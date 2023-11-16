白瑜線上占星課賣破三千萬！算命、占卜、能量、人類圖等「身心靈課程」即將迎來大爆發？

文：原詩涵（Len Yuan，透鏡創辦人暨內容總監）

最近好多前輩跟朋友找我討論SAT知識衛星上的爆款課《星盤解讀・感情合盤・運勢決策｜白瑜的全方位占星學》。回頭查找了數據，這堂課從10月2日開始募資，截至電子報撰稿當下，已經累積超過1萬5000位學生報名，營收超過3000萬。

而且不只是白瑜的占星課，今年有很多算命、占卜、能量、人類圖等「身心靈」課程，銷售成績都很亮眼。例如同樣是在SAT上的《從人生決策到創造好運｜簡少年的現代命運設計課》與《展開命運地圖Ｘ找到人生轉機｜詹惟中的紫微斗數命理學》，前者累積了7096位學生，後者累積了1876位學生。

如果時光回到2018-2019年，線上課程正在起飛的時間點，我應該不會相信身心靈課程會有如此大的市場。為什麼時間推移到2023年，會產生如此大的改變？身心靈市場真的要起飛了嗎？

看不出身心靈課程的搜尋趨勢

這個禮拜我都在反覆思考這些問題，我有試著從「搜尋趨勢」觀察身心靈相關字詞，是否在這幾年間有明確的成長，但只看出在每年春節期間有高峰，我猜可能是大家習慣在過年期間關注未來一年運勢的緣故。

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後來我找團隊內對於使用者研究比較熟悉的夥伴，詢問他對於身心靈市場的看法。我們都認為今年社群上出現非常多跟身心靈有關的內容，包含自媒體、實體課、線上課。

可能是因為疫情後的環境變動、經濟不景氣、AI大爆發等事件，讓人們感到異常焦慮，不知道未來的世界會長怎樣，也不知道自己該往哪去、會不會被淘汰。在這樣的社會氛圍下，確實身心靈的需求會大幅提升。

不過我的夥伴認為，當一個人要踏入自我覺察的階段前，通常會先感受到迷惘、低潮、焦慮等情緒，而處於這樣狀態的人，其實不會第一時間想到「身心靈課程就是解決方案」。反而會先從具體可見的療癒小物開始，例如水晶、香氛等。

甚至可能連療癒小物也不是透過主動搜尋，而是在滑手機時被打到廣告、被推播了內容，或者看到自己追蹤的網紅有在使用。從療癒小物開始，慢慢踏入身心靈療癒的領域，過了半年一年，才有可能萌生了上課的念頭，進而主動搜尋。

當然也可能是因為我手邊只有Google Trend這個工具，另外一個付費關鍵字研究工具Ubersuggest只看得到近三個月的搜尋量起伏，所以才無法做更深入的觀察。如果有SEM或SEO領域的大大，也歡迎來信交流看法。

我也有想過，如果可以用雲端發票數據庫，查找近年民眾真實的「療癒小物」或「身心靈課程」購買記錄，應該能看出更精準的趨勢，但我暫時還沒有預算去採購這些數據。

產業報告怎麼說？

後來我轉了個方向，試圖尋找有談論身心靈發展的產業報告。有兩份報告是我覺得有參考價值的，分別是Social Lab社群實驗室在今年6月發表的《從網友口碑探索新商機：以療癒市場為例》，以及麥肯錫全球研究機構在2021年7月發表的《The future of wellness: Connected and customized》。

Social Lab的報告裡提到，近兩年跟療癒有關的社群話題聲量共有三萬多則，透過熱詞分析後，發現網友們經常使用「身心、心靈、心情」等詞彙。其中2022年與「香氛、精油、課程、Spa、手作」等詞彙的擴散程度提升。

在商機的層面，Social Lab提到跟「居家生活」有關的療癒小物，例如公仔、盆栽、質感傢俱等，可以幫助民眾打造舒適的個人休息空間。另外還有「活動體驗」，隨著疫情解封，手作工作坊、Spa、瑜珈課程等都吸引不少社群網友參與跟討論。

這份報告的洞察，算是可以支持我跟夥伴的論點。民眾確實有身心靈相關需求，但或許不會直接尋求課程，而是先從「距離自己認知較近」的療癒小物或活動體驗開始，而不會一開始就選擇比較陌生的能量、希塔療癒、阿卡西紀錄等課程。

至於麥肯錫的這份密密麻麻的英文報告，我請ChatGPT幫我看完後，整理出幾個重點：

全球健康（Wellness）市場現值1.5萬億美元，年增長率為5-10％。

消費者對健康（Health）、健身（Fitness）、營養（Nutrition）、外觀（Appearance）、睡眠（Sleep）、正念（Mindfulness）等六大類別的產品越來越感興趣。

其中跟身心靈課程有關的類別是「正念」，以下也是ChatGPT的摘要：

正念將成為我們生活方式的重要部分，儘管存在過度商業化的風險，但現在人們對正念作為一種服務和產品的認識正在增加。 技術和可穿戴設備在這方面將扮演重要角色，預計到2030年，專業人士的一天可能會以線上或離線（非同步）的瑜伽或冥想課程開始。 晚上時段，可穿戴設備可能會提醒使用者「現在你需要讓你的思緒平靜下來」。這表明正念和放鬆的實踐將更加融入日常生活和技術之中。

這段趨勢預判讓我想起，近年確實有很多主打冥想、正念的App服務，我年初Burn out的時候就常滑到類似廣告。

另外，正念的趨勢也讓我聯想到PressPlay平台上的《【正念健心房】覺察自我 x 穩定內在 x 減緩焦慮》課程，至今也累積了1923位學員。

有市場，不代表人人都吃得到

講了這麼多，身心靈教練真的要靠線上課程發大財了嗎？

假設全球趨勢如麥肯錫所預測，Wellness整體市值會以5-10%的YoY（年增長率）持續增長，雖然整體市場規模可期，但細部到底是正念市場比較大，還是健康、睡眠等等市場比較大？都會需要再進行更深入的研究。

就我所知，身心靈領域中也有分不同流派，到底哪個流派的市場規模比較大，民眾的認知接受度比較高，也會需要再做更細的研究。

如果結合Social Lab針對療癒市場的洞察，如果要推出面向大眾的線上課程，或許要從「認知門檻低」的主題下手，例如占星，一般大眾對於星座不陌生，也多少聽過占星是跟天體運行理論有關，所以跟其他談論能量、靈氣有關的主題相比，占星的接受度應該會高出許多。