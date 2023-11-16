白瑜線上占星課賣破三千萬！算命、占卜、能量、人類圖等「身心靈課程」即將迎來大爆發？
我們想讓你知道的是
假設全球趨勢如麥肯錫全球研究機構所預測，Wellness整體市值會以5-10%的YoY（年增長率）持續增長，雖然整體市場規模可期，但細部到底是正念市場比較大，還是健康、睡眠等等市場比較大？都會需要再進行更深入的研究。
文：原詩涵（Len Yuan，透鏡創辦人暨內容總監）
最近好多前輩跟朋友找我討論SAT知識衛星上的爆款課《星盤解讀・感情合盤・運勢決策｜白瑜的全方位占星學》。回頭查找了數據，這堂課從10月2日開始募資，截至電子報撰稿當下，已經累積超過1萬5000位學生報名，營收超過3000萬。
而且不只是白瑜的占星課，今年有很多算命、占卜、能量、人類圖等「身心靈」課程，銷售成績都很亮眼。例如同樣是在SAT上的《從人生決策到創造好運｜簡少年的現代命運設計課》與《展開命運地圖Ｘ找到人生轉機｜詹惟中的紫微斗數命理學》，前者累積了7096位學生，後者累積了1876位學生。
如果時光回到2018-2019年，線上課程正在起飛的時間點，我應該不會相信身心靈課程會有如此大的市場。為什麼時間推移到2023年，會產生如此大的改變？身心靈市場真的要起飛了嗎？
看不出身心靈課程的搜尋趨勢
這個禮拜我都在反覆思考這些問題，我有試著從「搜尋趨勢」觀察身心靈相關字詞，是否在這幾年間有明確的成長，但只看出在每年春節期間有高峰，我猜可能是大家習慣在過年期間關注未來一年運勢的緣故。
後來我找團隊內對於使用者研究比較熟悉的夥伴，詢問他對於身心靈市場的看法。我們都認為今年社群上出現非常多跟身心靈有關的內容，包含自媒體、實體課、線上課。
可能是因為疫情後的環境變動、經濟不景氣、AI大爆發等事件，讓人們感到異常焦慮，不知道未來的世界會長怎樣，也不知道自己該往哪去、會不會被淘汰。在這樣的社會氛圍下，確實身心靈的需求會大幅提升。
不過我的夥伴認為，當一個人要踏入自我覺察的階段前，通常會先感受到迷惘、低潮、焦慮等情緒，而處於這樣狀態的人，其實不會第一時間想到「身心靈課程就是解決方案」。反而會先從具體可見的療癒小物開始，例如水晶、香氛等。
甚至可能連療癒小物也不是透過主動搜尋，而是在滑手機時被打到廣告、被推播了內容，或者看到自己追蹤的網紅有在使用。從療癒小物開始，慢慢踏入身心靈療癒的領域，過了半年一年，才有可能萌生了上課的念頭，進而主動搜尋。
當然也可能是因為我手邊只有Google Trend這個工具，另外一個付費關鍵字研究工具Ubersuggest只看得到近三個月的搜尋量起伏，所以才無法做更深入的觀察。如果有SEM或SEO領域的大大，也歡迎來信交流看法。
我也有想過，如果可以用雲端發票數據庫，查找近年民眾真實的「療癒小物」或「身心靈課程」購買記錄，應該能看出更精準的趨勢，但我暫時還沒有預算去採購這些數據。
產業報告怎麼說？
後來我轉了個方向，試圖尋找有談論身心靈發展的產業報告。有兩份報告是我覺得有參考價值的，分別是Social Lab社群實驗室在今年6月發表的《從網友口碑探索新商機：以療癒市場為例》，以及麥肯錫全球研究機構在2021年7月發表的《The future of wellness: Connected and customized》。
Social Lab的報告裡提到，近兩年跟療癒有關的社群話題聲量共有三萬多則，透過熱詞分析後，發現網友們經常使用「身心、心靈、心情」等詞彙。其中2022年與「香氛、精油、課程、Spa、手作」等詞彙的擴散程度提升。
在商機的層面，Social Lab提到跟「居家生活」有關的療癒小物，例如公仔、盆栽、質感傢俱等，可以幫助民眾打造舒適的個人休息空間。另外還有「活動體驗」，隨著疫情解封，手作工作坊、Spa、瑜珈課程等都吸引不少社群網友參與跟討論。
這份報告的洞察，算是可以支持我跟夥伴的論點。民眾確實有身心靈相關需求，但或許不會直接尋求課程，而是先從「距離自己認知較近」的療癒小物或活動體驗開始，而不會一開始就選擇比較陌生的能量、希塔療癒、阿卡西紀錄等課程。
至於麥肯錫的這份密密麻麻的英文報告，我請ChatGPT幫我看完後，整理出幾個重點：
- 全球健康（Wellness）市場現值1.5萬億美元，年增長率為5-10％。
- 消費者對健康（Health）、健身（Fitness）、營養（Nutrition）、外觀（Appearance）、睡眠（Sleep）、正念（Mindfulness）等六大類別的產品越來越感興趣。
其中跟身心靈課程有關的類別是「正念」，以下也是ChatGPT的摘要：
正念將成為我們生活方式的重要部分，儘管存在過度商業化的風險，但現在人們對正念作為一種服務和產品的認識正在增加。
技術和可穿戴設備在這方面將扮演重要角色，預計到2030年，專業人士的一天可能會以線上或離線（非同步）的瑜伽或冥想課程開始。
晚上時段，可穿戴設備可能會提醒使用者「現在你需要讓你的思緒平靜下來」。這表明正念和放鬆的實踐將更加融入日常生活和技術之中。
這段趨勢預判讓我想起，近年確實有很多主打冥想、正念的App服務，我年初Burn out的時候就常滑到類似廣告。
另外，正念的趨勢也讓我聯想到PressPlay平台上的《【正念健心房】覺察自我 x 穩定內在 x 減緩焦慮》課程，至今也累積了1923位學員。
有市場，不代表人人都吃得到
講了這麼多，身心靈教練真的要靠線上課程發大財了嗎？
假設全球趨勢如麥肯錫所預測，Wellness整體市值會以5-10%的YoY（年增長率）持續增長，雖然整體市場規模可期，但細部到底是正念市場比較大，還是健康、睡眠等等市場比較大？都會需要再進行更深入的研究。
就我所知，身心靈領域中也有分不同流派，到底哪個流派的市場規模比較大，民眾的認知接受度比較高，也會需要再做更細的研究。
如果結合Social Lab針對療癒市場的洞察，如果要推出面向大眾的線上課程，或許要從「認知門檻低」的主題下手，例如占星，一般大眾對於星座不陌生，也多少聽過占星是跟天體運行理論有關，所以跟其他談論能量、靈氣有關的主題相比，占星的接受度應該會高出許多。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。