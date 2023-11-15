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2023/11/15,
政治

第2次藍白合政黨協商達共識：將聯合競選、組聯合政府，11月18日公布民調

第2次藍白合政黨協商達共識：將聯合競選、組聯合政府，11月18日公布民調
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國民黨與民眾黨今天政黨協商達成共識，決定以民調結果決勝負。雙方約定各自推派民調專家，結合社會各界民調與內參民調，由民調專家檢視評估。若結果超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

國民黨與民眾黨今（15）日在前總統馬英九見證下，舉行第二次藍白合政黨協商。雙方同意以民調結果，決定出總統與副總統人選。兩黨也將聯合競選，選後成立聯合政府，實現第三波民主改革。藍白合的結果將於11月18日上午由馬英九基金會公布。

藍白怎麼合？

根據共識聲明內容，藍白合的方式，將由前總統馬英九、國民黨與民眾黨，各推薦一位民調統計專家。由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。

雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人。不分區政黨票，則由各黨各自努力。

國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

藍白合歷史性的一刻

前總統馬英九表示，今天國民黨跟民眾黨達成合作協議，為台灣政治史上締造新紀錄，使得雙方在未來選舉和其他方面都能相互幫忙，對於台灣和兩黨都是非常值得紀念的一天。

國民黨總統參選人侯友宜說，兩黨合作方式在這幾天就會有結果出來，不管結果如何，誰正誰副，都會攜手合作，讓中華民國這塊土地能夠平安。

國民黨主席朱立倫說，「今天我們在寫台灣歷史，不單是第三波民主改革，這次的聯合競選，到未來要組聯合政府，都能夠讓台灣匯集更多力量，讓這個社會變得更好」。朱立倫認為，藍白在共同努力之下，全力爭取2024的勝選，一起為中華民國而努力。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，今天是歷史性的一刻，台灣從來沒有過聯合政府。聯合政府要如何組織與運作都是一個嘗試，至於結果如何還要靠大家的努力。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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