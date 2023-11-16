《心靈殺手2》反超《王國之淚》？2023遊戲大獎（TGA）入圍名單有哪些「意料之內」與「意想不到」？
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由這些例子可以看出來，TGA的遊戲分類和評判標準，有時候並不一定和玩家契合，也未必有嚴謹規範。
文：拾元
11月14日，遊戲大獎（TGA）官方發布了今年度入圍名單。多數角逐者如期而至，但也有些選擇和遺珠出人意表。一時之間蔚為話題。
筆者在名單公開前三天，事先分析了年度遊戲（GOTY）的有力競爭作品，並預測可能的短名單，結果是猜六個中四個。不過今年至少有《薩爾達傳說：王國之淚》和《柏德之門3》兩名種子選手，因此命中率只能說是一半一半。
下列是TGA公布的2023 GOTY最終候選：
- 《惡靈古堡4重製版》
- 《薩爾達傳說：王國之淚》
- 《柏德之門3》
- 《漫威蜘蛛人2》
- 《超級瑪利歐兄弟驚奇》
- 《心靈殺手2》
其中，光是10月上市的遊戲就佔了三款。我原先預期的《霍格華茲的傳承》和《快打旋風6》雙雙落馬，著實略感意外。取而代之的是《惡靈古堡4重製版》和《心靈殺手2》，也有些超乎預期。特別是《霍格華茲的傳承》，竟然在整份名單上的提名數是零！似乎由此可以看出：評審團的確相當專業且嚴格。
尚未達標的《霍格華茲的傳承》？
「從電玩設計工藝來看，《霍格華茲的傳承》其實存在不少顯著問題」
「單論製作層面，《霍格華茲的傳承》是其中整體品質和完成度比較低的」
上列引用文句，都是我在GOTY預測文中所直接表明的。一次不夠還要提兩次！因為這就是事實：存在許多改進空間的《霍格華茲的傳承》，終究是未臻一流的遊戲。而偏偏今年的一流、超一流作品那麼多，輪不到它出頭，似乎也合情合理。
儘管如此，這仍然是迄今為止最好的《哈利波特》相關電玩。銷量超過一千五百萬份的驚人成績，也跨出了一般玩家受眾範圍，引起世界廣泛的哈利波特粉絲注意。假使TGA官方以其廣泛的流行程度為由，加上品牌魅力，將之納入年度遊戲入圍名單，其實也不奇怪。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！