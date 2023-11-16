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TNL+ 2023/11/16,
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徐春鶯參選與中生健保爭議不斷，賴清德應對懷孕新住民納健保與否進行表態

徐春鶯參選與中生健保爭議不斷，賴清德應對懷孕新住民納健保與否進行表態
民眾黨擬提名不分區立委徐春鶯，被質疑曾是中共國家幹部。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

若民進黨自詡為重視性別平等、多元文化的政黨，賴清德便必須表態支持懷孕新住民納健保，並作為其參選政見之一。即再怎樣也必須要考量到新台灣之子有權能夠平安健康出生，並想有獲得母親妥善照料、陪伴和教育等權益，避免將他們的母親視為單純的生育工具。

近日，民眾黨擬納入中配徐春鶯進入不分區立委候選人名單，因其過往言論和參與活動等紀錄，進而引發統戰和滲透等相關爭議。在柯文哲到中山大學演講時，亦被學生提問和徐春鶯相關問題，甚至柯文哲直接當場爆氣。

與此同時，外界亦質疑賴清德反對徐春鶯納民眾黨不分區立委，卻又支持中國籍學生納入健保，兩者之間彼此矛盾。賴清德則回應，兩者之間根本不可同語而論，中國籍留學生和僑生納入健保主要出自於醫療人權和完善防疫考量，與統戰或滲透爭議完全無關。

筆者認為，之所以會出現對賴清德的這種質疑，主要是出自於民進黨和泛綠陣營長期以來面對的張力和兩難，一方面需要堤防來自中國的統戰滲透問題，另一方面也需要基於對多元文化和弱勢群體的肯定，積極保障外籍生和新住民各種權益。

然而，相比其他國家，那些來自中國的新住民、移工、留學生、僑生或難民，無論其意識形態為何，就算是反對中共統治的人們也一樣，往往需要面對外界更多的質疑（為避免誤讀，此處並不是在指徐春鶯本人）。就連跨國同婚法制化，也排除了中國籍同性伴侶。

懷孕新住民免健保等待期曾受泛綠陣營污名化

在2020年的選戰期間，國民黨籍總統候選人韓國瑜提出政見（由其幕僚擬定，而非他本人提出），希冀能夠讓「已經懷孕的新住民」免去六個月健保等待期，直接納入健保。時任綠黨召集人王浩宇（後來加入民進黨）直接抹黑成「中國孕婦來台用健保」，自詡有性別專業的民進黨籍立委林靜儀也跟著表示「懷孕新住民已享有產檢和篩檢補助」。

因此，曾任綠黨召集人、南洋姐妹會秘書長的吳紹文便撰文回應，表示保障懷孕新住民權益與提防中國滲透是分開來的，不僅早已有假結婚防堵機制，同時新住民及其子女也需要繳納保費，且懷孕新住民的醫療需求也不只包含產檢而已。

在這次總統大選時，國民黨籍候選人侯友宜再次提出相同的競選政見，雖並未引發與上次總統大選同樣規模的爭議，但很可能只是因為過去幾個月來侯友宜民調不比柯文哲的緣故，使得泛綠陣營沒有針對此議題的必要。

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