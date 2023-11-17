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TNL+ 2023/11/17,
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為何新加坡政權接班不出亂子？權力交接雖存風險，但規則明確比中國透明

為何新加坡政權接班不出亂子？權力交接雖存風險，但規則明確比中國透明
新加坡副總理兼財政部長黃循財。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

雖然新加坡雖然政黨輪替發生概率較低，但建國總理李光耀從來沒有輕視接班制度的建立，這或許是新加坡的政治存續始終比起其他威權國家都穩定的原因，李光耀曾提到：「一個成功的領導人最重要的職責是確保權力有序地移交給合適的人。失敗的繼任意味著你所做的一切將付諸東流」

文：李貝欣、李政豪

同樣作為威權國家（Authoritarian Regime），新加坡和中國的執政黨似乎走向不同的政治軌道。在中共二十大之後，習近平強勢連任打破以往的政治規則，包括最近已故的李克強都得離開權力中心，外界戲稱習近平正式走向登基之路。但反觀新加坡，行動黨早於2020就佈局下一代接班執政團隊，充分做好權力交接工作（註1）。

毫無意外，也沒任何驚喜的，新加坡總理李顯龍於11月5日召開的人民行動黨大會中表示，副總理兼財政部長黃循財將領導行動黨迎戰下一屆大選。本文探討，這次新加坡第四代領導人（Fourth-Generation Leadership，簡稱4G）的交棒歷程，不難發現新加坡政治繼承還是存在一定的風險。

精英政治與接班邏輯

過往在提及威權政體的接班邏輯，都認為失序、混亂以及不透明。但隨著冷戰結束，學界開始觀察到威權與民主國家為了政體的存續，都會制定明確的接班規則。只是傳統的民主國家都以民主程序來投選出國家領導人，而且當國家民主深化越久，連許多機構包含政黨的領導人也必須藉由民主程序選拔出來。

威權政體在定義上來說就缺乏這種公平公正的民主程序，故政體程序風險也比民主國家高出不少。理由很簡單，當統治者牢牢抓住所有權力不放，成為所有遊戲規則最後的裁決者，其實會讓其他政治精英非常不放心。

史達林（又稱斯大林）、與毛澤東時期，雖然名謂集體領導制，但其他政治精英更像是臣子或智囊團，而不是夥伴關係。史與毛任內所對付、流放、暗殺的政治精英不計其數，這也是黨內高層終日提心吊膽的原因。

蓋獨裁者在統治期間無人敢過問接班人事宜，否則也會被視為挑釁，所以一旦獨裁者在職時離世，就會因權力空窗期而引發派系嚴重的鬥爭。衝突、政變以及內戰通常就是在這種權力轉換期發生。

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