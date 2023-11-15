民進黨不分區立委名單出爐：林月琴致力兒少保護列第1，沈伯洋第2、「麻辣鮮師」列12

林月琴、沈伯洋、麻辣鮮師「萬老師」郭昱晴列安全名單

（中央社）民進黨中執會今（15）日通過不分區立委名單，外界關注的前衛福部長陳時中未列入不分區；第一名為靖娟基金會執行長林月琴，此外，台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、演員郭昱晴都列不分區。

中選會定20日開始總統、立委登記，民進黨下午召開中執會並通過不分區名單；民進黨2020年大選在不分區拿下13席，2024大選面對大環境不利、小黨分票、執政包袱等因素，黨內預估不分區安全名單約10到12席。

民進黨不分區立委名單前12名依序為，靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、立委洪申翰、立委羅美玲、立委游錫堃、立委范雲、立委柯建銘、立委沈發惠、立委莊瑞雄、立委林楚茵、演員郭昱晴。

列不分區第一，林月琴：願成兒少保護傘

（中央社）民進黨中執會今天通過不分區立委名單，靖娟基金會執行長林月琴名列第1。林月琴發表聲明強調，她願意成為兒童及青少年的保護傘，為台灣的未來一起打拚。

民進黨中執會通過不分區立委名單，第1名為林月琴，林月琴透過靖娟基金會發布聲明。

林月琴指出，她投身社會福利工作超過30年，擔任靖娟兒童安全文教基金會執行長21年，總是不斷在各種場合，為沒有選票而且無法為自己發聲的兒童及青少年權益大聲疾呼；面對壓力團體，她也能夠挺直身軀、站穩腳步，持續向前推進。

林月琴強調：「今天我站在這裡，代表兒童及青少年應該要有的權益受到重視，相信未來我進入國會之後，兒童及青少年將會受到更多的保障。」

林月琴也說，民國81年5月15日健康幼稚園火燒車事件，造成23條生命犧牲，包括英勇救助學生的老師林靖娟，靖娟基金會一直秉持林靖娟救人的精神，從各方面保護和幫助孩子，她也帶領基金會夥伴「堅持理念、奮鬥不懈」。

林月琴表示，台灣面對少子化，每個孩子都是寶貝，一個都不能少，兒童及少年是台灣未來的希望，「在這樣的理念之下，我願意接受台灣社會福利總盟、靖娟基金會、臺灣兒童權益聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市社會工作師公會推薦，以及回應許多支持我們理念的家長和民眾的期待」。

林月琴說，「守護兒童及青少年，為弱勢族群及社福界發聲，是我的使命」，過往深耕台灣兒少權益、青年支持政策、媒體識讀與改造等豐富歷練，讓她可以秉持堅定的信念，進入國會後勤奮問政、努力推動修法、積極爭取社福預算，全力提供社福界最即時的協助，「我願意成為兒童跟青少年的保護傘，共同為台灣的未來一起打拚」。

演員郭昱晴列不分區第12名，盼守護台灣民主

麻辣鮮師「萬老師」郭昱晴今天被列入民進黨不分區立委名單第12名。郭昱晴說，長期都在社群平台為台灣民主自由發聲，自己是個母親，特別希望為下一代考慮，守護台灣民主是應該做的事。

演員郭昱晴今天接受《中央社》記者訪問表示，因為長期在個人社群平台分享守護台灣民主的言論才有機會被看見，責任或許重大，但很開心能被提名，「守護台灣民主，對每個人都會是一個很重要且應該要做的事，我的理念也一直都是這樣。」

郭昱晴表示，過去的確曾閃過從政的念頭，但當時孩子年紀小，希望能將時間花在陪伴孩子，這次被徵召時，她意識到孩子已經長大，作為母親希望能更傳遞「愛台灣」的理念，也讓孩子有同樣的念頭，「這時間說來得早，不如說來得巧。」

民進黨內預估不分區安全名單約10到12席，郭昱晴名列第12。郭昱晴表示，作為政治素人原本不預期會被放在安全名單中，若有機會進入國會當然希望做出貢獻，「從小小的（社群）平台到集結力量，勇敢為台灣這塊土地做些什麼。」她提到，因為有演藝背景，希望能在民間影視推廣上盡一份力。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君