徐春鶯參選與中生健保爭議不斷，賴清德應對懷孕新住民納健保與否進行表態
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若民進黨自詡為重視性別平等、多元文化的政黨，賴清德便必須表態支持懷孕新住民納健保，並作為其參選政見之一。即再怎樣也必須要考量到新台灣之子有權能夠平安健康出生，並想有獲得母親妥善照料、陪伴和教育等權益，避免將他們的母親視為單純的生育工具。
近日，民眾黨擬納入中配徐春鶯進入不分區立委候選人名單，因其過往言論和參與活動等紀錄，進而引發統戰和滲透等相關爭議。在柯文哲到中山大學演講時，亦被學生提問和徐春鶯相關問題，甚至柯文哲直接當場爆氣。
與此同時，外界亦質疑賴清德反對徐春鶯納民眾黨不分區立委，卻又支持中國籍學生納入健保，兩者之間彼此矛盾。賴清德則回應，兩者之間根本不可同語而論，中國籍留學生和僑生納入健保主要出自於醫療人權和完善防疫考量，與統戰或滲透爭議完全無關。
筆者認為，之所以會出現對賴清德的這種質疑，主要是出自於民進黨和泛綠陣營長期以來面對的張力和兩難，一方面需要堤防來自中國的統戰滲透問題，另一方面也需要基於對多元文化和弱勢群體的肯定，積極保障外籍生和新住民各種權益。
然而，相比其他國家，那些來自中國的新住民、移工、留學生、僑生或難民，無論其意識形態為何，就算是反對中共統治的人們也一樣，往往需要面對外界更多的質疑（為避免誤讀，此處並不是在指徐春鶯本人）。就連跨國同婚法制化，也排除了中國籍同性伴侶。
懷孕新住民免健保等待期曾受泛綠陣營污名化
在2020年的選戰期間，國民黨籍總統候選人韓國瑜提出政見（由其幕僚擬定，而非他本人提出），希冀能夠讓「已經懷孕的新住民」免去六個月健保等待期，直接納入健保。時任綠黨召集人王浩宇（後來加入民進黨）直接抹黑成「中國孕婦來台用健保」，自詡有性別專業的民進黨籍立委林靜儀也跟著表示「懷孕新住民已享有產檢和篩檢補助」。
因此，曾任綠黨召集人、南洋姐妹會秘書長的吳紹文便撰文回應，表示保障懷孕新住民權益與提防中國滲透是分開來的，不僅早已有假結婚防堵機制，同時新住民及其子女也需要繳納保費，且懷孕新住民的醫療需求也不只包含產檢而已。
在這次總統大選時，國民黨籍候選人侯友宜再次提出相同的競選政見，雖並未引發與上次總統大選同樣規模的爭議，但很可能只是因為過去幾個月來侯友宜民調不比柯文哲的緣故，使得泛綠陣營沒有針對此議題的必要。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！