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2023/11/15,
政治

「藍白合協商共識聲明」逐條分析：在此協議框架下，民進黨理論上也會被納入聯合政府

「藍白合協商共識聲明」逐條分析：在此協議框架下，民進黨理論上也會被納入聯合政府
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

​原則上依照競賽規則，沒意外會由侯柯配勝出。但因為比對的時間尚未結束，方式也未清楚定義，若是整合宣布結果引發嚴重爭議，那麼藍白合的戰力會大打折扣，雙方在情緒難以緩解下，有可能會一登記就民調驟降，至於後面雙方能不能妥善合作，也令人高度存疑。

文：張進逸

藍白合協商共識聲明逐點心得：

一、由馬英九前總統、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家。

理論上此點無太大意義，基本上表示各推派代表來確認結果無誤。但若是這三天出現「民調之亂」，導致專家的看法不一，那可能就會有出乎意料的影響。

​二、由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。

這裡出現了爭議的隱憂，今天是15日，換言之若從今天做民調，在16及17日公布，都有可能會被列入計算。以一份短問卷要在一天完成1068份的民調並不困難，如果有任一方打算加錢請各單位排開檔期，插隊執行，並不是完全做不到的事情。也因此，計算到17日這件事情若在這兩天出現異常狀況時，就會引發爭端。

​三、雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

這裡是最奇巧的一點，因為短短數句話，隱藏著許多可討論的空間。

  • 統計誤差：

這一點理論上是視在95%的信心水準下，依樣本數去計算誤差區間。但因為沒有硬性規定一定要超過1068份，所以少樣本民調的領先幅度超過誤差區間時，理論上就要被列入計算，這就有爭議的空間。例如只做600份樣本時，正負誤差是4%，換言之領先超過8%就算超過誤差範圍，這讓執行的時間可以縮短，爭取多做幾份民調。

  • ​調查方式：

未硬性規定是市話或手機、網路等，所以只要正規執行，理論上都應該計算。無意外的話，採取市話會在誤差區間內，也就是侯柯配得一點；採取手機的話，則柯文哲有機會得一點。這也是可能在這3天內引發爭議的地方。

  • ​比較方式：

未載明是三腳督、四腳督，或者是侯柯、柯侯對上賴蕭的比對。因此究竟採用的基準為何，若無清楚定義決勝方式，也可能成為爭端所在。

  • 勝者及侯柯配：

所謂勝者，字面上意思是柯文哲勝，或是侯友宜勝。而誤差範圍內則僅有侯柯配。在這邊侯柯配滿明確的，可以先不討論，但是「勝者」是否意味著當柯文哲勝時，柯文哲可自行決定挑戰國民黨的副手，在這邊並無說明。（侯友宜勝的情況，則必然會挑選柯文哲以爭取年輕選票，因此不需討論）若是最終結果雖然機率不高，但當柯文哲勝出時，是否會有爭議目前也需要觀察。

  • 沒有柯侯配的記點：

可視為是柯文哲的退讓，反映出國民黨的「政黨實力」。

四、11月18日周六上午，由馬英九基金會公布結果。

說明宣布時間及地點。

​五、藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。

藍白最終若合作成功，正副總統聯合競選自不待言，區域立委因為衝突之處也不多，所以共同輔選問題也不大。

​六、在馬前總統見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。 　

另一個很奇巧的點。

  • 民眾黨的部會：

若是由侯友宜當選總統，民眾黨只能拿到立委席次比例的部會。按理說民眾黨的席次絕對在十分之一以下，那麼民眾黨等於只得到了副總統，以及2個部會，實益極少，意義很低。即使民進黨拒絕入閣，導致民眾黨的佔比上升，也是僅有4個部會，同樣收益很低，遠不如一開始的正規談判可預期收益。

若是由柯文哲當選總統，那麼會多得到國防、外交、陸委會，收益還是很小。不過這一點倒不用特別替柯文哲擔心，畢竟這只是協議，身為總統擁有的是憲政上的權力，他若是屆時撕毀協議，任命自己的行政院長及籌組少數政府，該紙協議也無從約束。

  • 聯合政府：

在協議的框架下，由於沒特別說是國民黨與民眾黨的聯合籌組，而是「依各黨派立委席次分配」，代表著民進黨理論上在此協議內，也會被納入聯合政府推派名單。不過，若民進黨最終總統敗選，比較可能的情況應該是拒絕推派人選。

  • 民眾黨職能：

居然寫上民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展，這形同宣告民眾黨所提倡的「國家治理」以及「執行力」，都是要由國民黨來主責。既然如此，民眾黨的存在價值為何？這部分後續該如何向人民說明，頗值得玩味。

photo_(2)
Photo Credit: 中央社

總結以上，柯文哲顯然做了極大程度的退讓，但要做那麼大的退讓，早在先前就可以做了，不解為何會在最後一刻壓線時才退，而且在閣位分配以及職能設定上都吃了大虧，還不如先前直接漫天要價來的乾脆，這著實讓人難以理解。

​原則上，依照競賽規則，沒意外會由侯柯配勝出。但因為比對的時間尚未結束，方式也未清楚定義，「理論上」存在若有一方想要不擇手段，可以在這兩天瘋狂量產民調數據，並且只挑出對自己有利的公布來獲得點數。當然這麼做，顯然有社會觀感的問題，所以是「理論上」而已，可是現實會怎麼走，也必須要看下去。

​此外，若是整合宣布結果引發嚴重爭議，那麼藍白合的戰力會大打折扣，雙方在情緒難以緩解下，有可能會一登記就民調驟降。至於後面雙方能不能妥善合作，也令人高度存疑。

​整體而言，是個令人既意外又無法理解的共識，究竟背後考量為何，期待日後會有更多資訊可參。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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