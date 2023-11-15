藍白合協商結果有利於侯友宜？柯文哲稱今天心情不好：我討厭國民黨，但更痛恨民進黨

民眾黨退讓促藍白合，柯文哲：更痛恨民進黨

（中央社）藍白合政黨協商今（15）日達成共識，外界認為民眾黨有所退讓。民眾黨總統參選人柯文哲表示，他今天心情不好，雖然作為228的家屬很討厭國民黨，但從沒想過民進黨墮落這麼快，他更痛恨民進黨。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，雖然民眾黨藍白協商退讓，但不會質疑是否公平，只是協商版本的民調計算方式複雜，得進一步釐清。

藍白合政黨協商今天再度登場，有別於雙方陣營主戰派先前叫陣，會中達成共識，改採11月社會各界民調及兩黨內參民調，以此決定勝負；藍白合後兩黨共同組成競選委員會，全力輔選正副總統參選人。

柯文哲下午出席由「NOWnews今日新聞」舉辦的「2024總統大選青年面試官」活動，與青年面對面座談。現場青年辛辣提問，「你說過最討厭蟑螂、蚊子和國民黨，今天跟國民黨合作，究竟是你變了，還是國民黨變了？」

柯文哲立刻接話，他這一題有答案，因為他更痛恨民進黨，而他今天實在是心情很不好，明天美國總統拜登將與中國國家主席習近平見面，當中最關鍵就是台灣問題，台灣曾經被評估最可能發生戰爭的地方，但俄烏戰爭及以巴衝突讓人了解，不是最可能的地方都發生了，所以台灣不是不可能發生戰爭。

柯文哲說，他作為228的家屬，當然很討厭國民黨，但他從來沒想過民進黨墮落這麼快；但他要大家放心，因為他會盯著國民黨，沒人盯著國民黨，一樣會貪污腐敗。

柯文哲說，要相信制度不要相信個人，他當台北市長時，每天早上7點半開會，開完之後會議紀錄就上網，他相信全台灣沒有一個政府可以，他又沒有貪污，抓到貪污就照殺不誤，要相信制度，權力會使人腐化，絕對權力會使人絕對腐化。

由於甫參加完藍白合政黨協商，柯文哲遲到5分鐘才抵達青年論壇現場，也未回答媒體任何問題；座談的1個半小時過程中，面對網路及現場提問，柯文哲時而顯得有些不耐，更數度喊「我可以下班了嗎？」

陳智菡下午受訪時表示，今天藍白真正會談時僅有馬英九、朱立倫、侯友宜及柯文哲4人，中間過程幕僚都被請出會議室。她坦言不曉得協商版本是哪一方提出來的，民眾黨主張的仍是採全民調，只是有詳細的比例與時間點。

陳智菡說，協商共識的民調計算方式有點複雜，跟原本理解的範圍差距很大，例如是參採的民調是否只比侯柯、柯侯，還是有計算到個別參選人的民調，以及要計算幾份民調才算數，她雖一度質疑，但朱立倫回應「都談好了」。

記者詢問是否認為今天結果是民眾黨退讓。陳智菡說，照目前的比法，正負誤差範圍內是侯陣營得1分，「所以我們（民眾黨）還是有讓」，況且也不是重新執行全民調，而是檢視之前的民調結果。

不過陳智菡表示，柯文哲說的算，所以民眾黨這邊不會抱怨，也不會質疑是否公平，只是得先釐清協商版本的民調方法有無理解錯誤。

此外，陳智菡被捕捉到眼眶泛紅，記者詢問稍早是否情緒激動。陳智菡強調，她只是有點累，可能是她今天本來就眼眶紅。

侯友宜：政黨攜手合作符合人民期待

（中央社）國民黨與民眾黨今天確定以全民調決定合作方式，未納政黨支持度。國民黨總統參選人侯友宜談及此事時說，只要大家能互相包容、尊重，他相信沒有不可以或不能合作的，以這樣態度合作、選舉時一起往前走，才符合大家期待。

藍白合政黨協商今天在前總統馬英九見證下再度登場。會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

侯友宜在政黨協商會談結束後，赴中華民國三三企業交流會舉辦的11月份交流會演講，並接受媒體聯訪。

由於國民黨先前堅持在民調中納入政黨支持度以凸顯政黨實力，但今天協商結果卻沒有，外界關注為何會有這樣的轉折。侯友宜說，協調時都希望大家釋出善意、一起面對，讓政黨合作符合人民期待，他出來選舉是要團結台灣與人民，所以在這理念下，政黨合作是最基本的，大家有共識就攜手並肩作戰，會朝協調出來的全民調方式進行。

侯友宜表示，只要大家都能互相包容、尊重，他相信沒有不可以或不能合作的，以這樣態度讓政黨合作，選舉時一起往前走，才符合大家期待。

至於是否滿意結果，侯友宜說，人民期待政黨輪替，在這樣的共識之下一起協商，既然大家認同協商內容，就攜手合作。他說，最重要是為人民、國家找到新的合作里程碑，只要為人民、國家好，他們一定會放下個人。選舉過程中大家可以拿出理念互相比較，但希望選舉過程祥和，讓人民做正確選擇，此刻他還是希望團結台灣。

媒體詢問會談氣氛如何，侯友宜說，他用平常心看待，因為他們談的是如何符合人民期待，既然符合期待就共同努力，相信大家在洽談過程都平心靜氣面對問題。

另外，18日將公布結果，被問及當天是否會確定正副手人選、侯柯會不會都在選票上。侯友宜說，他尊重協調結果，公布結果後就一定要並肩作戰。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君