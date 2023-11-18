【國際新聞圖輯】APEC峰會抗議活動炒熱舊金山街頭、印尼穆斯林抗議Colplay演唱會、羅興亞難民船又被趕走

2023年亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）從11月15日開始在美國舊金山舉行，為期三天的會議聚集了來自世界各國的領袖，同時也吸引各式各樣的倡議團體，讓舊金山市中心「熱鬧無比」。

以色列和哈瑪斯的衝突持續，恰逢美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的募款活動，主張停戰以及支持巴勒斯坦的相關團體走上街頭，抗議以巴戰爭、訴求停火。

同樣地，在韓國首爾的街頭，也有人權團體發起活動，在市中心的廣場上擺放上千雙鞋子，象徵著那些在戰火下死去的人們。與會者將白色鮮花插在鞋子上，弔念加薩走廊上逝去的生命。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。

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冰島南部城市格林達維克（Grindavik）上週末發生數千起地震，冰島氣象局測得一條長熔岩流正在地底下不到一公里的淺層地帶移動，緊急撤離格林達維克鎮上4000名住戶與遊客。

11月13日，地震發生過後地面上出現許多巨大的裂痕和大洞，不時還會冒出陣陣白煙。冰島民間保護暨急難管理署負責人芮尼森（Vidir Reynisson）11日曾表示，岩漿正在表層流動，當局推測火山可能在數小時或近幾天噴發。

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11月13日早上，打扮成鴨子的善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals，PETA）成員，站在香港H&M旗艦店外抗議。他們呼籲總部設在瑞典的跨國服飾品牌H&M，停止使用來自越南以殘忍手段所取得的羽絨產品。

這些「鴨子」手上拿的標語寫道：「羽絨是血腥、殘忍的！丟掉它！」、「H&M：從虐待動物中獲利」，以及「世界友善日 請善待鴨子」等標語，除向服飾品牌抗議，也呼籲民眾拒絕購買標示負責任羽絨標準（Responsible Down Standard，RDS）的產品。



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2023年的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）本週於美國舊金山舉辦，聚集所有來自世界各地的領導人和跨國記者，讓舊金山街頭充斥著各式各樣的「示威」，尤其是上街倡議以色列與哈瑪斯停戰的人們。

11月14日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在舊金山商業交易所進行募款活動，與此同時，支持巴勒斯坦的抗議者，手持巴勒斯坦國旗站在交易所前進行停火示威。

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11月15日，英國搖滾天團Coldply（酷玩樂團）在印尼雅加達舉辦演唱會，他們以結合團體所宣揚的價值觀與演出而聞名。眾所周知，主唱馬丁時常穿著彩虹顏色的衣服，並在表演中揮舞同志驕傲旗幟。

不過，此舉卻引來大批印尼保守派穆斯林的不滿，他們認為樂團宣揚的LGBTQ價值與伊斯蘭教教義相違背，超過200名穆斯林在市區各地，包括演場會場館外和英國大使館示威遊行，舉著「拒絕、取消、解散Coldplay演唱會」海報，訴求取消當晚的演出。

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11月16日，一艘載滿緬甸羅興亞人的難民船駛向印尼西部，當地政府同意他們能夠短暫登陸，並提供水和食物。但在短短一夜的停留後，他們又再次被趕走，瘦弱的羅興亞難民和孩童在海灘一邊祈禱，一邊哭泣，懇求居民讓他們留下來。

這週，印尼亞齊特區（Aceh）在三天內接受三艘滿載羅興雅人的難民船，為將近600人提供援助。居民表示，當地是許多羅興亞人過渡到印尼其他地方的中繼站，但隨著緬甸局勢越漸動盪，越來越多羅興亞人來到島上，使雙方之間的緊張情緒升溫。

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11月17日，韓國首爾舉辦一場維護人權的抗議活動，期間他們擺出上千雙鞋子，象徵著那些在加薩地區，因為以色列攻擊而過世的人們。

與會者們將一朵朵白色的花插在鞋子上，悼念逝去的人。他們也舉出「停止戰爭，即刻停火」、「停止燃燒以色列人」、「戰爭罪」等標語，呼籲以色列和哈瑪斯停戰。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航