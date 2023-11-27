【專訪】OX社長山口高司：活用機車製造磨練出的技術，秉持初衷打造獨霸帕運殿堂的競技型輪椅

文：熊崎敬

機車相關公司參入輪椅開發事業

在帕運會中，有許多比賽項目都會使用到競技型輪椅，「OX ENGINEERING」（以下簡稱「OX」）是一家擁有壓倒性實力的輪椅製造商，目前仍活躍於這個舞台上。

該公司總部位於千葉市，旗下產品首次參與奧運會是1996年的亞特蘭大夏季帕運會，並且成功幫助選手贏得兩面金牌，截至2021年東京奧運會為止，在共計9屆的夏季和冬季大會上總共協助選手贏得144面獎牌。光是東京奧運會就獲得21面，其中包括輪椅網球傳奇運動員國枝慎吾的金牌。

為什麼OX的輪椅如此堅固？答案就在該公司獨特且不同於與其他同業的經營之道。

OX於1992年進入輪椅市場，在此之前是從事機車的開發製造。OX的前身「Sport Shop 石井」於1976年創立時主要業務為機車銷售，1988年成立機車開發部門OX。

公司創辦人石井重行先生（歿）過去曾是競速馬達二輪車選手，同時也是記者，他致力於充實設備，公司吸引了一批熱衷於製造的騎士們。現任社長山口高司先生也是由於熱愛機車而進入公司的其中一人。

山口先生於1989年入社，當時OX已著手研究開發新款輪椅，但目的並非販售，而是為了讓前面提及的創業人石井先生使用。

1984年石井先生在試乘機車時發生意外導致脊髓受傷，自此被迫仰賴輪椅生活。山口告訴我們意外發生後關於石井先生的狀況：「由於石井先生在業界頗負盛名，我在進入公司之前就已聽說這起意外事故。」

山口說，當時石井先生使用的是健保給付的輪椅，但這樣的輪椅僅止於支應日常生活，在設計和功能上都差強人意。石井先生抱怨這款輪椅，讓他根本提不起勁去賽車場，並對員工們說，要將輪椅改造得更酷一點。

於是，石井先生讓公司改裝了他自己的輪椅。

1990年石井參訪了在德國舉辦的「機車及自行車展」（IFMA SHOW），這是一個重大的契機。他特製的輪椅讓當地記者讚不絕口，直呼這是世界獨一無二的輪椅設計，這激發了石井，下定決心要打入輪椅市場。

換句話說，OX開始製作輪椅的契機是來自公司創辦人的個人期望：「看起來要很酷，而且是讓人想要外出的產品」。與其他間輪椅公司只考量到足以支應生活的設計概念完全不同，走上製作輪椅的全新挑戰。

活用機車製造時期所磨練出來的技術

1992年，該公司開始販售日常生活型輪椅「01−M」。三年後決定改變業務內容，停止員工長久以來所熱衷的機車事業，開始專注於輪椅開發事業。

此業務內容變更是創辦人單方的決定，原本以為喜愛機車的員工會發出反對聲浪，但並沒有發生類似情況。

山口說：「我也是因為熱愛機車而進入公司，基本上大家都是喜歡創作的，只是把製作的產品從機車換成輪椅，這沒什麼好大驚小怪。」山口補充，公司對機車產業所提供的服務，是調整零件、提升性能，協助其在賽道中獲勝。

只不過，如果原本產品的性能較差，再怎麼努力調校也很難取得勝利。石井認為這樣的機車事業有其侷限，山口說道：「身為一家製造商，我想他看好可以從零開始競爭的輪椅事業。」

在改變業務內容的一年後，1996年，該公司產品參與亞特蘭大夏季帕運會並獲得兩面金牌。

首次參加大會的OX能在如此短的時間內交出漂亮的成績單，都要歸功於它將過往機車領域培育多年的技術運用到了輪椅的生產中。可以說，這正是經過嚴峻機車賽事所磨練出來的「機車工廠」的真正實力。

山口提到，他們和其他長期致力於輪椅製造的廠商不同，其他公司對殘疾人士的實際情形並不清楚。山口也認為，輪椅使用者們缺乏某些認識，例如要如何依據各自的殘疾讓身體發揮機能、以及要怎麼改良輪椅才能讓比賽表現更好等。

不過，公司對製作品質的堅持已然成為一種優勢，足以彌補這樣的不足。山口表示，雖然公司才剛進入輪椅市場且規模尚小，但他們不帶有傳統的包袱，反而更能夠無畏失敗並不斷嘗試各種可能，從錯誤中學習成長。

OX在輪椅製造市場異軍突起，品牌影響力急速提升，他們不僅只滿足於過往的優異成績，持續打破舊有的觀念，在輪椅業界一枝獨秀。

山口說：「輪椅產業長期以來一直受到社會福利制度的保護，對於我們這種從機車產業進入此行業的公司來說，有許多事情超乎想像，其中之一便是價格。」

OX早期販售的日常生活型輪椅「01−M」售價為22萬日圓，但卻在業界引發爭議，認為價格太高了。

山口解釋道，當時，日常生活型輪椅是由公家補貼價值約10萬日圓的實體輪椅給民眾使用。由於各輪椅廠商受限於此金額去做產品設計，因此很難開發出使用者真正想要的功能。

OX的22萬日圓輪椅，產品所希望帶給使用者的體驗與機車時代無異，是以使用者為發想。山口指出，OX堅信，即便是輪椅，也會有人願意花費較高的價格，購買一台時尚實用兼備的產品。

然而，這些對該公司而言很合理的想法，卻在業界引起了相當大的波瀾。

負責審核輪椅補貼的各縣市政府把OX視為「向殘疾人士出售高價商品的無良製造商」，因此不同意核發10萬日圓輪椅補貼。此外，OX也被限制，無法在醫療院所從事銷售行為，有時只能在戶外的停車場推廣他們的輪椅業務。

而在此時，廣大輪椅使用者的心聲，拯救了當時深陷困境的OX。