民進黨不分區立委名單出爐：林月琴致力兒少保護列第1，沈伯洋第2、「麻辣鮮師」列12
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民進黨今天提名不分區34人名單，前三名分別是靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳。其中，在《麻辣鮮師》飾演萬老師的郭昱晴以政治素人的身份，列入不分區安全名單而備受關注，她表示，守護台灣民主是重要且應該要做的事。
林月琴、沈伯洋、麻辣鮮師「萬老師」郭昱晴列安全名單
（中央社）民進黨中執會今（15）日通過不分區立委名單，外界關注的前衛福部長陳時中未列入不分區；第一名為靖娟基金會執行長林月琴，此外，台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、演員郭昱晴都列不分區。
中選會定20日開始總統、立委登記，民進黨下午召開中執會並通過不分區名單；民進黨2020年大選在不分區拿下13席，2024大選面對大環境不利、小黨分票、執政包袱等因素，黨內預估不分區安全名單約10到12席。
民進黨不分區立委名單前12名依序為，靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、立委洪申翰、立委羅美玲、立委游錫堃、立委范雲、立委柯建銘、立委沈發惠、立委莊瑞雄、立委林楚茵、演員郭昱晴。
列不分區第一，林月琴：願成兒少保護傘
（中央社）民進黨中執會今天通過不分區立委名單，靖娟基金會執行長林月琴名列第1。林月琴發表聲明強調，她願意成為兒童及青少年的保護傘，為台灣的未來一起打拚。
民進黨中執會通過不分區立委名單，第1名為林月琴，林月琴透過靖娟基金會發布聲明。
林月琴指出，她投身社會福利工作超過30年，擔任靖娟兒童安全文教基金會執行長21年，總是不斷在各種場合，為沒有選票而且無法為自己發聲的兒童及青少年權益大聲疾呼；面對壓力團體，她也能夠挺直身軀、站穩腳步，持續向前推進。
林月琴強調：「今天我站在這裡，代表兒童及青少年應該要有的權益受到重視，相信未來我進入國會之後，兒童及青少年將會受到更多的保障。」
林月琴也說，民國81年5月15日健康幼稚園火燒車事件，造成23條生命犧牲，包括英勇救助學生的老師林靖娟，靖娟基金會一直秉持林靖娟救人的精神，從各方面保護和幫助孩子，她也帶領基金會夥伴「堅持理念、奮鬥不懈」。
林月琴表示，台灣面對少子化，每個孩子都是寶貝，一個都不能少，兒童及少年是台灣未來的希望，「在這樣的理念之下，我願意接受台灣社會福利總盟、靖娟基金會、臺灣兒童權益聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市社會工作師公會推薦，以及回應許多支持我們理念的家長和民眾的期待」。
林月琴說，「守護兒童及青少年，為弱勢族群及社福界發聲，是我的使命」，過往深耕台灣兒少權益、青年支持政策、媒體識讀與改造等豐富歷練，讓她可以秉持堅定的信念，進入國會後勤奮問政、努力推動修法、積極爭取社福預算，全力提供社福界最即時的協助，「我願意成為兒童跟青少年的保護傘，共同為台灣的未來一起打拚」。
演員郭昱晴列不分區第12名，盼守護台灣民主
麻辣鮮師「萬老師」郭昱晴今天被列入民進黨不分區立委名單第12名。郭昱晴說，長期都在社群平台為台灣民主自由發聲，自己是個母親，特別希望為下一代考慮，守護台灣民主是應該做的事。
演員郭昱晴今天接受《中央社》記者訪問表示，因為長期在個人社群平台分享守護台灣民主的言論才有機會被看見，責任或許重大，但很開心能被提名，「守護台灣民主，對每個人都會是一個很重要且應該要做的事，我的理念也一直都是這樣。」
郭昱晴表示，過去的確曾閃過從政的念頭，但當時孩子年紀小，希望能將時間花在陪伴孩子，這次被徵召時，她意識到孩子已經長大，作為母親希望能更傳遞「愛台灣」的理念，也讓孩子有同樣的念頭，「這時間說來得早，不如說來得巧。」
民進黨內預估不分區安全名單約10到12席，郭昱晴名列第12。郭昱晴表示，作為政治素人原本不預期會被放在安全名單中，若有機會進入國會當然希望做出貢獻，「從小小的（社群）平台到集結力量，勇敢為台灣這塊土地做些什麼。」她提到，因為有演藝背景，希望能在民間影視推廣上盡一份力。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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