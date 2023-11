征服世界的「神曲製造機」西城男孩Westlife，〈If I Let You Go〉、〈My Love〉啟動你的回憶殺

文:追求極致睡眠的Eric

西城男孩(Westlife)是愛爾蘭的一支流行音樂團體,成立於1998年,樂隊最初由尚恩・菲南(Shane Filan)、奇恩・伊根(Kian Egan)、馬克・費海利(Mark Feehily)、尼基・柏恩(Nicky Byrne)和布萊恩・麥克法登(Brian McFadden)組成。他們以多首經典的情歌和流行曲風聞名,如〈Swear It Again〉、〈Flying Without Wings〉和〈My Love〉等等。

西城男孩在音樂界的成功不僅讓他們成為了世界各地歌迷心目中的偶像,也讓他們成為了許多新生代音樂人和樂隊的靈感來源。本文將探討西城男孩的起源、音樂和創作風格、以及他們在流行音樂和文化中的影響。

起源和成立

西城男孩的起源可以追溯到1997年,在愛爾蘭都柏林舉行的全國歌唱比賽中,當時的主持人和音樂製作人路易・華許(Louis Walsh)看中了參賽者尚恩和奇恩的才華,決定幫助他們組建一支樂隊。

不久之後,路易還找來了馬克、尼基和布萊恩,這五人於1998年正式組成了「西城男孩樂隊」。

西城男孩的音樂受到了一些早期流行樂隊的影響,如新好男孩(Backstreet Boys)、超級男孩(NSYNC)和男孩特區(Boyzone)等。然而,樂隊在音樂和表演風格上仍有自己的獨特之處,這也是他們成功的重要原因之一。

樂隊的早期作品包括〈Swear It Again〉、〈If I Let You Go〉和〈Flying Without Wings〉等情歌和抒情曲,這些歌曲都非常受歡迎,讓樂隊在音樂界嶄露頭角。

在西城男孩成立的初期,他們受到了一些批評,認為他們的音樂過於商業化和無趣。然而,隨著時間的推移和音樂作品的不斷發展,西城男孩逐漸獲得了更多人的支持和認可。他們的音樂和表演風格也得到了進一步的改進和升級,使得他們成為了音樂界的重要力量之一。

成功時期

2000年代初期,是西城男孩取得巨大成功的時期。他們推出的歌曲風靡全球,擁有眾多的歌迷和忠實的支持者。西城男孩在這個時期創造了許多歷史紀錄,其中最重要的是在英國單曲排行榜上取得了14首冠軍單曲,這一紀錄至今仍然未被打破。

樂隊的音樂和創作風格也不斷進化和改進。他們的音樂作品從最初的情歌和抒情曲發展成了更具活力和節奏感的流行曲風,其中不乏一些具有舞曲元素的作品,如〈Uptown Girl〉和〈World Of Our Own〉等

西城男孩的成功也與樂隊成員的個人魅力和魅力密切相關,每個成員都有自己獨特的特點和風格,這些特點和風格為樂隊的音樂和表演增添了更多色彩和魅力。他們的表演風格也越來越多元化,包括現場演唱會和電視節目等多種形式,這讓更多的人能夠欣賞到他們的音樂和表演。

音樂和創作風格

西城男孩的音樂風格以流行音樂為主,並且包含許多情歌和抒情曲。樂隊最早的音樂作品以甜美的旋律和抒情的歌詞為主,而且充滿了浪漫和溫柔的氛圍。其中代表作品如〈Flying Without Wings〉和〈Swear It Again〉等歌曲。

隨著時間的推移,西城男孩的音樂和創作風格也開始進化和改變,他們的音樂作品漸漸地變得更加節奏感和活力十足,包含更多流行曲風的元素,同時也增加了一些舞曲元素。其中比較代表性的歌曲如〈Uptown Girl〉、〈World Of Our Own〉和〈Queen Of My Heart〉等。這些歌曲都有著旋律明快、節奏活潑、歌詞輕鬆的特點,同時也展現了樂隊成員優美的和聲和細膩的表現力。

除了自己的創作,西城男孩也嘗試和其他音樂人和樂隊合作,共同創作和演唱歌曲。例如和瑪麗亞・凱莉(Mariah Carey)合唱的〈Against All Odds〉和黛安娜・羅絲(Diana Ross)合唱的〈When You Tell Me That You Love Me〉等歌曲,都獲得了相當的成功和好評。西城男孩也在自己的音樂創作中融入了一些不同的元素,例如嘗試用不同的語言演唱歌曲,或是在音樂中融入一些民族音樂元素。

樂隊的變化和解散

在西城男孩的成功時期,樂隊成員之間的關係非常密切,並且在演唱會和音樂錄影帶中展現了高度的協調和默契。然而,隨著時間的推移和個人成長,樂隊成員之間的關係也開始發生變化。

2004年,西城男孩的成員布萊恩宣布離開樂隊,開始追求個人的音樂事業。這一事件引起了粉絲和媒體的廣泛關注和討論,但樂隊其他成員並沒有因此停下腳步,反而在沒有布莱恩的情況下繼續創作和演出。

樂隊在2000年代後期經歷了一些人事和風格上的變化,但仍然保持著相對穩定的陣容。然而,在2011年,西城男孩宣布他們將在2012年解散,結束長達14年的音樂生涯。樂隊的成員們表示這是一個艱難的決定,但他們也認為這是一個必要的決定,因為他們想要將更多時間和精力投入到個人事業和家庭生活中。

樂隊的解散引起了粉絲和音樂界的廣泛關注和反響,許多人對樂隊成員的未來和個人事業表示關注和期待。解散前,西城男孩發行了多張專輯和單曲,並在世界各地舉行了多場演唱會和巡迴演出,為樂迷留下了難忘的回憶和印象。

對流行音樂的影響