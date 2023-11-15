符號美學與藝術哲學︰藝術是為了表達自我？表達了又有甚麼意義？

文︰MK老師

藝術作品在表達些甚麼，遭人隨處拋棄的傳單也在表達些甚麼，它們真的有分別嗎？一般人都會認同藝術能夠表達一些事物，但究竟它表達了甚麼呢？這種表達的價值又何在呢？

一、藝術表達的混淆

哲學家蘭格（Susanne Langer）指出「表達」（expression）一詞經常混雜了不同意思，因而令人經常誤解了何為「藝術表達」。

一般人常說藝術品表達了藝術家或某些人的心理狀態及個人感受，所以藝術是人的自我表達。又有一些人認為所謂藝術，就在反映某些社會狀況或者時代背景。然而，蘭格認為這些表達方式其實並非藝術表達的崇高價值所在，因為它們隨處可見——任何在堆填區找到的圖畫與文字、任何人隨時說的任何語句，任何人在街頭上隨意擺出的姿勢都表達了不同人的心理狀態與社會條件。換言之，它們太過廉價。

如果藝術表達只是這些事情，那麼藝術根本不值得人花數年甚至一生去研究與創造它們。再者，假如藝術只是自我表達，那麼控制情感理應會抑制了其藝術價值。可是，藝術家內心情感的強烈表達反而會阻礙了創作與表演，表演者往往必須控制情感才可以順利完成一場好的表演或作品。

二、符號論：藝術表達的價值

蘭格認為藝術表達只有作為有意義的符號（symbol）才算得上有崇高的藝術價值。作為符號，藝術品表達了概念（concepts），就如「職場如戰場」的比喻表達了某種公司文化或人事關係如何的概念。

符號的作用乃讓人透過它去理解事物或其某個面向。人類利用文字語言的符號理解世界，同時亦利用藝術的符號理解世界，而藝術符號甚至能表達一些文字語言難以明狀的事物。對於蘭格，最核心的例子是音樂︰

「我們稱之為『音樂』的音調結構與人類情感的形式有緊密的邏輯相似之處——生長和衰滅的形式、流動和累積、衝突和緩解、速度、抑止、興奮、平靜或微妙的始動與夢幻般的跳躍——也許並非悲歡，而是兩者的交纏——所有偉大、短暫、永遠流失的生命體驗 ⋯⋯ 這種形式上的類比，或邏輯結構的一致，是符號與它所要表達的東西之間關係的首要條件。符號和其對象必須有一些共同的邏輯形式。」（《Feeling and Form》，頁27）

音樂創造出來的並非只是一些物理的聲響與震動。作為表達「人類情感的形式」的符號，音樂乃超越其物理構成（聲響）的事物。藝術製造出一些純粹服務感官的表象——蘭格亦稱之為幻象（illusion），這些表象或幻象與人類的內在體驗有共同或一致的「邏輯結構」，因此我們可以透過藝術符號去理解人類內在體驗的各種形式。

（Benjamin Zander’s “The transformative power of classical music”）

三、幻象的邏輯

音樂作為藝術符號之所以能夠表達到情感的形式，全因音樂與各種情感起伏的內在體驗有共同或一致的「邏輯結構」。粗略說，人類必須戴上一副「眼鏡」才可認知世界。外在世界對感官的刺激必須透過一些邏輯結構或認知原理整理過後才可以轉成人能夠理解的事物。例如，我們看見有隻動物在面前走過，人的認知能力會產生那隻動物沿某條線走過的概念。面對所有行走的東西，人都能夠自動將其行走方向看成為抽象的線。在相同的原理下，「行走方向」的概念亦可以轉成了某一條線的符號意義。符號就利用了這種「邏輯結構的一致」或認知原理的一致去表達各種抽象的事物。於是乎，藝術利用線條、聲音、文字等作為符號去表達各種內在體驗的概念與性質。

同樣道理，舞蹈與人內在感受到的各種力量亦有相同的「邏輯結構」。

「觀看舞蹈時，你並非看面前的物理事物——人在跑來跑去或扭動身體；你看到的畫面是一些相互作用的力量，在舞蹈的力量看似被提高、推動、拉扯、關閉或減弱。不論是獨舞還是群舞，不斷旋轉還是緩慢、居中、單一的動作，人的身體都可以把各種神秘的力量展現在你面前。但這些看似在舞蹈中起作用的力量，並非那些實際導致動作發生的肌肉力量。我們感知到的力量純粹是為我們的感知而創造的。」（〈The Dynamic Image〉，頁78）

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不同類型的藝術各自能夠製造出獨特的「幻象」。蘭格主張不同藝術有不同的主要幻象（primary illusion）。音樂的主要幻象是「虛擬時間」（virtual time），造形藝術是「虛擬時間」（virtual space），詩歌與戲劇是「虛擬生命」（virtual life），而舞蹈則是「虛擬力量」（virtual power）。蘭格寫的整本《Feeling and Form》試圖解釋不同藝術如何利用不同的幻象去研究人的內在體驗，此處未能一一詳錄。

為了讓人注意到符號的意義乃內在體驗而非其他事情，藝術家必須使作品的元素抽離其日常生活的實務意義，從而製造出另有所指的表象或幻象，讓人去把握其要表達的抽象事物。例如音樂藝術讓人忘記音樂是聲響與震動的構成，讓人直接在表象或幻象之中把握其關於情感的意念。所以，藝術家往往能夠將日常有其意義或作用的元素組合而創造出一個其意義多於其元素總和的整體。懂得如何做出藝術表象或幻象的就是好的藝術家。懂得如何欣賞藝術表象或幻象的就是好的賞析者。

四、藝術與舞蹈的價值