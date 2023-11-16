拜習會是否有象徵性突破？若發布含混的聯合公報，可能給予流氓國家可乘之機
我們想讓你知道的是
為了證明拜登政府在當前混亂、險惡的國際情勢中有能力穩定美中關係，本次拜習會有可能會有象徵性突破，也就是和一開始提到的各說各話預測相反，雙方可能首次會發表聯合公報。
文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）
本週即將在舊金山召開的亞太經合會（APEC）本身並沒有引起太多的矚目和討論，全世界真正關注的焦點是拜登（Joe Biden）和習近平即將舉行面對面的二次高峰會。
先撇開雙方越來越多需要討論的實質問題不談，大部分英文媒體的分析還是不出兩個基調：這是糟糕的美中關係之下，雙方（特別是今年以來一直採取主動的拜登政府）都需要這場峰會來滿足兩位領導人的政治需求，並降低雙方關係持續處於緊張、對峙的情勢，但很難期望這場峰會有什麼實質性成果。
一般認為拜習二會難有實質進展
除了雙方領導人面臨的客觀環境的確發生了一些變化外，其他的分析根本就是之前美中雙方的高階官員，或是兩位領導人線上會談前各類分析內容的複製貼上。
但如果再考量到下面這個過去三年來極為常見，幾乎到了濫用的說法——對抗中共已成美國兩黨少見、一致的共識，也是拜登政府對川普（Donald Trump）政府路線的繼承，那麼會明顯發現有個無法解釋的事實：如果美國政府以空前的力道，府院一致、朝野一致去對抗中共，那麼美中關係為何會是因為中共頻頻挑釁和加大扯美國後腿的力道（如把拜登政府派出數波高官訪中的計畫推遲到夏天的間諜氣球事件）而持續轉壞，而且還是在中國經濟面臨空前考驗，美國經濟至少在數據上呈現不錯增長的大環境下？
當然上面那段的簡短概括，沒有提到美國去（2022）年和今（2023）年10月，也對中共祭出非常嚴厲的高階晶片制裁，這讓中共覺得拜登政府和川普政府一樣處心積慮搞單邊主義、違反自由貿易原則來打壓中共的發展。
但是目前扛起美中和解大任的財長葉倫（Janet Yellen），不論是在上週紐約智庫亞洲協會（Asia Society）所做的印太經濟政策演講，或是兩天前和中國副總理何立峰開完兩天會議後召開的記者會都反覆強調，美國基於維護國家安全而以經濟工具當手段的方式，僅會應用在非常特定、有限的範圍內，呼應了今年四月國家安全顧問提出的對中新政策概念「在小花園裡蓋高牆」（small yard high fence）。
拜登政府在強硬之外，時時留有餘地
換言之，拜登政府在科技封鎖上雖然的確是繼承了川普政府的強硬路線，但卻非常有君子風範的頻頻亮出底牌，聲明這樣做是出於國家安全不得不為，而且適用範圍會很小，不會擴大。這樣的政策聲明，其背後目的也和拜登政府官員在其他各類場合做出的公開宣示非常一致：美中雙方的競爭不能滑向衝突，在激烈競爭中，雙方更需要維持高層暢通的溝通管道，來管理這種競爭。
因此即使對中共祭出了嚴厲的制裁，還是要很清楚的表達這只是特例以免中共大動作反擊，但實際上中共最近對某些重要稀土如鎵、鍺祭出出口管制，還連續針對某些外籍企管顧問公司、盡職調查公司的高管進行抓捕或是限制出境、還有最新的動作——長江存儲本月9日在美國控告美光半導體侵犯專利，這是對今年5月針對美光晶片祭出禁令後的另一波反擊。
在其他的政策領域也一樣要穩定、和緩雙方關係，並在共同利益的基礎下對全球性重要議題如氣候變遷、國際金融組織改革、發展中國家債務償還等討論如何合作，畢竟這屆美國政府已透過葉倫的口，公開認可了習近平對雙方關係的定調：美中關係是全世界最重要的雙邊關係，葉倫還屢次強調美國不尋求與中共經濟脫鉤，因為這對雙方和世界傷害都太大。
為拜習二會鋪路的工作早已密集推動
因此在歷經眾議院議長訪台和間諜氣球，讓拜登政府一心想推動的美中和緩兩度遭到暫時性挫折後，今年6月開始的第三波對中和緩穩定政策，終於開始小步的向前推進，在各方面美中都開始了「正常國家」之間的外交協商，為拜習二會做好準備、鋪墊的工作，這是目前大部分主流英文媒體都忽略的發展，但《南華早報》對於拜習會前美中雙方的密集協商做了詳細的紀錄。
首先是10月3日美中雙方進行了關於東海、南海的會談，中方代表是外交部邊界與海洋司司長洪亮，美方是中國事務協調官，副助理國務卿藍墨客（Mark Lambert）。
10月1日美中雙方在維也納進行部會等級的接觸，主題和外交政策規畫有關，中方代表是外交部的政策規劃主管苗德雨，美方是國務院相同職位的政策規劃辦公室主任艾哈邁德（Salman Ahmed）。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）和中方對口解振華，則是在10月4日到7日於加州進行會談。
10月6日雙方還進了關於限武和核武不擴散議題的協商，這是雙方自2019年7月以來首次舉行這種性質的會談，中方代表是外交部軍控司司長孫曉波，美方代表則是國務院負責限武的助理國務卿斯圖爾特（Mallory Stewart）。
更早9月之前還有美中剛成立的經濟金融工作小組也進行了首次線上會議，這個小組是葉倫訪中之後決定成立以利雙方財金官員進行溝通的新組織。
從上面兩段的敘述可以明顯看出，拜登政府想以正常、傳統的外交手段來處理和中共交往的各方面問題，這樣的方法會否奏效留到本文最後再討論。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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