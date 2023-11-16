最重視國際人道主義的歐盟，為何對「以巴停火」議題難有一致立場？

文：Ella Joyner

歐盟27國外長13日在布魯塞爾舉行磋商，旨在就10月7日哈瑪斯發動恐怖襲擊之後以色列加強軍事行動的議題尋求一個共同立場，但是歐盟內部的分歧卻日益明顯。

雖然歐盟一直難以就政治上存在分歧的以巴問題發出一致聲音，但是卻在12日晚間發表了一份新的聯合聲明。

在這份聯合聲明中，歐盟各國呼籲「立即停止敵對行動，並建立人道主義走廊」，釋放剩餘人質，同時也再次強調了以色列「根據國際法和國際人道主義法所具有的自衛權」。

歐盟外交事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，呼籲暫停戰鬥是為了允許急需的人道主義救援進入加薩地帶。

與此同時，哈瑪斯在加薩設立的衛生部表示，以色列對於10月7日襲擊的報復行動，已經造成1萬1000人死亡。非政府組織也發出警告，加薩地帶的醫院情況正在急劇惡化。「目前只有不到10％的必需救援物資得以進入該地」，波瑞爾對記者表示。

12日發表的聯合聲明也譴責了哈瑪斯「以醫院和平民作為人肉盾牌」的行為，該組織被歐盟定義為恐怖組織。以色列指責該武裝組織藏身於加薩民用基礎設施中，以尋求保護。

在停火問題上，歐盟各國都是什麼立場？

在新的聯合聲明發表之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在10日加入了呼籲全面停火的行列，目前歐盟內部只有少數幾個國家（包括西班牙、比利時和愛爾蘭）持此立場。法國的這一態度引發了以色列的強烈譴責。

包括德國在內的其它歐洲國家自10月7日哈瑪斯恐襲之後一直強力支持以色列，拒絕支持停火，並稱這有可能會有利於哈瑪斯，從而損害以色列的自衛權。

11月13日，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受媒體採訪時說，她「完全」理解「在這種無辜婦女兒童、平民家庭不僅遭受痛苦而且正在死去的可怕情形下」想要呼籲停火的沖動。但是貝爾伯克強調，這樣的呼籲會使得一些關鍵問題懸而未決。

「在這種可怕的局勢下，現在就迫切地要求停火，那麼如何能確保以色列的安全得到保障？」她也提出了被哈瑪斯劫持的人質命運將會如何。

歐盟有關以哈停火的立場會發生什麼變化

歐洲對外關係委員會（ECFR）的中東問題專家洛瓦特（Hugh Lovatt）對《德國之聲》表示，在過去幾個星期裡，歐盟的立場並未發生太多變化。然而，馬克宏語調的變化可能具有重要意義。

「我懷疑法國的這一立場可能導致一些其它歐盟成員國轉向支持停火。但是，法國永遠無法說服德國人，也說服不了匈牙利人和奧地利人」，洛瓦特列舉了在當前中東衝突問題上最力挺以色列的幾個歐盟國家。

不過他也指出，雖然歐盟官方的立場可能不會有太多改變，但是以色列及其最主要的盟友美國仍然能聽到來自歐洲的訊號。「以色列非常清楚，其軍事行動可能有一個時間限制。」

洛瓦特認為，可能到某一個時間節點上，相關的討論就不得不轉向停火了。他強調，雖然以色列具有自我捍衛以及對哈瑪斯的襲擊予以反擊的權利，但是最終「加薩問題沒有軍事解決方案」。

「以色列可以在戰術上取得一些成果，比如擊斃哈瑪斯武裝人員，摧毀他們的地下隧道，但是從軍事上，他們無法徹底消除哈瑪斯的威脅」，這位中東問題高級研究員表示，「現在的問題是，在西方政府發出這一呼籲之前，還需要有多少巴勒斯坦平民失去生命。」

歐盟會將重點轉移到以巴衝突上嗎？

在13日的歐盟外長會議結束後，波瑞爾在記者會上表示，他已經向各國外長提出建議，將視野擴展到當下敵對衝突的範圍以外，呼籲歐盟更多參與，尤其是「在巴勒斯坦建國方面」。

「我們在這個問題上的參與太少了。我們已經將解決這個問題的任務交給了美國」，波瑞爾說。他還強調，不應該強制巴勒斯坦人遷移到加薩以外，不應該減少加薩的領土面積，也不應該由以色列永久佔領該地，但同樣的，也不能允許哈瑪斯捲土重來。

「如果我們不能找到一個解決方案，那麼我們將會經歷一個暴力的惡性循環，一代又一代、一個葬禮接著一個葬禮地繼續下去」，76歲的波瑞爾說，「我們需要聚焦於尋找中長期的解決方案，一個能保證持續穩定的衝突後格局，這樣才有可能在巴勒斯坦人和以色列人之間建立和平，在整個地區創造和平。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：為何歐盟無法在以哈停火議題上達成一致？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航