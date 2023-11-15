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2023/11/15,
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國際特赦組織指控柬埔寨政府違反國際法，以保護世遺為名驅逐吳哥窟附近居民

國際特赦組織指控柬埔寨政府違反國際法，以保護世遺為名驅逐吳哥窟附近居民
Photo Credit：張雅粱

我們想讓你知道的是

柬埔寨政府被指強迫吳哥窟附近約1萬戶家庭搬走，國際特赦組織批評聯合國教科文組織（UNESCO）應負上責任，不應縱容柬埔寨當局以該組織之名，強迫居民搬遷。

國際特赦組織（Amnesty International）14日發表報告，指控柬埔寨當局威脅居住在吳哥窟（Angkor Wat）附近約1萬戶家庭搬走，此舉動已違反國際法。同時，國際特赦組織也批評聯合國教科文組織（UNESCO），縱容柬埔寨當局，以該組織之名，強迫居民搬遷。

報告還稱，被迫搬遷的居民得到的補償很少或者根本沒有，而且政府的兩個主要安置點無論在道路、水電供應或衛生方面上都設施不足。

全球著名的世界遺產（World Heritage）吳哥窟（Angkor Wat）在觀光人數逐年成長下，古蹟區域的土地侵占問題引起聯合國教科文組織（UNESCO的重視，在柬埔寨政府強力拆遷古蹟區違章建築的計劃下，迫使成千上萬依賴古蹟區經濟為生的市井小民面臨生活困境。

柬埔寨政府威脅居民「聯合國教科文組織希望你離開」

報告指出，上百名居住於吳哥窟附近的居民向媒體透露，柬埔寨當局用「威脅」的方式強迫他們離開，並向他們表示「聯合國教科文組織希望你離開」，否則吳哥窟的世遺地位可能會受影響。對此，柬埔寨當局否認強迫搬遷，並稱居民是自願離開。

柬埔寨政府則反指民眾在吳哥窟一帶非法佔地建屋破壞環境，強調要求涉事1萬戶家庭搬遷，符合聯合國教科文組織有關禁止在世遺建設建築物或居住的規則。

聯合國教科文組織事後發聲明說：「從未要求、計畫或支持吳哥窟附近居民遷走。」，對吳哥窟人口遷移計劃深表關切，要求柬埔寨當局立即採取「糾正措施」。

國際特赦組織則再次呼籲聯合國教科文組織，應公開譴責以其名義實施的強制驅逐行為。除非聯合國教科文組織強烈反對，否則各國利用保護世遺作為藉口，來達到目的的情況可能會越來越多，損害人權。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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