自己養成習慣寫下好事及值得感謝的事吧！

不過，若是那種無論如何都很煩躁不安的時刻，千萬不要勉強自己，建議試著進行後文會提到的情感練習。

做完上述的兩項回顧後，若覺得當天還寫得不夠時，請將當下心裡感受到的心情繼續寫出來。除了針對「今天發生的好事」、「今天值得感謝的事」寫下自己的感受，更進一步深入內省之外，也可以寫下對明天的鼓勵。

每天都可以依照當下的心情與花費的時間，隨意調整回顧的程度。

書籍介紹

本文摘錄自《改變人生的3分鐘書寫：成功案例不斷！拿起筆開始寫，願望就能成真（隨書附QR碼，可下載書中的練習）》，聯經出版

作者：本橋平祐（Hashimoto Heisuke）、井上由香里（Inoue Yukari）

譯者：林慧雯