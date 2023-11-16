最重視國際人道主義的歐盟，為何對「以巴停火」議題難有一致立場？
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就當前以哈加薩衝突的幾個關鍵議題上，歐盟各國外長已經達成共識。但是在一些問題上仍然存在分歧，包括實現全面停火。
文：Ella Joyner
歐盟27國外長13日在布魯塞爾舉行磋商，旨在就10月7日哈瑪斯發動恐怖襲擊之後以色列加強軍事行動的議題尋求一個共同立場，但是歐盟內部的分歧卻日益明顯。
雖然歐盟一直難以就政治上存在分歧的以巴問題發出一致聲音，但是卻在12日晚間發表了一份新的聯合聲明。
在這份聯合聲明中，歐盟各國呼籲「立即停止敵對行動，並建立人道主義走廊」，釋放剩餘人質，同時也再次強調了以色列「根據國際法和國際人道主義法所具有的自衛權」。
歐盟外交事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，呼籲暫停戰鬥是為了允許急需的人道主義救援進入加薩地帶。
與此同時，哈瑪斯在加薩設立的衛生部表示，以色列對於10月7日襲擊的報復行動，已經造成1萬1000人死亡。非政府組織也發出警告，加薩地帶的醫院情況正在急劇惡化。「目前只有不到10％的必需救援物資得以進入該地」，波瑞爾對記者表示。
12日發表的聯合聲明也譴責了哈瑪斯「以醫院和平民作為人肉盾牌」的行為，該組織被歐盟定義為恐怖組織。以色列指責該武裝組織藏身於加薩民用基礎設施中，以尋求保護。
在停火問題上，歐盟各國都是什麼立場？
在新的聯合聲明發表之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在10日加入了呼籲全面停火的行列，目前歐盟內部只有少數幾個國家（包括西班牙、比利時和愛爾蘭）持此立場。法國的這一態度引發了以色列的強烈譴責。
包括德國在內的其它歐洲國家自10月7日哈瑪斯恐襲之後一直強力支持以色列，拒絕支持停火，並稱這有可能會有利於哈瑪斯，從而損害以色列的自衛權。
11月13日，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受媒體採訪時說，她「完全」理解「在這種無辜婦女兒童、平民家庭不僅遭受痛苦而且正在死去的可怕情形下」想要呼籲停火的沖動。但是貝爾伯克強調，這樣的呼籲會使得一些關鍵問題懸而未決。
「在這種可怕的局勢下，現在就迫切地要求停火，那麼如何能確保以色列的安全得到保障？」她也提出了被哈瑪斯劫持的人質命運將會如何。
歐盟有關以哈停火的立場會發生什麼變化
歐洲對外關係委員會（ECFR）的中東問題專家洛瓦特（Hugh Lovatt）對《德國之聲》表示，在過去幾個星期裡，歐盟的立場並未發生太多變化。然而，馬克宏語調的變化可能具有重要意義。
「我懷疑法國的這一立場可能導致一些其它歐盟成員國轉向支持停火。但是，法國永遠無法說服德國人，也說服不了匈牙利人和奧地利人」，洛瓦特列舉了在當前中東衝突問題上最力挺以色列的幾個歐盟國家。
不過他也指出，雖然歐盟官方的立場可能不會有太多改變，但是以色列及其最主要的盟友美國仍然能聽到來自歐洲的訊號。「以色列非常清楚，其軍事行動可能有一個時間限制。」
洛瓦特認為，可能到某一個時間節點上，相關的討論就不得不轉向停火了。他強調，雖然以色列具有自我捍衛以及對哈瑪斯的襲擊予以反擊的權利，但是最終「加薩問題沒有軍事解決方案」。
「以色列可以在戰術上取得一些成果，比如擊斃哈瑪斯武裝人員，摧毀他們的地下隧道，但是從軍事上，他們無法徹底消除哈瑪斯的威脅」，這位中東問題高級研究員表示，「現在的問題是，在西方政府發出這一呼籲之前，還需要有多少巴勒斯坦平民失去生命。」
歐盟會將重點轉移到以巴衝突上嗎？
在13日的歐盟外長會議結束後，波瑞爾在記者會上表示，他已經向各國外長提出建議，將視野擴展到當下敵對衝突的範圍以外，呼籲歐盟更多參與，尤其是「在巴勒斯坦建國方面」。
「我們在這個問題上的參與太少了。我們已經將解決這個問題的任務交給了美國」，波瑞爾說。他還強調，不應該強制巴勒斯坦人遷移到加薩以外，不應該減少加薩的領土面積，也不應該由以色列永久佔領該地，但同樣的，也不能允許哈瑪斯捲土重來。
「如果我們不能找到一個解決方案，那麼我們將會經歷一個暴力的惡性循環，一代又一代、一個葬禮接著一個葬禮地繼續下去」，76歲的波瑞爾說，「我們需要聚焦於尋找中長期的解決方案，一個能保證持續穩定的衝突後格局，這樣才有可能在巴勒斯坦人和以色列人之間建立和平，在整個地區創造和平。」
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原標題：為何歐盟無法在以哈停火議題上達成一致？
新聞來源
- 以巴烽火如荼，歐盟卻花了5小時糾結「停火」要不要加「s」，專家點出歐盟重大外交缺陷
- 埃及媒體人在拉法邊界嗆《CNN》、激辯英國名嘴，批西方媒體斷章取義、把以色列寵成壞孩子
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。