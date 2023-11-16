開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/16,
中國

屠夫阿薩德成為座上賓，習近平要用這條「惡犬」來威脅西方

屠夫阿薩德成為座上賓，習近平要用這條「惡犬」來威脅西方
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

窮途末路的阿薩德似乎比躊躇滿志的金正恩更聽話。 金正恩在關鍵時刻拋開中國，直接與美國展開雙邊會談；而阿薩德在失去俄國這一大靠山之後，樂於讓中國來充當其更大的靠山。

中國人迷戀強者，即便強者雙手沾滿鮮血

2023年9月21日上午，敘利亞總統巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）一行乘坐中國國際航空公司包機，在杭州蕭山機場降落。中國央視新聞以《有朋自遠方來，敘利亞總統抵達杭州》為標題做出長篇報導，並在新浪微博上直播時長35分鐘的《敘利亞總統到訪迎賓儀式》。

從影片中可看到，數百名大學生和小學生身著華麗服飾，在雨中載歌載舞地歡迎阿薩德夫婦。此前，美國若干高官訪華，既沒有紅地毯，也沒有歡迎群眾，場面冷冷清清。誰是中國的朋友，誰是中國的敵人，一目了然。

除了參加亞運會開幕式之外，阿薩德夫婦還到中國最有名的寺廟之一的靈隱寺參觀——這位伊斯蘭教信徒、手上沾滿數十萬民眾鮮血的暴君和屠夫，好像突然對「慈悲為懷」的中土佛教有了興趣。

中國政府命令寺廟方破例打開正門，以最高禮節接待來賓。包括主持在內的高僧大德與阿薩德夫婦談笑風生，彷彿大愛無疆。靈隱寺儼然成了獻媚當道、與狼共舞的少林寺。

有獨立評論人士質疑說：「蓋此舉當是為彰顯佛門廣大，高僧不惜身負罵名，欲度化阿某伯之屠夫耶？」在靈隱寺參觀途中，有公務員扮演的遊客稱讚總統夫人艾斯瑪（Asma al-Assad）：「您好美！」此一細節得到中國媒體競相報導——獨裁者的夫人當然美若天仙，但獨裁者的夫人跟獨裁者一樣獨裁，紅顏背後是枯骨累累。

此後，艾斯瑪訪問北京外國語大學並發表演講，受到該校師生熱烈追捧。她在演講中說：「我的國家，敘利亞，打了一場戰爭，並將繼續為捍衛自己的生存而戰。……敘利亞和中國都面臨著西方通過多種手段抹去我們民族文化的企圖，但其目的只有一個，消解我們的身份認同和歸屬感。」

在北外官網上，數以百計學生對其演講內容和風采讚不絕口：有人說：「俺確認過，人間極品一枚。」有人說：「我這次被她圈粉。」還有人說：「在最困難的時候，她本可以離開，但一直堅守，澤倫斯基他老婆在哪？在海邊度假吧。」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。