《心靈殺手2》反超《王國之淚》？2023遊戲大獎（TGA）入圍名單有哪些「意料之內」與「意想不到」？

文：拾元

11月14日，遊戲大獎（TGA）官方發布了今年度入圍名單。多數角逐者如期而至，但也有些選擇和遺珠出人意表。一時之間蔚為話題。

筆者在名單公開前三天，事先分析了年度遊戲（GOTY）的有力競爭作品，並預測可能的短名單，結果是猜六個中四個。不過今年至少有《薩爾達傳說：王國之淚》和《柏德之門3》兩名種子選手，因此命中率只能說是一半一半。

下列是TGA公布的2023 GOTY最終候選：

《惡靈古堡4重製版》

《薩爾達傳說：王國之淚》

《柏德之門3》

《漫威蜘蛛人2》

《超級瑪利歐兄弟驚奇》

《心靈殺手2》

其中，光是10月上市的遊戲就佔了三款。我原先預期的《霍格華茲的傳承》和《快打旋風6》雙雙落馬，著實略感意外。取而代之的是《惡靈古堡4重製版》和《心靈殺手2》，也有些超乎預期。特別是《霍格華茲的傳承》，竟然在整份名單上的提名數是零！似乎由此可以看出：評審團的確相當專業且嚴格。

尚未達標的《霍格華茲的傳承》？

Photo Credit: Polygon

「從電玩設計工藝來看，《霍格華茲的傳承》其實存在不少顯著問題」 「單論製作層面，《霍格華茲的傳承》是其中整體品質和完成度比較低的」

上列引用文句，都是我在GOTY預測文中所直接表明的。一次不夠還要提兩次！因為這就是事實：存在許多改進空間的《霍格華茲的傳承》，終究是未臻一流的遊戲。而偏偏今年的一流、超一流作品那麼多，輪不到它出頭，似乎也合情合理。

儘管如此，這仍然是迄今為止最好的《哈利波特》相關電玩。銷量超過一千五百萬份的驚人成績，也跨出了一般玩家受眾範圍，引起世界廣泛的哈利波特粉絲注意。假使TGA官方以其廣泛的流行程度為由，加上品牌魅力，將之納入年度遊戲入圍名單，其實也不奇怪。