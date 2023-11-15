國際特赦組織指控柬埔寨政府違反國際法，以保護世遺為名驅逐吳哥窟附近居民

國際特赦組織（Amnesty International）14日發表報告，指控柬埔寨當局威脅居住在吳哥窟（Angkor Wat）附近約1萬戶家庭搬走，此舉動已違反國際法。同時，國際特赦組織也批評聯合國教科文組織（UNESCO），縱容柬埔寨當局，以該組織之名，強迫居民搬遷。

報告還稱，被迫搬遷的居民得到的補償很少或者根本沒有，而且政府的兩個主要安置點無論在道路、水電供應或衛生方面上都設施不足。

全球著名的世界遺產（World Heritage）吳哥窟（Angkor Wat）在觀光人數逐年成長下，古蹟區域的土地侵占問題引起聯合國教科文組織（UNESCO）的重視，在柬埔寨政府強力拆遷古蹟區違章建築的計劃下，迫使成千上萬依賴古蹟區經濟為生的市井小民面臨生活困境。

Mass evictions affecting thousands of families at the Angkor UNESCO World Heritage site violate international human rights law.



Cambodia's government must stop these shameful forced evictions and immediately ensure that the relocation site meets international standards. pic.twitter.com/4jBUMcP0P9 — Amnesty International (@amnesty) November 14, 2023

柬埔寨政府威脅居民「聯合國教科文組織希望你離開」

報告指出，上百名居住於吳哥窟附近的居民向媒體透露，柬埔寨當局用「威脅」的方式強迫他們離開，並向他們表示「聯合國教科文組織希望你離開」，否則吳哥窟的世遺地位可能會受影響。對此，柬埔寨當局否認強迫搬遷，並稱居民是自願離開。

柬埔寨政府則反指民眾在吳哥窟一帶非法佔地建屋破壞環境，強調要求涉事1萬戶家庭搬遷，符合聯合國教科文組織有關禁止在世遺建設建築物或居住的規則。

聯合國教科文組織事後發聲明說：「從未要求、計畫或支持吳哥窟附近居民遷走。」，對吳哥窟人口遷移計劃深表關切，要求柬埔寨當局立即採取「糾正措施」。

國際特赦組織則再次呼籲聯合國教科文組織，應公開譴責以其名義實施的強制驅逐行為。除非聯合國教科文組織強烈反對，否則各國利用保護世遺作為藉口，來達到目的的情況可能會越來越多，損害人權。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒