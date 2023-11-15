藍白合協商結果有利於侯友宜？柯文哲稱今天心情不好：我討厭國民黨，但更痛恨民進黨
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柯文哲出席活動接受青年提問，「你說過最討厭蟑螂、蚊子和國民黨，今天跟國民黨合作，究竟是你變了，還是國民黨變了？」柯文哲回應，作為228的家屬，他當然很討厭國民黨，但他更痛恨民進黨。陳智菡表示，最終協商版本與原先主張不同，且照目前的比法，正負誤差範圍內是侯陣營得1分，所以民眾黨還是有讓。
民眾黨退讓促藍白合，柯文哲：更痛恨民進黨
（中央社）藍白合政黨協商今（15）日達成共識，外界認為民眾黨有所退讓。民眾黨總統參選人柯文哲表示，他今天心情不好，雖然作為228的家屬很討厭國民黨，但從沒想過民進黨墮落這麼快，他更痛恨民進黨。
柯辦發言人陳智菡受訪表示，雖然民眾黨藍白協商退讓，但不會質疑是否公平，只是協商版本的民調計算方式複雜，得進一步釐清。
藍白合政黨協商今天再度登場，有別於雙方陣營主戰派先前叫陣，會中達成共識，改採11月社會各界民調及兩黨內參民調，以此決定勝負；藍白合後兩黨共同組成競選委員會，全力輔選正副總統參選人。
柯文哲下午出席由「NOWnews今日新聞」舉辦的「2024總統大選青年面試官」活動，與青年面對面座談。現場青年辛辣提問，「你說過最討厭蟑螂、蚊子和國民黨，今天跟國民黨合作，究竟是你變了，還是國民黨變了？」
柯文哲立刻接話，他這一題有答案，因為他更痛恨民進黨，而他今天實在是心情很不好，明天美國總統拜登將與中國國家主席習近平見面，當中最關鍵就是台灣問題，台灣曾經被評估最可能發生戰爭的地方，但俄烏戰爭及以巴衝突讓人了解，不是最可能的地方都發生了，所以台灣不是不可能發生戰爭。
柯文哲說，他作為228的家屬，當然很討厭國民黨，但他從來沒想過民進黨墮落這麼快；但他要大家放心，因為他會盯著國民黨，沒人盯著國民黨，一樣會貪污腐敗。
柯文哲說，要相信制度不要相信個人，他當台北市長時，每天早上7點半開會，開完之後會議紀錄就上網，他相信全台灣沒有一個政府可以，他又沒有貪污，抓到貪污就照殺不誤，要相信制度，權力會使人腐化，絕對權力會使人絕對腐化。
由於甫參加完藍白合政黨協商，柯文哲遲到5分鐘才抵達青年論壇現場，也未回答媒體任何問題；座談的1個半小時過程中，面對網路及現場提問，柯文哲時而顯得有些不耐，更數度喊「我可以下班了嗎？」
陳智菡下午受訪時表示，今天藍白真正會談時僅有馬英九、朱立倫、侯友宜及柯文哲4人，中間過程幕僚都被請出會議室。她坦言不曉得協商版本是哪一方提出來的，民眾黨主張的仍是採全民調，只是有詳細的比例與時間點。
陳智菡說，協商共識的民調計算方式有點複雜，跟原本理解的範圍差距很大，例如是參採的民調是否只比侯柯、柯侯，還是有計算到個別參選人的民調，以及要計算幾份民調才算數，她雖一度質疑，但朱立倫回應「都談好了」。
記者詢問是否認為今天結果是民眾黨退讓。陳智菡說，照目前的比法，正負誤差範圍內是侯陣營得1分，「所以我們（民眾黨）還是有讓」，況且也不是重新執行全民調，而是檢視之前的民調結果。
不過陳智菡表示，柯文哲說的算，所以民眾黨這邊不會抱怨，也不會質疑是否公平，只是得先釐清協商版本的民調方法有無理解錯誤。
此外，陳智菡被捕捉到眼眶泛紅，記者詢問稍早是否情緒激動。陳智菡強調，她只是有點累，可能是她今天本來就眼眶紅。
侯友宜：政黨攜手合作符合人民期待
（中央社）國民黨與民眾黨今天確定以全民調決定合作方式，未納政黨支持度。國民黨總統參選人侯友宜談及此事時說，只要大家能互相包容、尊重，他相信沒有不可以或不能合作的，以這樣態度合作、選舉時一起往前走，才符合大家期待。
藍白合政黨協商今天在前總統馬英九見證下再度登場。會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。
侯友宜在政黨協商會談結束後，赴中華民國三三企業交流會舉辦的11月份交流會演講，並接受媒體聯訪。
由於國民黨先前堅持在民調中納入政黨支持度以凸顯政黨實力，但今天協商結果卻沒有，外界關注為何會有這樣的轉折。侯友宜說，協調時都希望大家釋出善意、一起面對，讓政黨合作符合人民期待，他出來選舉是要團結台灣與人民，所以在這理念下，政黨合作是最基本的，大家有共識就攜手並肩作戰，會朝協調出來的全民調方式進行。
侯友宜表示，只要大家都能互相包容、尊重，他相信沒有不可以或不能合作的，以這樣態度讓政黨合作，選舉時一起往前走，才符合大家期待。
至於是否滿意結果，侯友宜說，人民期待政黨輪替，在這樣的共識之下一起協商，既然大家認同協商內容，就攜手合作。他說，最重要是為人民、國家找到新的合作里程碑，只要為人民、國家好，他們一定會放下個人。選舉過程中大家可以拿出理念互相比較，但希望選舉過程祥和，讓人民做正確選擇，此刻他還是希望團結台灣。
媒體詢問會談氣氛如何，侯友宜說，他用平常心看待，因為他們談的是如何符合人民期待，既然符合期待就共同努力，相信大家在洽談過程都平心靜氣面對問題。
另外，18日將公布結果，被問及當天是否會確定正副手人選、侯柯會不會都在選票上。侯友宜說，他尊重協調結果，公布結果後就一定要並肩作戰。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。